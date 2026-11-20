Der DAX verlor sechs Tage in Folge; Infineon und Siemens Energy gehörten zu den schwächsten Werten (wallstreet-online, 14:26 bis 14:37 Uhr MEZ). Die Zusammenhänge zwischen Nasdaq-Schwäche und DAX sind eng, aber nicht eindeutig: Auch Zinsen und Dollar wirken. Das ist Einschätzung der Redaktion. Auffällig ist die Breite der Schwäche: Reuters berichtet, Schwellenländer-Aktien hätten ihre schwärzeste Börsenwoche seit 2020 erlebt.

Defensive Werte hielten sich besser: UnitedHealth lag vorbörslich gut 1 Prozent im Plus, Humana gut 2 Prozent, jeweils nach einem positiven Kommentar von TD Cowen.