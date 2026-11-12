Ein Rücktritt, zwei Lager: Als Nvidia-Gründer Jensen Huang am Donnerstag nach 33 Jahren an der Spitze abtritt, ordnet die Börse die KI-Branche in Minuten neu. Die NASDAQ100 Gewinner des Tages sind die Konkurrenten: AMD springt um 5,86 Prozent, Broadcom um 5,54 Prozent. Dahinter folgen Constellation Energy, Alphabet und Tesla. Auf der Liste der NASDAQ100 Verlierer des Tages stehen dagegen die engsten Nvidia-Verbündeten: Nebius stürzt um 16,84 Prozent ab, CoreWeave verliert 6,86 Prozent, Nvidia selbst 4,34 Prozent. Dazu kommen zwei Exoten: Keurig Dr Pepper und Strategy. Der Nasdaq 100 schließt mit einem Minus von 0,32 Prozent bei 28.285 Punkten.
NASDAQ100 Gewinner und Verlierer des Tages: Huang-Rücktritt – AMD und Broadcom profitieren, Nebius stürzt um 16,8 Prozent ab
Der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang sortiert die KI-Börse neu. Die NASDAQ100 Gewinner des Tages heißen AMD, Broadcom, Constellation Energy, Alphabet und Tesla. Die NASDAQ100 Verlierer des Tages sind Nebius, Keurig Dr Pepper, CoreWeave, Strategy und Nvidia. Warum Nebius trotz Rekordzahlen abstürzt, warum ein Kaffeeröster unter die Räder kommt und was hinter dem Tesla-Plus steckt: die Aktienanalyse zum 12. November 2026.
AMDAMD
Das große Bild
Nvidia verliert seinen Gründer – die Konkurrenz wittert ihre Chance
Gestern feierte die Börse die KI-Rallye, heute stellt sie die Machtfrage. Wer profitiert, wenn der wichtigste Mann der KI-Ära plötzlich fehlt?
Am Nachmittag deutscher Zeit gab Nvidia den sofortigen Rücktritt von Jensen Huang als Präsident, Vorstandschef und Mitglied des Verwaltungsrats bekannt. Vorausgegangen waren Berichte über zwei außereheliche Beziehungen, darunter eine zu einer Managerin, die US-Behörden Berichten zufolge für eine chinesische Agentin halten. Finanzchefin Colette Kress führt den Konzern übergangsweise. Die Börse reagierte mit einer klaren Logik: Raus aus Nvidia und den Firmen, die von Nvidia-Chips abhängen. Rein in die Rivalen, die Großkunden eine Alternative bieten. Zusätzlich drückten ein Ölpreissprung nach Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zum Iran und Anleiherenditen um 5 Prozent auf die Stimmung.
Die NASDAQ100 Gewinner des Tages
Prozent
Kursveränderung gegenüber dem Vortagesschluss.
Quelle: Nasdaq, 12. November 2026, 22:00 Uhr MEZ
Daten als Tabelle
|Aktie
|Tagesplus
|AMD
|5,86
|Broadcom
|5,54
|Constellation Energy
|2,79
|Alphabet A
|1,79
|Tesla
|1,69
NASDAQ100 Gewinner Nr. 1
AMD Aktie: +5,86 Prozent – der Herausforderer wittert Morgenluft
Advanced Micro Devices (Symbol: AMD) – 585,30 US-Dollar, +5,86 Prozent
AMD ist der größte NASDAQ100 Gewinner des Tages. Der Chipkonzern ist Nvidias direktester Rivale bei KI-Beschleunigern – und für Anleger die naheliegende Antwort auf die Frage, wohin das Geld fließt, wenn Nvidia ins Wanken gerät. Schon am Mittwoch war die Aktie um 7,32 Prozent gestiegen, heute legte sie nach der Rücktrittsmeldung noch einmal kräftig zu. Die Fantasie: Große Cloudanbieter könnten ihre Abhängigkeit von Nvidia nun schneller verringern wollen. Der Fondsmanager Michael Monaghan sagte dem Sender CNN, Huangs Abgang schaffe ein offeneres Spielfeld für Nvidias Konkurrenten.
