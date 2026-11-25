Der Nasdaq 100 ist seit Anfang Oktober bis zum vergangenen Freitag um rund 20 Prozent gefallen, und am Mittwoch zeigte sich keine Entlastung: Um 4:32 Uhr New Yorker Zeit (10:32 Uhr MEZ) lagen die Nasdaq-100-Futures 2,22 Prozent im Minus, die S&P-500-Futures 1,31 Prozent. Beide Indizes steuern damit laut Reuters auf den schwächsten November seit 2008 zu. Die Nvidia Aktie hatte am Dienstag 5,9 Prozent verloren, nachdem die Rally nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Konzernspitze am Montag verpufft war.
Nasdaq 100: 20 Prozent Minus seit Oktober, Futures minus 2,2 Prozent – wie lange belastet die Mischung aus KI-Zweifeln, Zöllen und Fed-Sorgen die Technologieaktien?
Der Nasdaq 100 steuert auf den schwächsten November seit 2008 zu. Zölle, Zinserhöhungserwartungen der Fed und Zweifel an der KI-Rally treffen Nvidia Aktie, Chipwerte und Techfirmen in den USA, Europa und Asien. Die Zahlen, die Auslöser und die Termine vor Thanksgiving.
Die Lage
Was ist in den vergangenen Tagen am Technologiemarkt passiert?
Am Montag gab es die größten Tagesgewinne von S&P 500 und Nasdaq seit April 2025. Schon am Dienstag war davon wenig übrig.
Nach Reuters-Angaben schloss der S&P 500 am Dienstag 0,5 Prozent tiefer, der Nasdaq Composite verlor 1,5 Prozent, während der Dow Jones um rund 0,9 Prozent zulegte und der kleinere Russell 2000 um 0,6 Prozent stieg. Die Anleger rotierten also aus den hoch bewerteten KI-Werten in andere Marktsegmente. Der Anthropic-Titel fiel am Dienstag um 6,5 Prozent und liegt damit unter dem Emissionspreis, wie Yahoo Finance (Reuters) berichtet.
|Wert
|Veränderung
|Zeitpunkt
|Nasdaq-100-Future
|-2,22 % (-584,25 Punkte)
|4:32 Uhr ET
|S&P-500-Future
|-1,31 % (-94,5 Punkte)
|4:32 Uhr ET
|Dow-Jones-Future
|-0,75 % (-377 Punkte)
|4:32 Uhr ET
|Nvidia (vorbörslich)
|-4,9 %
|4:08 Uhr ET
|Micron, AMD, Marvell
|je mehr als -5 %
|vorbörslich
Vorbörsliche Angaben, Stand 4:32 Uhr New Yorker Zeit (10:32 Uhr MEZ) beziehungsweise Tagesverlauf. Quelle: Reuters.
Quelle: Reuters via wsau.com, Yahoo Finance
Die Auslöser
Warum geraten KI-Aktien und Chipwerte gerade unter Druck?
Reuters nennt drei Belastungsfaktoren. Erstens neue Zollpläne der US-Regierung gegen 14 Handelspartner, darunter China und die EU. Zweitens die erwartete Zinserhöhung der Fed: Die Terminmärkte bewerten laut CME FedWatch eine Anhebung im Dezember mit 97 Prozent, eine weitere im Januar mit 63 Prozent. Drittens bleiben Zweifel, ob die KI-Investitionen die hohen Bewertungen rechtfertigen. Aneeka Gupta von WisdomTree beschreibt die Lage laut Reuters so, dass die Märkte gleichzeitig mit der KI-Debatte und restriktiven Notenbanken zu tun haben.
Auch außerhalb der USA sind Techwerte unter Druck. In Südkorea fiel der Leitindex zeitweise bis zu 5,3 Prozent, in Taiwan bis zu 5,1 Prozent, SK Hynix verlor in Seoul laut dpa-AFX 11 Prozent. In Frankfurt rutschte die Infineon Aktie um 10:45 Uhr auf den tiefsten Stand seit April, der Stoxx Europe 600 Technology lag nahe seinem Tief seit Mai. Marc Decker von Quintet sagte: „Im Auge des Sturms zeigt sich, wer wirklich stark ist.“
Nvidia Aktie und Chipwerte
Nvidia fiel am Dienstag um 5,9 Prozent. Vorbörslich standen am Mittwoch weitere 4,9 Prozent Minus, ebenso bei Micron, AMD und Marvell mehr als 5 Prozent.
Europäische Halbleiterwerte
Infineon fiel auf den tiefsten Stand seit April, die Technologiebranche in Europa blieb schwach.
DAX
Der DAX hielt sich mit 25.051 Punkten (+0,1 Prozent, 12:09 Uhr) besser als die US-Futures, gestützt von Autowerten.
Anleihen und Fed
Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 3,235 Prozent. Am Mittwoch um 14:30 Uhr erschienen in den USA Inflations- und Wachstumsdaten, die die Zinsdebatte weiter prägen.
Ausblick
Welche Termine prägen die nächsten Tage?
Heute, 14:30 Uhr MEZ: US-Inflationsdaten (PCE) und Wachstumsdaten für das dritte Quartal.
Donnerstag, 26.11.: Thanksgiving, die US-Börsen sind geschlossen.
Freitag, 27.11.: Black Friday, verkürzter Handel in New York.
9. Dezember: Zinsentscheid der Fed.
17. Dezember: Zinsentscheid der EZB.
Häufige Fragen zum Nasdaq 100
Wie stark ist der Nasdaq 100 gefallen?
Seit Anfang Oktober bis zum vergangenen Freitag um rund 20 Prozent (dpa-AFX). Die Futures lagen am Mittwoch um 10:32 Uhr MEZ weitere 2,22 Prozent im Minus.
Warum fallen Technologieaktien?
Zölle, Zinserhöhungserwartungen der Fed und Zweifel an den KI-Bewertungen belasten laut Reuters gleichzeitig.
Wann ist die nächste Fed-Entscheidung?
Am 9. Dezember 2026. Der Markt rechnet laut CME FedWatch zu 97 Prozent mit einer Zinserhöhung.
Wie reagiert der DAX auf die Techwerte?
Der DAX stand um 12:09 Uhr bei 25.051 Punkten (+0,1 Prozent). Chipwerte wie Infineon gaben nach, Autowerte stützten.
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