NASDAQ100 Gewinner und Verlierer des Tages: Huang-Rücktritt – AMD und Broadcom profitieren, Nebius stürzt um 16,8 Prozent ab

Nebius Group (Symbol: NBIS) – 128,64 US-Dollar, -16,84 Prozent

Nebius ist der größte NASDAQ100 Verlierer des Tages – und das nach dem besten Quartal der Firmengeschichte. Der Umsatz des KI-Cloud-Anbieters stieg um 571 Prozent auf 980,8 Millionen Dollar, erwartet waren rund 907 Millionen Dollar. Das bereinigte EBITDA lag mit 465,8 Millionen Dollar weit über den Schätzungen. Doch die Börse handelte die Zukunft. Für 2026 erwartet Nebius nur noch das untere Ende der Umsatzspanne von 3,0 bis 3,4 Milliarden Dollar, was rechnerisch auf ein deutlich schwächeres viertes Quartal hindeutet. Und für 2027 plant der Konzern Investitionen von 40 bis 45 Milliarden Dollar – mehr, als Nebius nach dem Kurssturz an der Börse wert ist. Dazu kam der Nvidia-Schock: Der Chipkonzern ist zugleich wichtigster Lieferant und Aktionär von Nebius.