Die Nagarro-Aktie (ISIN: DE000A3H2200, WKN: A3H220, Ticker: NA9) notiert bei 78,85 Euro und liegt damit 0,15 Euro beziehungsweise 0,19% im Minus. Damit fällt der Kursabschlag angesichts des deutlichen Ergebnisrückgangs im dritten Quartal 2026 überschaubar aus. Eine eindeutige Entwarnung lässt sich daraus jedoch nicht ableiten: Während der IT-Dienstleister beim Umsatz kaum vorankommt und operativ an Marge verliert, verbessert sich der Mittelzufluss deutlich. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Wie belastbar ist die finanzielle Stabilisierung, solange das Geschäft aus eigener Kraft noch nicht wieder nachhaltig wächst?
Nagarro Aktie: Quartalsgewinn bricht ein – doch der Cashflow macht Hoffnung
Nagarro liefert ein Zahlenpaket, das Anleger zwischen Hoffnung und Ernüchterung schwanken lässt.
Die heute vorgelegten, ungeprüften Zahlen zeigen ein Unternehmen mit zwei Gesichtern. Auf Neunmonatssicht steigen Umsatz, bereinigtes operatives Ergebnis und Periodengewinn leicht. Das dritte Quartal fällt dagegen deutlich schwächer aus. Wer die Nagarro-Aktie beurteilen will, muss deshalb genauer hinsehen als auf die positive Wachstumszahl von 2,7%, die das Unternehmen für die ersten neun Monate auf Basis konstanter Wechselkurse meldet.
Umsatz: Wachstum auf dem Papier, Gegenwind im Kerngeschäft
Von Januar bis September 2026 erwirtschaftete Nagarro einen Umsatz von 755,5 Mio. Euro nach 753,4 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Auf Euro-Basis entspricht das einem Plus von 0,3%. Währungsbereinigt beträgt der Zuwachs 2,7%. Wechselkurse bremsen somit die in Euro ausgewiesene Entwicklung.
Für die Beurteilung der operativen Dynamik ist allerdings eine weitere Kennzahl besonders wichtig: das organische Wachstum. Auf Basis konstanter Wechselkurse legte Nagarro in den ersten neun Monaten organisch lediglich um 1,2% zu. Auf Euro-Basis ging der organische Umsatz sogar um 1,2% zurück. Das Geschäft aus eigener Kraft entwickelt sich damit schwächer, als es die übergeordnete Wachstumszahl zunächst vermuten lässt.
Im dritten Quartal verschärft sich dieses Bild. Der Umsatz erhöhte sich zwar von 254,6 Mio. Euro auf 255,0 Mio. Euro, also um 0,2%. Währungsbereinigt ergibt sich jedoch ein Minus von 0,2%. Organisch schrumpfte der Umsatz bei konstanten Wechselkursen um 1,6%; auf Euro-Basis beträgt der Rückgang 1,2%.
Die Unterscheidung ist für Aktionäre entscheidend. Während Wechselkurse die Neunmonatsentwicklung belasten, stützen sie im dritten Quartal den ausgewiesenen Umsatz leicht. Die jüngste Wachstumsschwäche lässt sich deshalb nicht allein mit Währungseffekten erklären. Das organische Minus bleibt eine zentrale Baustelle.
Das KI-Versprechen muss sich in den Zahlen beweisen
Nagarro positioniert sich als weltweit führendes Unternehmen für KI-native Entwicklung und Transformation. Für einen Dienstleister mit diesem Schwerpunkt liegen Chancen grundsätzlich darin, Unternehmen bei der Entwicklung neuer Anwendungen, der Modernisierung ihrer IT und der Integration künstlicher Intelligenz zu unterstützen.
Die vorgelegte Mitteilung beziffert jedoch weder einen gesonderten KI-Umsatz noch das Wachstum entsprechender Projekte. Anleger sollten deshalb zwischen der strategischen Positionierung und bereits messbaren Geschäftserfolgen unterscheiden. Ein attraktives Tätigkeitsfeld allein garantiert weder steigende Erlöse noch höhere Margen.
Auch die wirtschaftliche Wirkung von KI kann für einen IT-Dienstleister unterschiedlich ausfallen. Effizientere Projektarbeit kann die Profitabilität verbessern. Wenn Kunden die Produktivitätsgewinne jedoch über niedrigere Preise oder geringere abrechenbare Aufwände einfordern, entsteht zusätzlicher Anpassungsdruck. Welcher Effekt bei Nagarro überwiegt, lässt sich aus den veröffentlichten Zahlen nicht bestimmen.
