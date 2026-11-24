Murata Aktie: Plus 15 Prozent bis zum Tageslimit – der Kondensator-König ist zurück

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 08:35 2 Min.

Die Murata Aktie schließt am Dienstag 14,89 Prozent höher bei 5.400 Yen und erreicht das zulässige Tageslimit. Der Weltmarktführer für Keramikkondensatoren ist zweitgrößter Gewinner im Nikkei 225. In jedem KI-Server stecken Tausende seiner Bauteile.

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Sie sind kleiner als ein Reiskorn und stecken zu Tausenden in jedem Server: Keramikkondensatoren. Ihr wichtigster Hersteller hat am Dienstag einen der stärksten Tage seiner jüngeren Börsengeschichte erlebt. Die Murata Aktie schloss bei 5.400 Yen, ein Plus von 700 Yen oder 14,89 Prozent. Mehr lässt die Börse in Tokio an einem Tag nicht zu. Im Nikkei 225 lag nur Ibiden hauchdünn davor. Schlusskurs der Murata Aktie 5.400 JPY Tagesgewinn, Platz 2 im Nikkei 225 +14,89 % Schlusskurs vom Freitag 4.700 JPY Kurs vom 4. November 5.718 JPY Quelle : Investing.com, Schlusskurse 24.11.2026; Reuters via Rallies; Fisco Das Geschäft Warum ein Bauteilhersteller zum KI-Wert wird Murata verdiente sein Geld lange vor allem mit Smartphones. Inzwischen zählt die Ausrüstung von Rechenzentren zu den wichtigsten Treibern. KI-Prozessoren brauchen eine extrem stabile Stromversorgung, und dafür werden Kondensatoren in großer Zahl direkt um den Chip herum verbaut. Japanische Marktberichte führten die Stärke der Elektronikbauteile am Dienstag auf das freundlichere Umfeld für KI-Werte zurück. Laut Reuters führten Aktien mit Bezug zu Nvidia die Rally an. Der Kurs Der Ausverkauf ist noch nicht ganz aufgeholt Am Freitag war die Murata Aktie mit dem gesamten Sektor eingebrochen und fiel am Vormittag um mehr als 450 Yen. Der heutige Sprung macht diesen Verlust mehr als wett. Der Blick weiter zurück zeigt, dass noch Luft fehlt: Anfang November notierte die Aktie bei rund 5.700 Yen, knapp sechs Prozent über dem heutigen Schluss (eigene Rechnung). Tokio hatte am Montag wegen eines Feiertags geschlossen, die Reaktion auf Nvidia fiel deshalb geballt aus. Was für die Murata Aktie spricht Weltmarktführer bei Keramikkondensatoren

Wachsender Bedarf in KI-Servern

Verlust vom Freitag mehr als aufgeholt

Breite Kundenbasis über Nvidia hinaus Was Anleger bedenken sollten Smartphone-Geschäft bleibt schwankungsanfällig

Noch unter dem Niveau von Anfang November

Starker Yen würde die Erträge belasten

Nach Limit-Tagen sind Gewinnmitnahmen möglich Einordnung der Redaktion: Die Murata Aktie ist unter den Gewinnern des Tages der am breitesten aufgestellte Name. Das Unternehmen hängt nach unserer Einordnung weniger an einem einzelnen Kunden als an der Elektronikkonjunktur insgesamt. Ein Sprung von 15 Prozent ist für einen Konzern dieser Größe ungewöhnlich und spiegelt vor allem wider, wie stark die Verunsicherung in den Tagen zuvor war. FAQ Häufige Fragen zur Murata Aktie Wie hat die Murata Aktie heute geschlossen?

Bei 5.400 Yen, 14,89 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag. Was stellt Murata her?

Elektronische Bauteile, vor allem Keramikkondensatoren für Smartphones, Autos und Server. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Murata Aktie?

ISIN JP3914400001. Handelssymbol in Tokio: 6981. Handelssymbol an deutschen Börsen: MUR1. Die WKN wird nachgetragen.

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