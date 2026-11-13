NASDAQ100 Gewinner und Verlierer des Tages: Chip-Rallye kippt – Nebius und AMD stürzen ab, Alnylam, AppLovin und Airbnb steigen

Sandisk (Symbol: SNDK) – 885,01 US-Dollar, -5,59 Prozent

Der Flash-Speicherhersteller fiel im Tagesverlauf zeitweise um rund 8 Prozent. Speicherwerte gehören zu den am stärksten schwankenden Profiteuren des KI-Booms – und reagieren entsprechend heftig, wenn Anleger am Tempo der Investitionen zweifeln.

Teradyne (Symbol: TER) – 249,55 US-Dollar, -5,38 Prozent

Der Hersteller von Testsystemen für Halbleiter startete mit einer deutlichen Kurslücke nach unten. Teradyne verdient daran, dass neue KI-Chips vor der Auslieferung geprüft werden – fällt die Zuversicht für die Chipbranche, trifft das auch die Zulieferer.

Western Digital (Symbol: WDC) – 295,65 US-Dollar, -5,00 Prozent

Der Festplattenhersteller verlor den zweiten Tag in Folge kräftig und rutschte im Tagesverlauf bis auf 286,54 Dollar. Die Verkaufswelle bei Speicher- und Hardwarewerten hatte bereits am Donnerstag vorbörslich begonnen.