Aktienanalyse AMD: Die Kursfantasie hat einen Haken, den AMD selbst benennt: Die Nachfrage übersteigt schon jetzt das eigene Angebot. Kurzfristig kann AMD also gar nicht beliebig viele Nvidia-Kunden übernehmen. Der Kurssprung ist eine Wette auf Marktanteile von morgen, nicht auf Umsätze von heute.
NASDAQ100 Gewinner Nr. 2
Broadcom Aktie: +5,54 Prozent – der Chipbauer für Maßanfertigungen
Broadcom (Symbol: AVGO) – 364,36 US-Dollar, +5,54 Prozent
Broadcom ist der zweite große NASDAQ100 Gewinner der Nvidia-Krise. Im Tagesverlauf lag die Aktie zeitweise rund 6 Prozent im Plus. Broadcom verdient vor allem an maßgeschneiderten KI-Chips, die große Cloudkonzerne für ihre eigenen Rechenzentren entwickeln lassen – die wichtigste Alternative zu den Standardprozessoren von Nvidia. Je größer die Unsicherheit über Nvidias Führung und Technologiefahrplan, desto attraktiver erscheint Kunden der Weg zum eigenen Chip. Wie bei AMD setzte die Aktie damit die Gewinne vom Mittwoch fort.
Aktienanalyse Broadcom: Broadcom profitiert doppelt: von der KI-Rallye insgesamt und von jedem Kunden, der sich unabhängiger von Nvidia machen will. Das Risiko ist die Konzentration auf wenige Großkunden, deren Investitionspläne schwanken können.
NASDAQ100 Gewinner Nr. 3
Constellation Energy Aktie: +2,79 Prozent – Atomstrom statt Chip-Drama
Constellation Energy (Symbol: CEG) – 282,40 US-Dollar, +2,79 Prozent
Der größte Atomstromerzeuger der USA setzt seine Erholung fort und ist binnen einer Woche um rund 13 Prozent gestiegen. Auslöser waren starke Quartalszahlen: Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 5,06 Dollar weit über den erwarteten 3,89 Dollar, der Umsatz mit 9,55 Milliarden Dollar über den Prognosen. Zum zweiten Mal in diesem Jahr hob Constellation die Gewinnprognose an, auf nun 12,50 bis 12,80 Dollar je Aktie. Die Botschaft an die Börse: Rechenzentrumsbetreiber schließen weiter langfristige Stromverträge ab – trotz der Sorgen nach den Zwischenwahlen. An einem Tag des Nvidia-Schocks war der NASDAQ100 Gewinner Constellation eine KI-Wette ohne Chip-Risiko.
Aktienanalyse Constellation Energy: Trotz der Rallye liegt die Aktie seit Jahresbeginn rund 22 Prozent im Minus und weit unter dem 52-Wochen-Hoch von 380,78 Dollar. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei rund 338 Dollar. Die Aktie schwankt allerdings deutlich stärker als der Gesamtmarkt.
NASDAQ100 Gewinner Nr. 4
Alphabet Aktie: +1,79 Prozent – eigene Chips als Trumpf
Alphabet A (ISIN: US02079K3059, Symbol: GOOGL) – 298,70 US-Dollar, +1,79 Prozent
Der Google-Mutterkonzern gilt als einer der großen Profiteure der Nvidia-Krise. Alphabet entwickelt mit seinen Tensor Processing Units eigene KI-Chips und kann sie Cloudkunden als Alternative anbieten. Zeitweise stieg die Aktie über die Marke von 300 Dollar. Hinzu kamen weitere Nachrichten: Laut einem geänderten Börsenprospekt des KI-Unternehmens Anthropic will Google beim Börsengang Aktien für rund 10 Milliarden Dollar zeichnen. Zudem platzierte Alphabet erstmals Anleihen in Hongkong- und Singapur-Dollar und stellte neue KI-Brillen vor. Auch die C-Aktie zählte mit einem Plus von 1,62 Prozent zu den NASDAQ100 Gewinnern.
