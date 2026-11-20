Ein höheres Kursziel - und trotzdem ein Dämpfer: Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Munich Re-Aktie (ISIN: DE0008430026, FSE: MUV2) am Donnerstag von 533 auf 540 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen an den Quartalsbericht der Münchner an und hob seine Ergebnisprognose für 2026 um rund 3%. Das Problem für die Bullen: Mit 574,80 Euro schloss die Munich Re-Aktie am Donnerstag auf Xetra rund 6% über dem neuen Goldman-Ziel. Die Botschaft der Amerikaner lautet also: Die Zahlen sind besser, der Kurs hat das aber längst vorweggenommen.
Munich Re-Aktie Prognose: Goldman Sachs hebt Kursziel auf 540 Euro - Zurück zum Rekordhoch oder droht der Rücksetzer?
Goldman Sachs hebt das Kursziel für die Munich Re-Aktie von 533 auf 540 Euro, bleibt aber bei "Neutral" - und liegt damit rund 6% unter dem aktuellen Kurs. Die große Munich Re-Aktie Prognose: Quartalszahlen, Chartbild, Kursziele, Bewertung und das Gesamtbild bis 2030.
Steckbrief
- Unternehmen
- Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG
- ISIN / WKN
- DE0008430026 / 843002
- Ticker
- MUV2 (Xetra)
- Index
- DAX
- Börsenwert
- rund 72 Mrd. €
- 52-Wochen-Spanne
- 437,40 € bis 602,80 €
- Dividende 2025
- 24 € je Aktie
- Nächster Termin
- 10.12.2026 (Ausblick 2027)
Stand: 19.11.2026, Xetra-Schlusskurs 19.11.2026; Konsens laut MarketScreener und finanzen.net
Goldman bleibt skeptisch
Kursziel 540 statt 533 Euro, Rating "Neutral" - trotz höherer Gewinnschätzung für 2026 sieht Baker keinen Spielraum nach oben.
Quartal klar über den Erwartungen
1,742 Milliarden Euro Gewinn im dritten Quartal statt der erwarteten 1,479 Milliarden - ein Plus von rund 18% gegenüber dem Konsens.
Rekordhoch in Sichtweite
Bis zum 52-Wochen-Hoch bei 602,80 Euro fehlen knapp 5%. Die Zone 565-575 Euro ist die entscheidende Unterstützung.
Die große Frage: 2027
Sinkende Rückversicherungspreise lassen den Konsens für 2027 einen leicht niedrigeren Gewinn je Aktie erwarten. Klarheit bringt der 10. Dezember.
Die Analyse vom 19. November
Was steckt hinter dem Goldman-Votum zur Munich Re-Aktie?
Eine Kurszielanhebung um gerade einmal 7 Euro, also rund 1,3%, ist kein Ritterschlag. Sie ist eine Pflichtübung nach starken Zahlen.
Baker reagiert mit seiner Anpassung auf die endgültigen Quartalszahlen vom 12. November. Dass er die Gewinnschätzung für 2026 um rund 3% anhebt, das Kursziel aber kaum bewegt, ist bezeichnend: Der Analyst erkennt die operative Stärke an, sieht sie aber offenbar nicht als nachhaltigen Werttreiber über das laufende Jahr hinaus. Im Hintergrund steht die Sorge, die derzeit die gesamte Branche begleitet - nachgebende Preise bei den Vertragserneuerungen in der Rückversicherung. Goldman reiht sich damit in das vorsichtige Lager um JPMorgan, Jefferies und RBC ein.