Für die Aktie wäre eine Rückkehr zu organischem Wachstum deshalb ein überzeugenderer Beleg für die Tragfähigkeit der Strategie als die Positionierung im KI-Markt allein.
Margen unter Druck: Das dritte Quartal fällt zurück
Der Gross Profit, also das Bruttoergebnis, blieb in den ersten neun Monaten mit 243,1 Mio. Euro nahezu auf dem Vorjahresniveau von 243,5 Mio. Euro. Die zugehörige Marge verringerte sich geringfügig von 32,3% auf 32,2%.
Gleichzeitig erhöhte sich das bereinigte EBITDA von 104,8 Mio. Euro auf 107,3 Mio. Euro. Das entspricht einem Zuwachs von rund 2,4%. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich von 13,9% auf 14,2%. Über neun Monate betrachtet gelingt Nagarro damit eine moderate Steigerung der bereinigten operativen Profitabilität.
Im dritten Quartal dreht sich die Richtung jedoch um. Das Bruttoergebnis sank von 84,2 Mio. Euro auf 83,9 Mio. Euro, die Bruttomarge von 33,1% auf 32,9%. Wesentlich deutlicher fiel der Rückgang beim bereinigten EBITDA aus: Es verringerte sich von 44,0 Mio. Euro auf 38,3 Mio. Euro. Auf Basis der veröffentlichten gerundeten Werte entspricht das einem Minus von rund 13%.
Die bereinigte EBITDA-Marge schrumpfte von 17,3% auf 15,0% und damit um 2,3 Prozentpunkte. Das ist das operative Warnsignal dieses Berichts: Bei nahezu unverändertem Umsatz bleibt deutlich weniger bereinigtes Ergebnis hängen.
Da bereits das bereinigte EBITDA zurückgeht, lässt sich die Schwäche nicht ausschließlich auf Sondereffekte zurückführen. Welche einzelnen Faktoren den Margendruck innerhalb des laufenden Geschäfts verursachen, schlüsselt die vorgelegte Mitteilung nicht ausreichend auf. Eine vorschnelle Erklärung allein mit Personalaufwand, Preisdruck oder Auslastung wäre daher nicht belastbar.
Sondereffekte vergrößern den Ergebnisrückgang
Noch stärker als die bereinigte Kennzahl sank im dritten Quartal das ausgewiesene EBITDA. Es fiel von 43,5 Mio. Euro auf 32,5 Mio. Euro, ein Rückgang von rund 25,3%. Das EBIT verringerte sich von 34,9 Mio. Euro auf 23,8 Mio. Euro und damit um rund 31,8%.
Nach Unternehmensangaben belasteten sowohl das niedrigere bereinigte EBITDA als auch ein höherer Nettoaufwand aus Sondereffekten. Besonders relevant waren dabei Veränderungen bei den Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungsvereinbarungen.
Für das dritte Quartal nennt Nagarro eine Nettobereinigung des EBITDA von 5,8 Mio. Euro. Zu den wesentlichsten Anpassungen gehören Aufwendungen für aktienbasierte Vergütung von 4,6 Mio. Euro sowie Kosten im Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot von 0,9 Mio. Euro.
Solche Bereinigungen helfen, bestimmte Einflüsse getrennt zu betrachten. Sie ersetzen jedoch nicht den Blick auf das ausgewiesene Ergebnis. Gerade aktienbasierte Vergütungen bleiben für Aktionäre wirtschaftlich relevant, auch wenn ihr bilanzieller Aufwand nicht mit einem gleich hohen unmittelbaren Zahlungsmittelabfluss gleichzusetzen ist.
Auf Neunmonatssicht zeigt sich dieselbe Spannung: Das bereinigte EBITDA steigt, das ausgewiesene EBITDA fällt dagegen von 108,5 Mio. Euro auf 99,0 Mio. Euro. Das EBIT sinkt von 82,3 Mio. Euro auf 73,0 Mio. Euro. Wer nur die bereinigte Marge betrachtet, würde deshalb einen wesentlichen Teil der Ergebnisentwicklung ausblenden.
