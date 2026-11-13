Gestern noch die großen Profiteure, heute die großen Verlierer: Am Freitag, dem 13., kippt an der Nasdaq die Wette auf die Nvidia-Rivalen. Die Liste der NASDAQ100 Verlierer des Tages liest sich wie das Who's who der KI-Infrastruktur: Nebius stürzt um 9,92 Prozent ab, AMD um 8,75 Prozent, dahinter folgen Cisco, CoreWeave, Sandisk, Teradyne, Western Digital, Broadcom, Marvell und Arm. Auf der Gegenseite sammeln sich Werte, die mit Chips nichts zu tun haben: Die NASDAQ100 Gewinner des Tages heißen Alnylam (+5,36 Prozent), AppLovin, Airbnb, Workday, Meta, Axon, Keurig Dr Pepper, Kraft Heinz, DexCom und PepsiCo. Der Nasdaq 100 verliert 1,20 Prozent auf 27.946 Punkte.
NASDAQ100 Gewinner und Verlierer des Tages: Chip-Rallye kippt – Nebius und AMD stürzen ab, Alnylam, AppLovin und Airbnb steigen
Freitag, der 13., an der Nasdaq: Die Wette auf die Nvidia-Rivalen bricht zusammen. Die NASDAQ100 Verlierer des Tages heißen Nebius, AMD, Cisco, CoreWeave, Sandisk, Teradyne, Western Digital, Broadcom, Marvell und Arm. Die NASDAQ100 Gewinner des Tages sind Alnylam, AppLovin, Airbnb, Workday, Meta, Axon, Keurig Dr Pepper, Kraft Heinz, DexCom und PepsiCo. Alle 20 Werte mit den Gründen für Kursgewinn und Kursverlust: die große Aktienanalyse zum 13. November 2026.
Das große Bild
Die Huang-Wette läuft rückwärts: Chips raus, Cola und Ketchup rein
Am Donnerstag kauften Anleger alles, was als Alternative zu Nvidia galt. Am Freitag verkauften sie genau das wieder – und flüchteten in Getränke, Lebensmittel und Biotech.
Einen Tag nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang drehte die Stimmung in der gesamten Halbleiterbranche. Der Philadelphia-Halbleiterindex verlor im Handelsverlauf rund 5 Prozent. Drei Nachrichten heizten den Ausverkauf an: Das Analysehaus Rothschild & Co Redburn stufte Broadcom ab, die Financial Times berichtete, Nvidia habe Arm-Chef Rene Haas als Nachfolger für Huang angesprochen, und die Bank HSBC strich ihre Kaufempfehlung für Nvidia. Zugleich lasteten heiße US-Erzeugerpreise und Anleiherenditen von zeitweise mehr als 5,1 Prozent auf den teuren Technologiewerten. Das Geld floss in defensive Konsumwerte – ein klassisches Muster, wenn Anleger Risiko abbauen.
Die zehn NASDAQ100 Gewinner des Tages
Prozent
Kursveränderung gegenüber dem Vortagesschluss.
Quelle: Nasdaq, 13. November 2026, 22:00 Uhr MEZ
Daten als Tabelle
|Aktie
|Tagesplus
|Alnylam
|5,36
|AppLovin
|3,92
|Airbnb
|3,12
|Workday
|3,05
|Meta Platforms
|2,90
|Axon Enterprise
|2,71
|Keurig Dr Pepper
|2,60
|Kraft Heinz
|2,57
|DexCom
|2,38
|PepsiCo
|2,24
NASDAQ100 Gewinner Nr. 1
Alnylam Aktie: +5,36 Prozent – Insiderkauf nach dem Absturz
Alnylam Pharmaceuticals (Symbol: ALNY) – 165,04 US-Dollar, +5,36 Prozent
Der Spezialist für RNA-Medikamente ist der größte NASDAQ100 Gewinner des Tages – und das nach einem dramatischen Absturz. Nach den Quartalszahlen am 29. Oktober war die Aktie an einem einzigen Tag um rund 25 Prozent eingebrochen, weil das Management mit der Nachfrage nach seinem wichtigsten Medikament Amvuttra unzufrieden war und für die Herzmedikamente nur noch das untere Ende der Umsatzprognose erwartet. Nun setzt ein Signal von innen einen Kontrapunkt: Direktorin Amy Schulman kaufte Aktien für rund 300.000 Dollar. Dazu kommt ein Rückkaufprogramm über bis zu 1 Milliarde Dollar. Der Produktumsatz stieg im dritten Quartal immerhin um 52 Prozent auf 1,29 Milliarden Dollar.
