Die Wall Street steht vor einem weiteren Ausverkauf bei Technologiewerten: Der Broker IG taxierte den Nasdaq 100 etwa 1,5 Stunden vor Handelsbeginn auf 26.067 Punkte, 1,7 Prozent unter dem Vortag, das wäre ein Tief seit April und ein Wochenverlust von fast 7 Prozent (AWP via cash.ch, 20.11.2026, 14:11 Uhr MEZ).
Nasdaq 100: Wochenverlust von fast 7 Prozent, Tief seit April, strengere US-Regeln für Chips und Rechenzentren - Wie viel Politik steckt im KI-Ausverkauf?
Vor der Wall-Street-Eröffnung steuert der Nasdaq 100 auf ein Wochenminus von fast 7 Prozent und das tiefste Niveau seit April zu. Zinssorgen, ein starker Dollar und strengere US-Regeln für Chipexporte und Rechenzentren belasten. Was heißt das für Nvidia Aktie, Tech-Aktien und den DAX?
Der Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic am Vortag konnte die Schwäche bei Tech-Aktien nicht beenden. Hinzu kommt eine politische Komponente: Reuters nennt strengere US-Regeln für den Ausbau von Rechenzentren und für Chipexporte als Belastung, dazu höhere US-Zinsen und einen starken Dollar. Für Anleger der Nvidia Aktie und anderer Tech-Aktien stellt sich die Frage, wie viel davon Politik ist und wie viel Konjunktur. Der DAX stand um 13:20 Uhr MEZ bei 24.949,86 Punkten, 2,02 Prozent im Minus (finanzen.net).
Wall Street
Warum rutscht der Nasdaq 100 weiter ab?
LBBW-Analyst Sandro Pannagl nennt laut AWP vier Belastungen: Unsicherheit über den US-Rechenzentrenausbau, mögliche Folgen der Nvidia-Affäre, Zinssorgen und einen starken Dollar.
Die Anlegerstimmung ist nach dem Kursrutsch an den Börsen stark angeknackst.
Die Zinsseite ist klar: Eine weitere Leitzinserhöhung der Fed im Dezember um 0,25 Prozentpunkte gilt laut AWP als so gut wie sicher. Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte laut Fed-Protokoll bereits 0,50 Punkte gefordert. Höhere Zinsen drücken tendenziell die Bewertung wachstumsstarker Tech-Aktien, weil künftige Gewinne weniger wert sind. Die Nvidia Aktie notierte laut cash.ch-Seitenleiste bei 140,62 US-Dollar, 3,69 Prozent im Minus (15:53 Uhr MEZ).
Welche Rolle spielen die US-Regeln für Chips und Rechenzentren?
Nach Reuters-Angaben gelten strengere US-Regeln für den Ausbau von Rechenzentren und für Chipexporte. Details nennen die vorliegenden Quellen nicht. Politisch ist das ein Spannungsfeld: Auf der einen Seite stehen Sicherheits- und Energieargumente für strengere Vorgaben, auf der anderen Seite Unternehmen, die Genehmigungen und Absatzmärkte brauchen. Für die Börse zählt, wie schnell und wie weitreichend die Regeln wirken. Mehr dazu muss die Redaktion mit den Primärquellen klären; hier gilt nur, was Reuters und AWP berichten.
|Wert
|Vorbörslich
|Anlass
|Anthropic
|rund 88 US-Dollar, fast -10 %
|Rund 17 % über Ausgabepreis von 83 US-Dollar am Vortag
|Meta
|mehr als -3 %
|Tech-Schwäche
|Apple
|leicht im Plus
|Eigener KI-Agent in Entwicklung
|Intuit
|rund -7 %
|Gesenkter Umsatzausblick
|Ross Stores
|gut -5 %
|Ausblick fürs Schlussquartal unter Erwartungen
|GAP
|rund +3 %
|Geschäftstrends bei GAP und Old Navy
Vorbörsliche Angaben, keine Schlusskurse.
Quelle: AWP via cash.ch, 14:11 Uhr MEZ
Was bedeutet der Tech-Ausverkauf für DAX und Anleger in Europa?
Der DAX verlor sechs Tage in Folge; Infineon und Siemens Energy gehörten zu den schwächsten Werten (wallstreet-online, 14:26 bis 14:37 Uhr MEZ). Die Zusammenhänge zwischen Nasdaq-Schwäche und DAX sind eng, aber nicht eindeutig: Auch Zinsen und Dollar wirken. Das ist Einschätzung der Redaktion. Auffällig ist die Breite der Schwäche: Reuters berichtet, Schwellenländer-Aktien hätten ihre schwärzeste Börsenwoche seit 2020 erlebt.
Defensive Werte hielten sich besser: UnitedHealth lag vorbörslich gut 1 Prozent im Plus, Humana gut 2 Prozent, jeweils nach einem positiven Kommentar von TD Cowen.
Worauf achten Anleger jetzt?
Wall-Street-Eröffnung: Ob die Indikationen von IG sich bestätigen.
Fed im Dezember: 0,25 oder 0,50 Prozentpunkte.
US-Regeln: Konkrete Vorgaben zu Chipexporten und Rechenzentren.
Nvidia: Nachrichtenlage rund um den Chefposten.
Häufige Fragen zum Nasdaq-100-Ausverkauf
Wie weit ist der Nasdaq 100 gefallen? Laut IG-Indikation von 14:11 Uhr MEZ droht ein Wochenverlust von fast 7 Prozent und ein Tief seit April.
Was belastet die Tech-Aktien? Zinssorgen, ein starker Dollar, Unsicherheit über Rechenzentren und strengere US-Regeln für Chips.
Wie hoch steigt die Fed die Zinsen? Erwartet werden im Dezember 0,25 Prozentpunkte, Waller hatte 0,50 gefordert.
Was heißt das für den DAX? Der DAX lag um 13:20 Uhr MEZ bei 24.949,86 Punkten und 2,02 Prozent im Minus.
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