Nagarro Aktie: Quartalsgewinn bricht ein – doch der Cashflow macht Hoffnung

Die Nagarro-Aktie (ISIN: DE000A3H2200, WKN: A3H220, Ticker: NA9) notiert bei 78,85 Euro und liegt damit 0,15 Euro beziehungsweise 0,19% im Minus. Damit fällt der Kursabschlag angesichts des deutlichen Ergebnisrückgangs im dritten Quartal 2026 überschaubar aus. Eine eindeutige Entwarnung lässt sich daraus jedoch nicht ableiten: Während der IT-Dienstleister beim Umsatz kaum vorankommt und operativ an Marge verliert, verbessert sich der Mittelzufluss deutlich. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Wie belastbar ist die finanzielle Stabilisierung, solange das Geschäft aus eigener Kraft noch nicht wieder nachhaltig wächst?