Aktienanalyse Alnylam: Die Erholung ist ein Lichtblick, mehr nicht. Vom 52-Wochen-Hoch bei knapp 480 Dollar ist die Aktie noch rund zwei Drittel entfernt. Entscheidend bleibt, ob Amvuttra die Nachfrage wieder beschleunigen kann.
NASDAQ100 Gewinner Nr. 2
AppLovin Aktie: +3,92 Prozent – Werbe-KI trotzt dem Ausverkauf
AppLovin (Symbol: APP) – 409,10 US-Dollar, +3,92 Prozent
Der Werbetechnik-Konzern setzt seine Erholung fort, obwohl der Gesamtmarkt fällt. Rückenwind geben weiterhin die starken Quartalszahlen: Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 55,5 Prozent auf 2,18 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie lag mit 4,30 Dollar über den Erwartungen. Für das vierte Quartal stellt AppLovin rund 2,38 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, etwa 5,5 Prozent mehr als von Analysten erwartet. Ein um 3,2 Milliarden Dollar erweitertes Aktienrückkaufprogramm stützt zusätzlich. Als NASDAQ100 Gewinner des Tages profitiert AppLovin davon, dass Anleger KI-Gewinner ohne Chip-Risiko suchen.
Aktienanalyse AppLovin: Vom 52-Wochen-Tief bei 225 Dollar hat sich die Aktie weit erholt, vom Hoch bei 738 Dollar ist sie aber noch weit entfernt. Eine laufende Sammelklage bleibt ein Risiko.
NASDAQ100 Gewinner Nr. 3
Airbnb Aktie: +3,12 Prozent – Erholung nach dem OpenAI-Schreck
Airbnb (Symbol: ABNB) – 186,78 US-Dollar, +3,12 Prozent
Zwei Tage nach dem Kursrutsch wegen der Übernahme des KI-Reiseplaners Odessia durch OpenAI kaufen Anleger die Airbnb-Aktie wieder. Eine konkrete neue Nachricht gab es nicht. Das Fundament bleibt stark: Anfang November hatte Airbnb das schnellste Wachstum seit drei Jahren gemeldet und ein Rückkaufprogramm über bis zu 12 Milliarden Dollar beschlossen. Der NASDAQ100 Gewinner Airbnb notiert damit wieder nur rund 6 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 197,87 Dollar.
NASDAQ100 Gewinner Nr. 4
Workday Aktie: +3,05 Prozent – Software statt Hardware
Workday (Symbol: WDAY) – 196,45 US-Dollar, +3,05 Prozent
Der Anbieter von Personal- und Finanzsoftware für Unternehmen profitiert von der Umschichtung weg von Chips und Hardware. Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es nicht. Softwarewerte mit wiederkehrenden Abonnement-Umsätzen gelten in einem nervösen Umfeld als stabiler als die zyklischen Hersteller von Chips und Speichern. Auf Jahressicht liegt die Aktie allerdings weiterhin im Minus.
NASDAQ100 Gewinner Nr. 5
Meta Aktie: +2,90 Prozent – zurück über dem Platzierungspreis
Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, Symbol: META) – 641,69 US-Dollar, +2,90 Prozent
Der Facebook-Konzern zählt zu den großen Gewinnern der Umschichtung. Die Aktie stieg wieder deutlich über die Marke von 625 Dollar, zu der Meta vor rund zwei Wochen neue Aktien für 25 Milliarden Dollar platziert hatte. Diese Marke gilt bei vielen Anlegern als Gradmesser. Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es nicht. Für Meta spricht in dieser Lage, dass der Konzern als großer Käufer von Rechenleistung von fallenden Chippreisen eher profitieren würde. Belastend bleiben hohe Rechtsrisiken: Im dritten Quartal hatte Meta Rückstellungen von rund 9,9 Milliarden Dollar für Klagen gebildet.
