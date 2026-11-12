Der US-Technologiesektor sah sich zuletzt mit einer beispiellosen Unternehmenskrise konfrontiert, die institutionelle Investoren an der Wall Street zu einer raschen Neubewertung der Risikoprämien zwang, so Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB.
NASDAQ 100 im Börsenbeben: NVIDIA-Führungskrise belastet Chip-Aktien
Spekulationen über die Zukunft von NVIDIA-Chef Jensen Huang haben den Technologiesektor erschüttert und den NASDAQ 100 unter Druck gesetzt. Gleichzeitig ist die Bewertung des Index auf ein historisch seltenes Niveau gefallen. Nach einer kräftigen Gegenbewegung steht nun die wichtige 200-Tage-Linie bei rund 28.339 Punkten im Fokus. Gelingt der entscheidende Ausbruch oder droht der nächste Rückschlag?
Im Zentrum der Turbulenzen stehe die NVIDIA Aktie: Berichte über einen mutmaßlichen Antrag, über die Absetzung von CEO Jensen Huang infolge eines eskalierenden privaten Skandals abzustimmen, hätten das Fundament des gesamten KI-Bullenmarktes getroffen. Da Huang als architektonischer Kopf hinter einem Ökosystem gelte, von dem milliardenschwere Investitionsbudgets (CapEx) der großen Hyperscaler abhängen würden, habe die Aussicht auf ein mögliches Führungsvakuum in Santa Clara umgehende Positionsreduzierungen im gesamten Halbleitersektor ausgelöst.
In der Folge sei auch der NASDAQ 100 erheblich unter Abgabedruck geraten, wodurch die Bewertungsmultiplikatoren führender Technologiewerte auf historisch seltene Tiefststände gefallen seien, bevor eine erste technische Gegenbewegung eingesetzt habe.
Führungsdebatte bei der NVIDIA Aktie: Warum das KI-Ökosystem im Fokus stehe
Die außergewöhnliche Marktreaktion verdeutliche die zentrale Stellung, die NVIDIA und Unternehmenschef Jensen Huang innerhalb der globalen Technologieinfrastruktur einnähmen:
Dominante Marktposition: Bis Mitte 2026 habe NVIDIA den überwiegenden Teil der weltweiten KI-Rechenleistung bereitgestellt - konkret fast 18 Millionen H100-Chip-Äquivalente von insgesamt knapp 27 Millionen weltweit installierten Einheiten -, und habe Wettbewerber wie Google, AMD und Amazon damit deutlich hinter sich gelassen.
Abhängigkeit der Hyperscaler: Für Finanzmarktteilnehmer verkörpere Huang nicht bloß einen Vorstandsvorsitzenden, sondern den strategischen Gestalter eines Ökosystems, auf dem die Investitionsplanungen der großen Cloud-Anbieter aufbauen würden. Die Befürchtung einer möglichen Führungskrise habe daher unmittelbar zu einer breit angelegten Risikoaversion im gesamten Halbleitersegment geführt.
Fundamentale Bewertung: Forward-KGV im NASDAQ 100 falle auf Krisenniveau
Das Ausmaß der jüngsten Korrektur spiegele sich besonders deutlich in den Bewertungskennzahlen des NASDAQ 100 wider:
Unterschreiten historischer Bandbreiten: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der erwarteten Gewinne (Forward-KGV) sei im November 2026 auf 19,2x abgesackt. Damit habe der Index die untere Begrenzung von zwei Standardabweichungen (-2 Std Dev bei 19,3x) durchbrochen, gemessen am langfristigen Mittelwert der Jahre 2019 bis 2026 von 24,9x.
Vergleich mit früheren Marktphasen: Historisch betrachtet sei ein derart tiefer Bewertungsabschlag zuletzt lediglich während des Pandemie-Crashs im März 2020 sowie am Tiefpunkt des Bärenmarktes im Herbst 2022 zu verzeichnen gewesen.
Einpreisung von Risiken: Aus Sicht von Marktbeobachtern habe der Markt ein mögliches Szenario einer vorübergehenden Entscheidungsblockade bei Nvidia bereits weitgehend eingepreist und die Multiplikatoren führender Technologietitel auf ein Niveau gedrückt, das im historischen Vergleich als deutlich überverkauft eingestuft werden könnte.
Chartanalyse US100 (D1): V-Erholung treffe auf den 200-Tage-EMA
Im Tageschart des Kontrakts auf den NASDAQ 100 (US100, D1) habe die Verkaufswelle im November zunächst zu einem Bruch der etablierten Aufwärtstrendlinie und einem Rücksetzer bis auf ein lokales Tief bei 26.340,6 Punkten geführt:
Dynamische Gegenbewegung aus überverkaufter Zone: Erst nachdem der Relative-Stärke-Index RSI(14) in den überverkauften Bereich gefallen sei, habe wieder Nachfrage eingesetzt. Diese habe eine rasche V-förmige Erholung ausgelöst, welche den Kontrakt zurück in den Bereich von 28.291 Punkten geführt habe (der RSI habe sich dabei auf aktuell 44,29 Zähler erholt).
Schlüsselmarke am 200-Tage-Durchschnitt: Die entscheidende charttechnische Auseinandersetzung finde nun unmittelbar am exponentiellen 200-Tage-Durchschnitt (EMA200) bei 28.339,3 Punkten statt.
Denkbare charttechnische Szenarien
Mögliches Aufwärtsszenario: Sollte es der Käuferseite gelingen, die Barriere am 200-Tage-EMA (28.339,3 Punkte) nachhaltig zurückzuerobern, könnte dies aus charttechnischer Sicht den Weg für einen Test der Widerstandszone zwischen 29.237 und 29.500 Punkten ebnen. In diesem Bereich würden der 100-Perioden-EMA (29.237,2 Punkte) sowie der Hauptknoten des Volumenprofils (Point of Control - POC) zusammentreffen.
Mögliches Abwärtsszenario: Sollte der Kurs hingegen - etwa infolge eines für die Märkte ungünstigen Ausgangs der Abstimmung bei NVIDIA - am 200-Perioden-EMA nach unten abgewiesen werden, ließe sich hypothetisch eine Rückkehr in die Unterstützungszone bei 27.300 Punkten diskutieren. In einem extremen möglichen Szenario könnte theoretisch auch ein erneuter Test des jüngsten Tiefs bei 26.340 Punkten nicht ausgeschlossen werden.
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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