Aktienanalyse Alphabet: Alphabet ist der seltene Konzern, der sowohl Cloudanbieter als auch Chipentwickler ist. Damit profitiert er von einer möglichen Verschiebung weg von Nvidia gleich doppelt.
NASDAQ100 Gewinner Nr. 5
Tesla Aktie: +1,69 Prozent – Fusionsfantasie mit SpaceX
Tesla (ISIN: US88160R1014, Symbol: TSLA) – 397,45 US-Dollar, +1,69 Prozent
Tesla komplettiert die Liste der NASDAQ100 Gewinner des Tages – mit einer Schlagzeile, die es in sich hat. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg kommen die Fusionsgespräche zwischen Tesla und SpaceX voran. Die Verwaltungsräte und ihre Berater verhandeln demnach über die Bedingungen und die Struktur eines gemeinsamen Unternehmens. Tesla und SpaceX äußerten sich zunächst nicht. Die Aktie stieg zeitweise um 1,9 Prozent auf 398,35 Dollar. Seit Jahresbeginn liegt sie dennoch rund 11 Prozent im Minus.
Aktienanalyse Tesla: Ein Zusammenschluss der beiden Musk-Konzerne wäre eine der größten Transaktionen der Börsengeschichte. Solange weder Bedingungen noch Bewertungsverhältnis bekannt sind, bleibt der Bericht aber reine Spekulation – mit Risiken für beide Aktionärsgruppen.
Die NASDAQ100 Verlierer des Tages
Prozent
Kursveränderung gegenüber dem Vortagesschluss.
Quelle: Nasdaq, 12. November 2026, 22:00 Uhr MEZ
Daten als Tabelle
|Aktie
|Tagesminus
|Nebius
|-16,84
|Keurig Dr Pepper
|-7,40
|CoreWeave
|-6,86
|Strategy
|-6,49
|Nvidia
|-4,34
NASDAQ100 Verlierer Nr. 1
Nebius Aktie: -16,84 Prozent – Rekordquartal, Rekordinvestitionen, Rekordabsturz
Nebius Group (Symbol: NBIS) – 128,64 US-Dollar, -16,84 Prozent
Nebius ist der größte NASDAQ100 Verlierer des Tages – und das nach dem besten Quartal der Firmengeschichte. Der Umsatz des KI-Cloud-Anbieters stieg um 571 Prozent auf 980,8 Millionen Dollar, erwartet waren rund 907 Millionen Dollar. Das bereinigte EBITDA lag mit 465,8 Millionen Dollar weit über den Schätzungen. Doch die Börse handelte die Zukunft. Für 2026 erwartet Nebius nur noch das untere Ende der Umsatzspanne von 3,0 bis 3,4 Milliarden Dollar, was rechnerisch auf ein deutlich schwächeres viertes Quartal hindeutet. Und für 2027 plant der Konzern Investitionen von 40 bis 45 Milliarden Dollar – mehr, als Nebius nach dem Kurssturz an der Börse wert ist. Dazu kam der Nvidia-Schock: Der Chipkonzern ist zugleich wichtigster Lieferant und Aktionär von Nebius.
Das Management hielt dagegen: Die höheren Investitionen seien eine Frage des Zeitpunkts, nicht der Nachfrage, gestrichen worden sei keine Kapazität. Seit Beginn des dritten Quartals habe Nebius neue Verträge über mehr als 12 Milliarden Dollar unterschrieben. Am Mittwoch war die Aktie noch um gut 15 Prozent gestiegen – diesen Gewinn hat der NASDAQ100 Verlierer Nebius nun mehr als vollständig abgegeben.
