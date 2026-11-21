Die Munich Re Aktie (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Handelssymbol Xetra: MUV2, US-Handelssymbol: MURGY, OTC) zeigt sich im Börsensturm erstaunlich stabil. Am Freitag, 20. November 2026, notierte der Münchner Rückversicherer zum Handelsschluss bei rund 575,60 Euro, kaum verändert zum Vortag. Auf Wochensicht verlor die Munich Re Aktie laut boerse.de nur 1,7 Prozent.
Munich Re Aktie: Börsen crashen, der Rückversicherer hält – ist das der sicherste DAX-Hafen im Ausverkauf?
Während Tech-Werte einbrechen, verliert die Munich Re Aktie in dieser Woche nur knapp 2 Prozent. Goldman Sachs hebt das Kursziel an, ein Gewinnziel von 6,6 Milliarden Euro steht. Am 10. Dezember folgt der Ausblick auf 2027. Was die Aktie so robust macht.
Die Woche
Kleine Verluste im großen Ausverkauf
Die Woche war für die Munich Re Aktie zwar rot, aber gemessen am Gesamtmarkt ruhig. Von 592,20 Euro am Montag ging es in kleinen Schritten auf 575,60 Euro. Zum Vergleich: Der Euro Stoxx 50 verlor allein am Freitag fast 3 Prozent, viele Technologiewerte büßten in der Woche zweistellig ein. Bis zum Rekordhoch von 602,80 Euro vom 5. November fehlen der Aktie nur gut 4 Prozent.
Einordnung der Redaktion: Rückversicherer gelten als klassischer sicherer Hafen. Ihr Geschäft hängt kaum von Konjunktur oder KI-Fantasie ab, sondern von Naturkatastrophen, Preisen und Kapitalanlagen. Steigende Zinsen helfen ihnen sogar, weil sie ihre Reserven besser anlegen können.
Analysten
Goldman hebt das Kursziel
Am Freitag erhöhte Goldman-Sachs-Analyst Andrew Baker sein Kursziel für die Munich Re Aktie von 533 auf 540 Euro. Die Einstufung bleibt „Neutral“. Baker passte seine Schätzungen an den Quartalsbericht an und hob seine Gewinnprognose für 2026 um rund 3 Prozent. Das Ziel liegt allerdings rund 6 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Laut Goldesel haben auch Jefferies, die DZ Bank und Barclays ihre Kursziele zuletzt angehoben. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Fundamentaldaten
Rekordgewinn in Sicht
Für das laufende Jahr peilt Munich Re einen Gewinn von 6,6 Milliarden Euro an. Gemessen daran ist die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 12 nicht teuer bewertet. Der Börsenwert liegt bei rund 72 Milliarden Euro. Ein wichtiger Termin steht bevor: Am 10. Dezember will Munich Re den Ausblick auf 2027 vorlegen.
Ausblick
Am 10. Dezember kommt der Ausblick
Mit dem Ausblick auf 2027 am 10. Dezember steht der nächste Kurstreiber fest. Bestätigt Munich Re weiteres Gewinnwachstum, könnte die Munich Re Aktie einen neuen Anlauf auf die Marke von 600 Euro nehmen. Bis dahin dürfte sie ihren Ruf als sicherer Hafen behalten, solange die Börsen schwanken.
FAQ
Häufige Fragen zur Munich Re Aktie
Warum ist die Munich Re Aktie so stabil?
Das Geschäft von Rückversicherern hängt kaum von Konjunktur und Technologietrends ab. Steigende Zinsen verbessern zudem die Erträge aus Kapitalanlagen.
Wann legt Munich Re den Ausblick auf 2027 vor?
Der Ausblick ist für den 10. Dezember 2026 angekündigt.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Munich Re Aktie?
ISIN DE0008430026, WKN 843002, Handelssymbol Xetra MUV2, US-Handelssymbol MURGY (OTC).
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