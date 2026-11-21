Am Freitag erhöhte Goldman-Sachs-Analyst Andrew Baker sein Kursziel für die Munich Re Aktie von 533 auf 540 Euro. Die Einstufung bleibt „Neutral“. Baker passte seine Schätzungen an den Quartalsbericht an und hob seine Gewinnprognose für 2026 um rund 3 Prozent. Das Ziel liegt allerdings rund 6 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Laut Goldesel haben auch Jefferies, die DZ Bank und Barclays ihre Kursziele zuletzt angehoben. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.