Aktienanalyse Nebius: Das Geschäft wächst rasant, doch die Finanzierung wird zur Schlüsselfrage. 75 bis 85 Prozent der Investitionen sollen über Vorauszahlungen von Kunden und vertragsgebundene Kredite gedeckt werden. Gelingt das, war der Absturz übertrieben. Gelingt es nicht, drohen weitere Kapitalerhöhungen.
NASDAQ100 Verlierer Nr. 2
Keurig Dr Pepper Aktie: -7,40 Prozent – 2 Milliarden Dollar Verwässerung
Keurig Dr Pepper (Symbol: KDP) – 35,42 US-Dollar, -7,40 Prozent
Mitten im KI-Drama sorgt ausgerechnet ein Getränke- und Kaffeekonzern für einen der heftigsten Kursrutsche. Keurig Dr Pepper kündigte am Morgen eine Kapitalerhöhung über 2 Milliarden Dollar an, die begleitenden Banken Goldman Sachs und Morgan Stanley erhalten eine Option auf weitere 300 Millionen Dollar. Mit dem Erlös will der Konzern Schulden in gleicher Höhe tilgen – als Vorbereitung auf die geplante Aufspaltung in die beiden börsennotierten Gesellschaften Beverage Co. und Global Coffee Co. Anfang 2027. Der Schuldenberg ist groß: Ende September standen langfristige Verbindlichkeiten von rund 21 Milliarden Dollar in der Bilanz, vor allem wegen der 18 Milliarden Dollar teuren Übernahme des niederländischen Kaffeekonzerns JDE Peet's.
Aktienanalyse Keurig Dr Pepper: Die Aktie war seit Jahresbeginn um rund 37 Prozent gestiegen und notierte nahe am 52-Wochen-Hoch von 38,28 Dollar – ideale Bedingungen für Gewinnmitnahmen. Zudem hatte der Konzern in der Vorwoche ein langsameres Gewinnwachstum im US-Kaffeegeschäft angekündigt. Für den sonst ruhigen Konsumwert ist ein Tagesminus dieser Größe eine Ausnahme: Im vergangenen Jahr bewegte sich die Aktie nur viermal um mehr als 5 Prozent.
NASDAQ100 Verlierer Nr. 3
CoreWeave Aktie: -6,86 Prozent – vom Rallye-Star zum Sorgenkind
CoreWeave (Symbol: CRWV) – 56,60 US-Dollar, -6,86 Prozent
Gestern noch der größte NASDAQ100 Gewinner, heute auf der Verliererliste: CoreWeave gibt einen Teil des Kurssprungs von fast 25 Prozent wieder ab. Gleich zwei Nachrichten belasteten. Erstens der Nvidia-Schock: Der Chipkonzern ist der wichtigste Lieferant von CoreWeave und zugleich großer Aktionär. Zweitens die Nebius-Zahlen, die die Frage nach der Finanzierung der Neoclouds neu aufwarfen. Im Tagesverlauf lag die Aktie laut Reuters zeitweise mehr als 13 Prozent im Minus, bevor sie sich erholte. Zudem senkte Truist das Kursziel von 165 auf 115 Dollar, bestätigte aber die Kaufempfehlung.
Aktienanalyse CoreWeave: Die Quartalszahlen haben die Nachfrage bewiesen, doch das Geschäftsmodell bleibt hoch verschuldet. Ein geplanter, durch Chips besicherter Kredit über 4 Milliarden Dollar zeigt, wie stark CoreWeave auf frisches Fremdkapital angewiesen ist. Jede Unsicherheit bei Nvidia trifft die Aktie deshalb doppelt.