NASDAQ100 Gewinner Nr. 6 bis 10
Axon, Keurig Dr Pepper, Kraft Heinz, DexCom, PepsiCo: die Flucht in Sicherheit
Axon Enterprise (Symbol: AXON) – 315,43 US-Dollar, +2,71 Prozent
Der Hersteller von Elektroschockern und Bodycams für Polizeibehörden erholt sich von einem schweren Rückschlag. Nach den Quartalszahlen Anfang November hatte Axon seine Umsatzprognose für 2026 gesenkt, unter anderem wegen verzögerter Projekte und höherer Bauteilkosten. Eine neue Nachricht gab es heute nicht. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Tief von 291,45 Dollar und weit unter dem Hoch von 665 Dollar.
Keurig Dr Pepper (Symbol: KDP) – 36,34 US-Dollar, +2,60 Prozent
Einen Tag nach dem Kurssturz um 7,40 Prozent wegen einer Kapitalerhöhung über 2 Milliarden Dollar dreht die Aktie ins Plus. Der Konzern platzierte rund 58 Millionen neue Aktien zu je 34,50 Dollar – die Aktie notiert nun deutlich darüber. Viele Anleger werteten den Abverkauf offenbar als Übertreibung, zumal der Erlös in den Schuldenabbau vor der Aufspaltung in eine Getränke- und eine Kaffeegesellschaft Anfang 2027 fließt.
Kraft Heinz (Symbol: KHC) – 25,11 US-Dollar, +2,57 Prozent
Der Ketchup- und Lebensmittelkonzern profitiert von der Suche nach defensiven Werten. Eine Unternehmensnachricht gab es nicht; das Analysehaus TD Cowen bestätigte sein Votum „Halten“ mit einem Kursziel von 22 Dollar – das unter dem aktuellen Kurs liegt. Der NASDAQ100 Gewinner Kraft Heinz steigt also eher wegen der Marktlage als wegen eigener Stärke.
DexCom (Symbol: DXCM) – 83,33 US-Dollar, +2,38 Prozent
Der Medizintechnikhersteller für Blutzucker-Messsysteme zählt ebenfalls zu den Gewinnern der Rotation. Gesundheitswerte sind weniger von Konjunktur und KI-Investitionen abhängig. Eine konkrete Nachricht gab es nicht.
PepsiCo (Symbol: PEP) – 145,44 US-Dollar, +2,24 Prozent
Der Getränke- und Snackkonzern komplettiert die Liste der NASDAQ100 Gewinner des Tages. Wie Coca-Cola im Dow Jones war PepsiCo als defensiver Dividendenwert gefragt. Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es nicht.
Die zehn NASDAQ100 Verlierer des Tages
Prozent
Kursveränderung gegenüber dem Vortagesschluss.
Quelle: Nasdaq, 13. November 2026, 22:00 Uhr MEZ
Daten als Tabelle
|Aktie
|Tagesminus
|Nebius
|-9,92
|AMD
|-8,75
|Cisco
|-6,24
|CoreWeave
|-6,13
|Sandisk
|-5,59
|Teradyne
|-5,38
|Western Digital
|-5,00
|Broadcom
|-4,76
|Marvell
|-4,68
|Arm Holdings
|-4,63
NASDAQ100 Verlierer Nr. 1
Nebius Aktie: -9,92 Prozent – der zweite Schlag in Folge
Nebius Group (Symbol: NBIS) – 115,88 US-Dollar, -9,92 Prozent
Nach dem Absturz um 16,84 Prozent am Donnerstag ist Nebius erneut der größte NASDAQ100 Verlierer des Tages. Zwei Großbanken senkten ihre Kursziele: Die Bank of America von 310 auf 265 Dollar, auch Baird kappte das Ziel. Beide verwiesen auf Verzögerungen bei der Inbetriebnahme von Rechenzentren externer Partner. Zudem wurde bekannt, dass der Umsatzsprung im dritten Quartal rund 325 Millionen Dollar an einmaligen Erlösen enthielt. Am Nachmittag verschärfte ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters den Druck: Demnach hatte Nvidias Interimschefin Colette Kress schon vor Monaten Huangs riskante Ausgabenpläne kritisiert. Anleger fürchten, dass Nvidia die sogenannten Neoclouds künftig weniger großzügig unterstützt.
Aktienanalyse Nebius: Binnen eines Monats hat die Aktie rund 46 Prozent verloren. Die Kursziele der Analysten liegen nach den Zahlen zwischen 125 und 304 Dollar – selten war die Unsicherheit über einen KI-Wert größer.