Quartalsgewinn fällt um rund 41%
Am Ende der Gewinnrechnung wird die Schwäche des dritten Quartals besonders sichtbar. Das Periodenergebnis sank von 21,4 Mio. Euro auf 12,7 Mio. Euro. Das entspricht einem Rückgang von rund 40,7%.
Dabei wurde die Entwicklung bereits durch einen um 3,1 Mio. Euro niedrigeren Ertragsteueraufwand abgefedert. Der Gewinnrückgang lässt sich somit nicht als bloßer Steuereffekt abtun. Die operative Verschlechterung ist erheblich.
In den ersten neun Monaten stieg das Periodenergebnis hingegen von 41,0 Mio. Euro auf 42,5 Mio. Euro, also um rund 3,7%. Nagarro führt dies hauptsächlich auf geringere Quellensteuern auf konzerninterne Dividendenzahlungen zurück.
Dieser Unterschied ist für die Bewertung wichtig. Der höhere Neunmonatsgewinn bedeutet nicht, dass sich auch die ausgewiesene operative Ertragskraft verbessert hätte. EBITDA und EBIT liegen über diesen Zeitraum unter dem Vorjahr. Die steuerliche Entlastung stützt das Ergebnis, liefert für sich genommen aber keinen Beleg für eine operative Trendwende.
Cashflow: Der stärkste Lichtblick im Bericht
Während die Ergebnisrechnung Fragen aufwirft, liefert der Cashflow ein deutlich freundlicheres Signal. Im dritten Quartal erhöhte sich der Mittelzufluss aus der betrieblichen Tätigkeit von 34,7 Mio. Euro auf 48,2 Mio. Euro. Das entspricht einem Plus von rund 38,9%.
Als wesentliche Gründe nennt Nagarro verbesserte Forderungseinzüge bei Kunden sowie geringere Steuerzahlungen auf konzerninterne Dividenden. Das Unternehmen wandelt somit offene Kundenforderungen erfolgreicher in verfügbare Zahlungsmittel um.
Passend dazu verbesserte sich die Forderungslaufzeit, die sogenannte DSO, von 82 Tagen zum Jahresende 2025 auf 80 Tage zum 30. September 2026. Die Kennzahl berücksichtigt sowohl Forderungen aus Lieferungen und Leistungen als auch Vertragsvermögenswerte und wird auf Grundlage der vierteljährlichen Umsätze berechnet.
Für Aktionäre ist diese Entwicklung positiv: Ein Unternehmen muss seine Rechnungen mit Geld bezahlen, nicht mit bereinigten Ergebniskennzahlen. Allerdings dürfen Verbesserungen beim Forderungseinzug nicht beliebig in die Zukunft fortgeschrieben werden. Sie können Mittel freisetzen, ersetzen aber auf Dauer kein profitables Wachstum.
Über die ersten neun Monate stieg der operative Cashflow lediglich leicht von 77,1 Mio. Euro auf 77,7 Mio. Euro. Bereinigt um Veränderungen beim Factoring erhöhte er sich von 81,0 Mio. Euro auf 85,0 Mio. Euro. Diese zusätzliche Betrachtung spricht ebenfalls für eine Verbesserung, relativiert aber zugleich die besonders starke Wachstumsrate des Einzelquartals.
Wichtig bleibt: Der operative Cashflow ist nicht mit dem freien Cashflow nach Investitionen gleichzusetzen. Die dafür benötigten Investitionsangaben enthält die vorgelegte Meldung nicht.
Weniger Finanzverbindlichkeiten schaffen Spielraum
Die Finanzverbindlichkeiten gingen von 310,1 Mio. Euro zum 31. Dezember 2025 auf 278,0 Mio. Euro zum 30. September 2026 zurück. Das entspricht einer Verringerung um 32,1 Mio. Euro beziehungsweise rund 10,4%. Hauptursache waren Rückzahlungen im Rahmen der revolvierenden Konsortialkreditfazilität.
Gleichzeitig blieben die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente mit 124,3 Mio. Euro gegenüber 124,6 Mio. Euro nahezu stabil. Die Schuldentilgung ging somit nicht mit einem wesentlichen Rückgang des ausgewiesenen Kassenbestands einher.
