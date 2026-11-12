NASDAQ 100 im Börsenbeben: NVIDIA-Führungskrise belastet Chip-Aktien

Die aktuellen Verwerfungen würden verdeutlichen, wie stark die Marktstimmung im NASDAQ 100 von der Stabilität einzelner Schlüsselakteure wie der NVIDIA Aktie abhänge. Während der Kursrückgang das Forward-KGV des Index auf ein Niveau gedrückt habe, das zuletzt in ausgeprägten Krisenphasen erreicht worden sei, verbleibe die Governance-Frage in Santa Clara als wesentlicher Unsicherheitsfaktor. Aus charttechnischer Perspektive stehe der US100 am 200-Tage-Durchschnitt vor einer Richtungsentscheidung: Ob sich die V-förmige Gegenbewegung in eine nachhaltige Stabilisierung überführen ließe, dürfte maßgeblich vom weiteren Verlauf der Führungsdebatte bei Nvidia abhängen.