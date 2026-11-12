Ein Rücktritt in Santa Clara, ein Kursfeuerwerk zwei Straßen weiter: Als Nvidia-Gründer Jensen Huang am Donnerstag nach 33 Jahren an der Konzernspitze abtritt, greifen Anleger beim schärfsten Rivalen zu. Advanced Micro Devices (AMD) ist der NASDAQ100 Gewinner des Tages. Die AMD Aktie schließt an der Nasdaq bei 585,30 US-Dollar, ein Plus von 5,86 Prozent oder 32,40 Dollar. Und das an einem Tag, an dem der Nasdaq 100 insgesamt um 0,32 Prozent auf 28.285 Punkte nachgibt.
NASDAQ100 Gewinner des Tages: AMD Aktie springt 5,86 Prozent – das Nvidia-Beben macht den Herausforderer zum Sieger
Advanced Micro Devices ist der NASDAQ100 Gewinner des Tages. Die AMD Aktie steigt nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang um 5,86 Prozent auf 585,30 US-Dollar und gewinnt damit binnen vier Handelstagen rund 30 Prozent. Hinter dem Kurssprung stehen eine Hochstufung durch William Blair, ein Rekordquartal, die neuen EPYC-Prozessoren und ein Milliardeneinstieg beim KI-Börsenkandidaten Anthropic. Die Aktienanalyse zum 12. November 2026: Was den NASDAQ100 Gewinner AMD treibt – und wo die Risiken liegen.
AMDAMD
Der Auslöser
Nvidia verliert seinen Gründer – AMD gewinnt die Fantasie
Wenn der unangefochtene Marktführer wankt, stellt sich jeder Großkunde dieselbe Frage: Wie abhängig wollen wir noch sein? Die Börse hat ihre Antwort am Donnerstag in der Kurstafel gegeben.
Nvidia gab am Nachmittag deutscher Zeit den sofortigen Rücktritt von Jensen Huang bekannt. Vorausgegangen waren Berichte über außereheliche Beziehungen, darunter eine zu einer Frau, die US-Behörden Berichten zufolge für eine chinesische Agentin halten. Finanzchefin Colette Kress führt den Konzern übergangsweise. Damit geht der wichtigste Lieferant der KI-Revolution ohne dauerhaften Chef in seinen nächsten Quartalsbericht.
Für den NASDAQ100 Gewinner AMD ist das die perfekte Bühne. Lisa Sus Konzern ist der einzige Anbieter, der Rechenzentren sowohl leistungsstarke KI-Grafikprozessoren als auch Server-CPUs aus einer Hand liefern kann. Anleger schichteten deshalb gezielt um: Raus aus Nvidia und den eng an Nvidia gebundenen Cloud-Anbietern, rein in die Rivalen. Neben AMD zählte auch der Spezialist für maßgeschneiderte KI-Chips Broadcom mit einem Plus von 5,54 Prozent zu den großen NASDAQ100 Gewinnern des Tages.
Große Cloud-Anbieter und Unternehmenskunden erwägen, ihre Bezugsquellen für KI-Prozessoren zu verbreitern – das öffnet AMD die Tür zu Marktanteilen.
Die Analysten
William Blair dreht die Rangfolge um – AMD hoch, Nvidia runter
Den Kurssprung befeuerte schon vor dem Handelsstart eine bemerkenswerte Doppel-Entscheidung: Das Analysehaus William Blair stufte die AMD Aktie von „Market Perform“ auf „Outperform“ hoch – und senkte im selben Zug das Votum für Nvidia auf „Market Perform“. Die Begründung reicht weit über die Führungskrise hinaus. William Blair erwartet, dass AMDs KI-Umsätze bereits im vierten Quartal 2026 die Erlöse mit klassischen Server-Prozessoren übertreffen. Für 2027 rechnen die Analysten mit einem Umsatzwachstum von mehr als 80 Prozent, getragen vom Hochlauf der Rack-Systeme Helios. Zusätzlich verweisen sie auf Verzögerungen in Intels Server-Fahrplan und eine Bewertung, die trotz der Rallye nahe am dreijährigen Mittel liegt.
Es ist bereits die zweite Hochstufung binnen einer Woche. Am Montag hatte Oppenheimer-Analyst Rick Schafer die Aktie auf „Outperform“ mit einem Kursziel von 600 Dollar gehoben – die AMD Aktie sprang daraufhin um 13,3 Prozent auf 508,58 Dollar. Am Mittwoch folgten weitere 7,32 Prozent auf 552,90 Dollar. Der heutige Auftritt als NASDAQ100 Gewinner ist also kein Ausreißer, sondern die Fortsetzung einer Rallye: Seit dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag hat die Aktie rund 30 Prozent zugelegt.
AMD Aktie: Tagesveränderungen in der Rallye-Woche
Prozent
Kursveränderung gegenüber dem Vortagesschluss an der Nasdaq. Dienstag, 10. November, nicht abgebildet.