Die einfache Differenz zwischen den genannten Finanzverbindlichkeiten und den Zahlungsmitteln verringerte sich rechnerisch von 185,5 Mio. Euro auf 153,7 Mio. Euro. Diese Betrachtung ersetzt keine umfassende Analyse sämtlicher Verpflichtungen, zeigt aber die verbesserte Position bei den veröffentlichten Bilanzgrößen.
Für die Aktie ist das ein Pluspunkt. Niedrigere Finanzverbindlichkeiten können die finanzielle Flexibilität stärken. Wie groß eine mögliche künftige Zinsentlastung ausfällt, lässt sich ohne Angaben zu Konditionen und Laufzeiten allerdings nicht seriös beziffern.
Mehr Großkunden – aber noch kein Wachstumsbeweis
Die Zahl der Kunden, mit denen Nagarro innerhalb der jeweils vergangenen zwölf Monate mehr als eine Million Euro Umsatz erzielte, stieg von 184 Ende Juni auf 186 Ende September 2026. Das ist ein positives Signal für die Entwicklung größerer Kundenbeziehungen.
Die Kennzahl erlaubt jedoch keine Aussage darüber, wie viele Kunden insgesamt neu gewonnen wurden oder wie sich ihre aktuellen Projektbudgets entwickeln. Auch bestehende Kunden können durch das Überschreiten der Umsatzschwelle neu in diese Gruppe gelangen.
Zum Quartalsende beschäftigte Nagarro 18.499 Fachkräfte. Ohne entsprechende Vergleichswerte und weitere Informationen zur Auslastung lässt sich daraus weder eine Verbesserung der Produktivität noch eine Veränderung der Kostenstruktur ableiten.
Übernahmeangebot: Ein Faktor mit offenen Fragen
Die ausgewiesenen Aufwendungen im Zusammenhang mit einem öffentlichen Übernahmeangebot zeigen, dass neben dem operativen Geschäft auch eine mögliche Transaktion eine Rolle spielt.
Die vorgelegte Meldung nennt jedoch weder den Angebotspreis noch den Bieter, die Annahmebedingungen oder den aktuellen Verfahrensstand. Daraus lässt sich deshalb weder eine Übernahmeprämie gegenüber dem angegebenen Aktienkurs noch eine belastbare Kursuntergrenze ableiten.
Für Anleger kann dieser Themenkomplex erheblich sein. Ohne die konkreten Konditionen wäre es aber spekulativ, daraus ein Kursziel oder eine sichere Ausstiegsmöglichkeit abzuleiten.
Chancen und Risiken: Was jetzt wirklich zählt
Die Chance für Nagarro liegt in einer Kombination aus wiederkehrendem organischem Wachstum, stabileren Margen und fortgesetzt solider Liquiditätsentwicklung. Sollte das Unternehmen seine KI-Positionierung in zusätzliche profitable Projekte übersetzen, könnte sich das operative Bild verbessern. Der gestiegene Cashflow und die niedrigeren Finanzverbindlichkeiten schaffen dafür eine günstigere finanzielle Ausgangslage.
Das Risiko liegt vor allem in einer Fortsetzung der jüngsten Quartalsentwicklung. Organisch rückläufige Umsätze und eine sinkende bereinigte EBITDA-Marge wären auf Dauer eine problematische Kombination. Auch weitere Belastungen aus Vergütungssystemen oder Transaktionskosten könnten die Differenz zwischen bereinigtem und ausgewiesenem Ergebnis groß halten.
Ob die Aktie bei 78,85 Euro günstig bewertet ist, lässt sich aus den vorgelegten Angaben allein nicht zuverlässig bestimmen. Es fehlen dafür unter anderem eine belastbare Ergebnisprognose und die notwendige Grundlage für eine vollständige Bewertung je Aktie. Der geringe Kursabschlag ist daher weder ein Beweis für Unterbewertung noch eine Bestätigung, dass sämtliche Risiken bereits berücksichtigt sind.
Nagarro liefert damit ein gemischtes Bild mit vorsichtiger Grundtendenz. Die finanzielle Entwicklung macht Hoffnung, die operative Entwicklung verlangt weitere Belege. Für eine überzeugend positive Einschätzung müsste aus dem besseren Geldeinzug wieder nachhaltiges, profitables Wachstum werden. Bis dahin bleibt die Aktie eine Geschichte mit Chancen, aber auch klar erkennbarem Ergebnisdruck.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 13. November 2026
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