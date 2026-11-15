Flammschutz für Kabel, Füllstoffe für Batterien, Keramik für die Industrie: Nabaltec liefert unscheinbare Stoffe, ohne die vieles nicht funktioniert. An der Börse hat das zuletzt wenig geholfen. Die Nabaltec-Aktie verlor auf Jahressicht rund ein Viertel und notierte im Oktober bei rund 11 Euro, nahe dem 52-Wochen-Tief. Dabei gibt es Lichtblicke: Der Umsatz wächst wieder, die Auftragsbücher sind voll. Am Donnerstag, 19. November, müssen die Nabaltec Quartalszahlen für Q3 zeigen, ob auch die Marge mitzieht.
Nabaltec-Aktie: Quartalszahlen Q3 – volles Auftragsbuch, schmale Marge?
Nabaltec legt am Donnerstag, 19. November 2026, die Quartalszahlen für Q3 vor. Der Spezialchemiker ist zurück auf Wachstumskurs, der Auftragsbestand stieg um mehr als ein Drittel, doch Energiekosten drücken die Marge. Die große Vorschau auf die Nabaltec Zahlen: Erwartungen, Erfolgsbilanz, Flüsterschätzungen und unsere Einschätzung, ob die Nabaltec-Aktie die Erwartungen erfüllt.
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Nabaltec Quartalszahlen Q3
Die Erwartungen: Wachstum ist zurück, die Marge noch nicht
Nach einem schwachen Jahresstart hat Nabaltec im zweiten Quartal die Wende beim Umsatz geschafft. Die Erlöse stiegen um 6,9 Prozent auf 55,3 Millionen Euro und übertrafen die Erwartung von 54,4 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr stand damit ein Plus von 1,9 Prozent auf 108,6 Millionen Euro. Beim Ergebnis sieht es anders aus: Das EBIT sank um 26,1 Prozent auf 6,6 Millionen Euro, die EBIT-Marge fiel von 8,4 auf 6,2 Prozent. Höhere Energie- und Abschreibungskosten fraßen den Mengeneffekt auf.
Für das Gesamtjahr erwartet Nabaltec ein Umsatzwachstum von 4 bis 6 Prozent und eine EBIT-Marge von 5 bis 7 Prozent. Analysten rechnen laut aktien.guide mit 207,5 Millionen Euro Umsatz und einem Gewinn je Aktie von 0,86 Euro. Um die Umsatzprognose zu erfüllen, muss die zweite Jahreshälfte rechnerisch um rund 6 bis 11 Prozent wachsen. Das ist ambitioniert, aber der hohe Auftragsbestand stützt das Ziel. Die Nabaltec Zahlen für das dritte Quartal sind damit der Lackmustest.
Die Erfolgsbilanz
Wie die Nabaltec Quartalszahlen zuletzt ankamen
Q3 2025 (20. November 2025): im Rahmen
Der Quartalsumsatz lag mit 48,6 Millionen Euro leicht unter der Schätzung von NuWays (49,3 Millionen Euro), insgesamt aber im Rahmen der Erwartungen. Die Ergebnisprognose wurde bestätigt. Die Aktie notierte danach um 12,40 Euro.
Geschäftsjahr 2025 und Q1 2026 (30. April 2026): Prognose erreicht, schwacher Jahresstart
Mit einer EBIT-Marge von 7,7 Prozent erreichte Nabaltec 2025 die Prognose. Im ersten Quartal 2026 sanken Umsatz und EBIT jedoch, die Marge lag nur bei 5,2 Prozent.
Q2 2026 (20. August 2026): Umsatz übertroffen, Ergebnis schwach
Der Umsatz übertraf die Erwartungen, das EBIT ging aber deutlich zurück. Edison sah die Entwicklung im Einklang mit dem unteren Ende der Prognose. Die Aktie notierte im September bei rund 12,50 Euro, im Oktober nur noch bei 11 Euro.
Die Erfolgsbilanz ist durchwachsen: Nabaltec trifft beim Umsatz meist die Erwartungen, enttäuscht aber beim Ergebnis. Die Börse hat darauf mit einem schleichenden Kursrückgang reagiert, nicht mit einem Einbruch. Die Aktie ist damit niedrig bewertet, braucht aber einen Auslöser.
Flüsterschätzungen
Was der Markt stillschweigend einpreist
Öffentlich zugängliche Flüsterschätzungen gibt es für die Nabaltec-Aktie nicht. Die Analysten haben die Erwartungen aber bereits gedämpft: Edison sieht die Entwicklung eher am unteren Ende der Prognose. NuWays bleibt bei „Buy“ mit einem Kursziel von 16 Euro. Es handelt sich um Einschätzungen der jeweiligen Häuser. Der Markt dürfte deshalb eine Bestätigung der Prognose am unteren Ende einpreisen. Positiv überraschen könnte eine Marge im dritten Quartal oberhalb von 7 Prozent.
Nabaltec Aktienanalyse
Fünf Punkte, auf die es am Donnerstag ankommt
Die EBIT-Marge
Im zweiten Quartal lag sie bei 7,2 Prozent. Hält sie dieses Niveau, ist das Margenziel erreichbar. Fällt sie zurück, rückt das untere Ende der Spanne in den Blick.
Die Energiekosten
Sie belasten die Bruttomarge, die im ersten Halbjahr von 52,4 auf 50,8 Prozent sank.
Viskositätsoptimierte Hydroxide
Diese Produkte für Verbundstoffe und Wärmeleitmaterialien in Batterien wuchsen im ersten Halbjahr um 36 Prozent. Sie sind der Wachstumsmotor.
Spezialoxide
Das Segment leidet unter der schwachen Stahlindustrie. Im zweiten Quartal gab es erstmals wieder ein Plus von 7,4 Prozent.
Der Auftragsbestand
52,2 Millionen Euro zur Jahresmitte, vor allem für das zweite Halbjahr. Er muss nun in Umsatz umgewandelt werden.
Das große Bild
Ein Nischenchampion im Wartestand
Nabaltec ist ein typischer deutscher Nischenchampion: Weltmarktführer in mehreren Spezialanwendungen, solide finanziert, aber abhängig von der Industriekonjunktur. Mit einem Börsenwert von unter 100 Millionen Euro und nahezu ausgeglichener Nettofinanzposition ist die Nabaltec-Aktie niedrig bewertet. Die strukturellen Treiber, Flammschutz für Kabel im Netzausbau und Materialien für Batterien, sind intakt. Es fehlt bislang der Beweis, dass daraus wieder steigende Gewinne werden.
Häufige Fragen zu den Nabaltec Quartalszahlen
Wann veröffentlicht Nabaltec die Quartalszahlen für Q3?
Am Donnerstag, 19. November 2026. Am selben Tag findet ein Earnings Call statt.
Was erwartet Nabaltec für 2026?
Ein Umsatzwachstum von 4 bis 6 Prozent und eine EBIT-Marge von 5 bis 7 Prozent.
Wie lauten Handelssymbol und ISIN der Nabaltec-Aktie?
Das Handelssymbol ist NTG, die ISIN lautet DE000A0KPPR7.
Gibt es Flüsterschätzungen zu den Nabaltec Zahlen?
Öffentlich zugängliche Whisper Numbers gibt es nicht. Analysten sehen die Entwicklung eher am unteren Ende der Prognose.
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