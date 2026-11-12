NASDAQ100 Gewinner des Tages: AMD Aktie springt 5,86 Prozent – das Nvidia-Beben macht den Herausforderer zum Sieger

Warum ist die AMD Aktie heute gestiegen?

Nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang setzen Anleger darauf, dass Cloud-Anbieter und Unternehmen stärker auf KI-Chips von AMD ausweichen. Zusätzlich stufte William Blair die Aktie auf „Outperform“ hoch.

Wie hoch war das Kursplus der AMD Aktie am 12. November 2026?

Die Aktie stieg an der Nasdaq um 5,86 Prozent auf 585,30 US-Dollar und war damit der größte NASDAQ100 Gewinner des Tages.

Wie lief das dritte Quartal bei AMD?

Der Umsatz stieg um 45 Prozent auf den Rekordwert von 13,4 Milliarden Dollar, das Rechenzentrumsgeschäft wuchs um 97 Prozent auf 8,5 Milliarden Dollar. Für das vierte Quartal erwartet AMD rund 17 Milliarden Dollar Umsatz.

Welche Rolle spielt Anthropic für AMD?

Laut dem geänderten Börsenprospekt von Anthropic soll AMD in einer Privatplatzierung Aktien für rund 2,5 Milliarden Dollar zeichnen, verbunden mit einem Liefervertrag für Helios-KI-Systeme.