Quelle: Investing.com, FinanceFeeds, Nasdaq (Schlusskurse)
Daten als Tabelle
|Handelstag
|Veränderung
|Mo., 9. November
|13,3
|Mi., 11. November
|7,32
|Do., 12. November
|5,86
Das Fundament
Rekordquartal statt Hoffnungswert – die Zahlen tragen die Rallye
Was den NASDAQ100 Gewinner AMD von einer reinen Spekulation unterscheidet, sind die Zahlen. Im dritten Quartal setzte der Konzern 13,4 Milliarden Dollar um, 45 Prozent mehr als im Vorjahr – ein Rekord und mehr als das obere Ende der eigenen Prognose. Das Rechenzentrumsgeschäft verdoppelte sich nahezu auf 8,5 Milliarden Dollar (plus 97 Prozent) und steht inzwischen für 64 Prozent des Konzernumsatzes. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 74 Prozent auf 2,09 Dollar.
Noch wichtiger ist der Ausblick: Für das vierte Quartal stellt AMD rund 17 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht. Das entspräche einem Wachstum von etwa 66 Prozent gegenüber dem Vorjahr und 27 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Konzernchefin Lisa Su begründet die Beschleunigung mit dem Produktionshochlauf der Helios-Systeme und der neuen Serverprozessor-Generation „Venice“.
AMD Umsatz: Rekordquartal und Ausblick
Mrd. USD
- Ausblick des Managements
Q4 2026: Mittelwert der Unternehmensprognose (plus/minus 3 Prozent), keine Prognose der Redaktion.
Quelle: AMD, Quartalsmitteilung vom 3. November 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatz
|Q3 2025
|9,2
|Q2 2026
|11,5
|Q3 2026
|13,4
|Q4 2026
|ca. 17
Die Produkte
EPYC „Venice“ und Helios – die Waffen gegen Nvidia
Zwei Tage vor dem Nvidia-Beben hatte AMD die sechste Generation seiner EPYC-Serverprozessoren vorgestellt. Die neuen Chips mit Zen-6-Architektur zielen ausdrücklich auf sogenannte agentische KI – also KI-Systeme, die selbstständig mehrstufige Aufgaben erledigen und dafür enorme Rechenleistung auf klassischen Prozessoren benötigen. Kombiniert mit den Instinct-Beschleunigern der MI450-Serie bündelt AMD beides in den Helios-Racks: komplette KI-Rechenzentrumsschränke, die direkt mit Nvidias Systemen konkurrieren.
Wie ernst große KI-Labore diese Alternative nehmen, zeigt ein Detail aus dem geänderten Börsenprospekt von Anthropic: AMD soll im Rahmen einer Privatplatzierung über 26 Milliarden Dollar, die parallel zum Börsengang läuft, Aktien für rund 2,5 Milliarden Dollar zeichnen. Der Einstieg ist Teil einer Zusage über insgesamt 5 Milliarden Dollar, die mit einem im Juli vereinbarten Liefervertrag für Helios-Systeme verbunden ist. Gemessen am Börsenwert von AMD ist der Betrag klein – strategisch aber bindet er den Chipkonzern an einen der größten Abnehmer von KI-Rechenleistung.
Die Bewertung
Teuer nach heutigen Gewinnen – günstiger als gedacht nach den morgigen
Billig ist die AMD Aktie nach der Rallye nicht. Auf Basis der Gewinnschätzungen für das laufende Jahr ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 92. Das Bild ändert sich jedoch beim Blick nach vorn: Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 innerhalb von drei Monaten von 15,33 auf 17,69 Dollar je Aktie angehoben. Zum heutigen Schlusskurs entspricht das einem KGV von etwa 33. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei rund 659 Dollar – und damit fast exakt beim 52-Wochen-Hoch von 658,52 Dollar. Vom Rekordniveau ist der NASDAQ100 Gewinner noch gut 11 Prozent entfernt.
Aktienanalyse AMD: Die Rallye steht auf zwei Beinen. Das eine ist solide: Rekordumsätze, ein fast verdoppeltes Rechenzentrumsgeschäft und ein Ausblick, der weiteres Wachstum verspricht. Das andere ist Fantasie: die Hoffnung, dass Nvidias Führungskrise Kunden zu AMD treibt. Dieser zweite Teil ist bisher durch keinen einzigen gemeldeten Auftrag belegt.
Häufige Fragen zur AMD Aktie als NASDAQ100 Gewinner des Tages
Warum ist die AMD Aktie heute gestiegen?
Nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang setzen Anleger darauf, dass Cloud-Anbieter und Unternehmen stärker auf KI-Chips von AMD ausweichen. Zusätzlich stufte William Blair die Aktie auf „Outperform“ hoch.
Wie hoch war das Kursplus der AMD Aktie am 12. November 2026?
Die Aktie stieg an der Nasdaq um 5,86 Prozent auf 585,30 US-Dollar und war damit der größte NASDAQ100 Gewinner des Tages.
Wie lief das dritte Quartal bei AMD?
Der Umsatz stieg um 45 Prozent auf den Rekordwert von 13,4 Milliarden Dollar, das Rechenzentrumsgeschäft wuchs um 97 Prozent auf 8,5 Milliarden Dollar. Für das vierte Quartal erwartet AMD rund 17 Milliarden Dollar Umsatz.
Welche Rolle spielt Anthropic für AMD?
Laut dem geänderten Börsenprospekt von Anthropic soll AMD in einer Privatplatzierung Aktien für rund 2,5 Milliarden Dollar zeichnen, verbunden mit einem Liefervertrag für Helios-KI-Systeme.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.