NASDAQ100 Verlierer Nr. 2
AMD Aktie: -8,75 Prozent – die Huang-Wette platzt
Advanced Micro Devices (Symbol: AMD) – 534,06 US-Dollar, -8,75 Prozent
Am Donnerstag noch der größte NASDAQ100 Gewinner, heute einer der größten Verlierer. Die Rotation aus Nvidia in die Konkurrenten läuft rückwärts: AMD gibt das Plus vom Vortag mehr als vollständig ab, zeitweise lag die Aktie sogar rund 11 Prozent im Minus. Nach einer Rallye von rund 30 Prozent in wenigen Tagen nahmen Anleger Gewinne mit. Zusätzlich warnte der bekannte Investor Michael Burry, die Bewertungen von Chipaktien hätten noch Luft nach unten.
Aktienanalyse AMD: Ob Nvidia-Kunden tatsächlich zu AMD wechseln, ist bisher nicht belegt. Der Kurssprung war eine Wette auf Marktanteile von morgen – die Börse hat diese Wette heute deutlich zurückgeschraubt.
NASDAQ100 Verlierer Nr. 3
Cisco Aktie: -6,24 Prozent – Rekordzahlen, schwächere Marge
Cisco Systems (ISIN: US17275R1023, Symbol: CSCO) – 95,64 US-Dollar, -6,24 Prozent
Der Netzwerkausrüster ist auch im Dow Jones der größte Verlierer. Dabei waren die Zahlen stark: Der Umsatz stieg um 24 Prozent auf 18,5 Milliarden Dollar, die Jahresprognose wurde angehoben. Anleger störten sich jedoch an der Bruttomarge, die von 68,1 auf 65,6 Prozent sank – unter anderem wegen teurerer Speicherchips. Zudem wuchsen die Produktaufträge nur noch um 21 Prozent nach 35 Prozent im Vorquartal.
NASDAQ100 Verlierer Nr. 4
CoreWeave Aktie: -6,13 Prozent – Microsoft prüft seine Verträge
CoreWeave (Symbol: CRWV) – 53,13 US-Dollar, -6,13 Prozent
Der KI-Cloudanbieter verliert den zweiten Tag in Folge deutlich. Neben dem Nvidia-Schock belastet ein Bericht, wonach Microsoft seine Verträge mit Neocloud-Anbietern überprüft und stärker auf eigene Rechenzentren setzt. Für CoreWeave wiegt das schwer: Microsoft stand im zweiten Quartal für 36 Prozent des Umsatzes. Wie angespannt die Lage ist, zeigen die Anleihen: Die Rendite einiger CoreWeave-Papiere lag zuletzt bei mehr als 16 Prozent.
NASDAQ100 Verlierer Nr. 5 bis 7
Sandisk, Teradyne, Western Digital: Speicher und Testgeräte unter Druck
Sandisk (Symbol: SNDK) – 885,01 US-Dollar, -5,59 Prozent
Der Flash-Speicherhersteller fiel im Tagesverlauf zeitweise um rund 8 Prozent. Speicherwerte gehören zu den am stärksten schwankenden Profiteuren des KI-Booms – und reagieren entsprechend heftig, wenn Anleger am Tempo der Investitionen zweifeln.
Teradyne (Symbol: TER) – 249,55 US-Dollar, -5,38 Prozent
Der Hersteller von Testsystemen für Halbleiter startete mit einer deutlichen Kurslücke nach unten. Teradyne verdient daran, dass neue KI-Chips vor der Auslieferung geprüft werden – fällt die Zuversicht für die Chipbranche, trifft das auch die Zulieferer.
Western Digital (Symbol: WDC) – 295,65 US-Dollar, -5,00 Prozent
Der Festplattenhersteller verlor den zweiten Tag in Folge kräftig und rutschte im Tagesverlauf bis auf 286,54 Dollar. Die Verkaufswelle bei Speicher- und Hardwarewerten hatte bereits am Donnerstag vorbörslich begonnen.
NASDAQ100 Verlierer Nr. 8
Broadcom Aktie: -4,76 Prozent – Abstufung nach dem Rekordlauf
Broadcom (Symbol: AVGO) – 347,01 US-Dollar, -4,76 Prozent
Nach einem Plus von mehr als 20 Prozent in vier Tagen zieht ein Analyst die Notbremse. Mike Harrison von Rothschild & Co Redburn stufte Broadcom von „Kaufen“ auf „Neutral“ ab und senkte das Kursziel um ein Drittel von 595 auf 398 Dollar. Seine Begründung: Broadcoms künftiges Wachstum hänge stark an den KI-Laboren OpenAI und Anthropic. Diese müssten sich gegen frei verfügbare Modelle durchsetzen und sich bald selbst finanzieren können – was nach seiner Einschätzung nicht schnell geschehen dürfte. Zeitweise lag die Aktie mehr als 7 Prozent im Minus.
