Nabaltec-Aktie: Quartalszahlen Q3 – volles Auftragsbuch, schmale Marge?

Flammschutz für Kabel, Füllstoffe für Batterien, Keramik für die Industrie: Nabaltec liefert unscheinbare Stoffe, ohne die vieles nicht funktioniert. An der Börse hat das zuletzt wenig geholfen. Die Nabaltec-Aktie verlor auf Jahressicht rund ein Viertel und notierte im Oktober bei rund 11 Euro, nahe dem 52-Wochen-Tief. Dabei gibt es Lichtblicke: Der Umsatz wächst wieder, die Auftragsbücher sind voll. Am Donnerstag, 19. November, müssen die Nabaltec Quartalszahlen für Q3 zeigen, ob auch die Marge mitzieht.