NASDAQ100 Verlierer Nr. 4
Strategy Aktie: -6,49 Prozent – Rauswurf aus den MSCI-Indizes
Strategy (Symbol: MSTR) – 114,41 US-Dollar, -6,49 Prozent
Der größte börsennotierte Bitcoin-Halter erlebt einen doppelten Schlag. Der Indexanbieter MSCI kündigte an, Strategy nach Börsenschluss am 30. November aus seinen globalen Aktienindizes zu nehmen, darunter der MSCI USA. Grundlage sind neue Regeln, die Unternehmen ohne nennenswertes operatives Geschäft ausschließen. Analysten schätzen, dass passive Fonds rund 13 Millionen Strategy-Aktien verkaufen müssen, etwa 3,1 Prozent aller ausgegebenen Aktien. Gleichzeitig rutschte der Bitcoin unter die Marke von 72.000 Dollar.
Aktienanalyse Strategy: Der Index-Rauswurf trifft das Geschäftsmodell im Kern. Strategy finanziert seine Bitcoin-Käufe über die laufende Ausgabe neuer Aktien und Vorzugspapiere. Sinkt die Nachfrage nach der Aktie, wird dieses Modell teurer. Die 52-Wochen-Spanne von 81,81 bis 226 Dollar zeigt, wie extrem die Aktie schwankt.
NASDAQ100 Verlierer Nr. 5
Nvidia Aktie: -4,34 Prozent – das Ende einer Ära
Nvidia (ISIN: US67066G1040, Symbol: NVDA) – 166,19 US-Dollar, -4,34 Prozent
Der Auslöser des Tages steht selbst auf der Liste der NASDAQ100 Verlierer. Jensen Huang hatte Nvidia 1993 mitgegründet und zum wichtigsten Lieferanten der KI-Revolution gemacht. Zur Eröffnung brach die Aktie um mehr als 13 Prozent ein. Dann geschah etwas Bemerkenswertes: Privatanleger kauften laut dem Analysehaus Vanda Research so viele Nvidia-Aktien zur Eröffnung wie nie zuvor gemessen. Am Ende halbierte sich der Verlust auf 4,34 Prozent. Finanzchefin Colette Kress führt den Konzern übergangsweise, der frühere Synopsys-Chef Harvey C. Jones wird erstmals Vorsitzender des Verwaltungsrats.
Aktienanalyse Nvidia: Ein Teil des Schocks war bereits eingepreist, nachdem mehrere Analysten in den Vortagen abgestuft hatten. Die eigentliche Bewährungsprobe kommt am 17. November: Dann legt Nvidia erstmals ohne Huang Quartalszahlen vor. Bis ein dauerhafter Nachfolger gefunden ist, bleibt die Führungsfrage ein Abschlag auf die Aktie.
Die Risiken
Warum die Karten schnell neu gemischt werden können
Häufige Fragen zu den NASDAQ100 Gewinnern und Verlierern des Tages
Welche Aktien waren die NASDAQ100 Gewinner des Tages am 12. November 2026?
AMD (+5,86 Prozent), Broadcom (+5,54 Prozent), Constellation Energy (+2,79 Prozent), Alphabet A (+1,79 Prozent) und Tesla (+1,69 Prozent).
Welche Aktien waren die NASDAQ100 Verlierer des Tages?
Nebius (-16,84 Prozent), Keurig Dr Pepper (-7,40 Prozent), CoreWeave (-6,86 Prozent), Strategy (-6,49 Prozent) und Nvidia (-4,34 Prozent).
Warum sind AMD und Broadcom heute gestiegen?
Nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang setzen Anleger darauf, dass Großkunden stärker auf Alternativen zu Nvidia setzen – auf KI-Chips von AMD und maßgeschneiderte Prozessoren von Broadcom.
Warum ist die Nebius Aktie so stark gefallen?
Trotz eines Umsatzplus von 571 Prozent erwartet Nebius für 2026 nur das untere Ende seiner Umsatzspanne und plant für 2027 Investitionen von 40 bis 45 Milliarden Dollar. Zudem belastete der Nvidia-Schock.
Wie hat sich der Nasdaq 100 entwickelt?
Der Nasdaq 100 fiel am 12. November 2026 um 0,32 Prozent auf 28.285 Punkte.
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