NASDAQ100 Verlierer Nr. 9
Marvell Aktie: -4,68 Prozent – die Lumentum-Rechnung geht nicht auf
Marvell Technology (Symbol: MRVL) – 156,76 US-Dollar, -4,68 Prozent
Der Chipdesigner leidet doppelt unter der Nvidia-Krise. Nvidia hält eine Beteiligung von rund 2 Milliarden Dollar an Marvell, um seine Lieferkette für optische Netzwerktechnik abzusichern. Und Marvells größtes Projekt gerät unter Druck: Für die Übernahme von Lumentum hatte Marvell Anfang November 115 Milliarden Dollar in eigenen Aktien geboten – 4,5 Marvell-Aktien je Lumentum-Aktie. Je tiefer die Marvell-Aktie fällt, desto weniger ist dieses Angebot wert. Der Abstand zwischen Angebot und Lumentum-Kurs weitete sich zeitweise auf 18 Prozent aus, ein Zeichen für Zweifel am Abschluss.
NASDAQ100 Verlierer Nr. 10
Arm Aktie: -4,63 Prozent – Nvidia wirbt um den Chef
Arm Holdings (Symbol: ARM) – 190,53 US-Dollar, -4,63 Prozent
Der britische Chipdesigner komplettiert die Liste der NASDAQ100 Verlierer des Tages – mit der vielleicht spannendsten Geschichte. Laut einem Bericht der Financial Times hat der Nvidia-Verwaltungsrat Arm-Chef Rene Haas als möglichen Nachfolger für Jensen Huang angesprochen. Haas arbeitete sieben Jahre bei Nvidia und führte Arm 2023 an die Börse. Eine Zusage gibt es nicht, Arm wollte sich nicht äußern, und Nvidia erklärte laut Berichten, noch keine Kandidaten formell angesprochen zu haben. Für Arm wäre ein Abgang heikel: Im Geschäftsbericht bezeichnet sich das Unternehmen als besonders abhängig von seinem Chef.
Die Risiken
Was die NASDAQ100 Gewinner und Verlierer in der nächsten Woche bewegt
Häufige Fragen zu den NASDAQ100 Gewinnern und Verlierern des Tages
Welche Aktien waren die NASDAQ100 Gewinner des Tages am 13. November 2026?
Alnylam (+5,36 Prozent), AppLovin (+3,92 Prozent), Airbnb (+3,12 Prozent), Workday (+3,05 Prozent), Meta (+2,90 Prozent), Axon (+2,71 Prozent), Keurig Dr Pepper (+2,60 Prozent), Kraft Heinz (+2,57 Prozent), DexCom (+2,38 Prozent) und PepsiCo (+2,24 Prozent).
Welche Aktien waren die NASDAQ100 Verlierer des Tages?
Nebius (-9,92 Prozent), AMD (-8,75 Prozent), Cisco (-6,24 Prozent), CoreWeave (-6,13 Prozent), Sandisk (-5,59 Prozent), Teradyne (-5,38 Prozent), Western Digital (-5,00 Prozent), Broadcom (-4,76 Prozent), Marvell (-4,68 Prozent) und Arm (-4,63 Prozent).
Warum sind Chipaktien heute gefallen?
Die Umschichtung aus Nvidia in die Konkurrenten nach dem Rücktritt von Jensen Huang lief rückwärts. Dazu kamen eine Abstufung von Broadcom, Kurszielsenkungen für Nebius, der Bericht über Nvidias Interesse an Arm-Chef Rene Haas und hohe Anleiherenditen.
Warum ist die Arm Aktie gefallen?
Laut Financial Times hat Nvidia Arm-Chef Rene Haas als möglichen Nachfolger für Jensen Huang angesprochen. Anleger fürchten den Verlust des Firmenchefs.
Wie hat sich der Nasdaq 100 entwickelt?
Der Nasdaq 100 fiel am 13. November 2026 um 1,20 Prozent auf 27.946 Punkte.
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