Die Gegenposition hatte erst am Dienstag Barclays bezogen: Analystin Claudia Gaspari hob ihr Kursziel von 594 auf 644 Euro und bestätigte "Overweight". Am selben Tag meldete Munich Re einen Aktienkauf von Finanzvorstand Andrew Buchanan - ein kleines, aber beachtetes Vertrauenssignal aus dem Vorstand. Und am Mittwoch sorgte der Konzern mit einer ungewöhnlichen Nachricht für Schlagzeilen: Gemeinsam mit der KfW sichert Munich Re erstmals eine große Geothermie-Bohrung in Pullach gegen das Fündigkeitsrisiko ab, bis 2030 sollen 65 weitere Projekte nach diesem Muster folgen. Für das Ergebnis ist das kurzfristig unerheblich, für die Positionierung im Wachstumsfeld grüne Technologien aber ein Fingerzeig.
Die Quartalszahlen
Weniger Gewinn als im Vorjahr - und trotzdem ein Ausrufezeichen
Auf den ersten Blick ist der Quartalsgewinn gesunken: 1,742 Milliarden Euro nach 1,997 Milliarden Euro im Vorjahresquartal. Doch das Vorjahr war von außergewöhnlich niedrigen Großschäden geprägt. Entscheidend ist der Vergleich mit den Erwartungen - und hier lag Munich Re rund 18% über dem Analystenkonsens von 1,479 Milliarden Euro. Nach neun Monaten stehen 5,667 Milliarden Euro zu Buche, rund 9,5% mehr als im Vorjahr. Damit sind bereits rund 86% des Jahresziels von 6,6 Milliarden Euro erreicht, das der Konzern im Oktober von 6,3 Milliarden Euro angehoben hatte. Für das Schlussquartal reichen rechnerisch rund 0,93 Milliarden Euro.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Konzernergebnis
|1,742 Mrd. €
|1,997 Mrd. €
|Konzernergebnis 9 Monate
|5,667 Mrd. €
|5,176 Mrd. €
|Versicherungsumsatz Q3
|16,6 Mrd. €
|14,6 Mrd. €
|Schaden-Kosten-Quote Schaden-Rück
|80,0%
|62,7%
|Großschäden Q3
|646 Mio. €
|-
|Eigenkapitalrendite (9M, annualisiert)
|21,9%
|-
|Solvency-II-Quote
|301%
|-
Quelle: Munich Re, Quartalsmitteilung vom 12.11.2026; Konsens laut Munich Re
Die Qualität der Zahlen überzeugt: Die Großschäden blieben mit 646 Millionen Euro unter dem Budget, die Rückversicherung hob ihr Spartenziel auf 5,7 Milliarden Euro, die Erstversicherungstochter ERGO liegt mit 819 Millionen Euro nach neun Monaten auf Kurs zum Jahresziel von rund 0,9 Milliarden Euro. Bemerkenswert vorsichtig agierte das Management bei den Reserven: Aus den Rückstellungen für Vorjahresschäden wurden nur rund 2% statt der üblichen 6% aufgelöst - ein Polster, das künftige Ergebnisse glätten kann. Weniger schön: Die Prognose für den Brutto-Versicherungsumsatz sank auf rund 62 Milliarden Euro nach zuvor 64 Milliarden Euro, und das Kapitalanlageergebnis verfehlte die Schätzungen leicht.
Mit diesem Ziel fühle ich mich wohl.
Kurzfristige Prognose
Was sagt das Chartbild zur Munich Re-Aktie?
Charttechnisch steht die Munich Re-Aktie an einer spannenden Stelle. Seit dem Tief bei 437,40 Euro Anfang Juni hat sie rund 31% zugelegt und dabei laut stock3 einen monatelangen Abwärtstrend gebrochen. Am 5. November markierte sie mit 602,80 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch. Seither pendelt die Aktie in einer Konsolidierung: Allein seit dem Xetra-Schluss vom Montag bei 591,60 Euro gab sie in einem schwachen Gesamtmarkt rund 2,8% nach. Der DAX verlor am Mittwoch und Donnerstag jeweils rund 1%.
|Marke
|Bedeutung
|Abstand
|602,80 €
|52-Wochen-Hoch (05.11.2026), Widerstandszone ab 600 €
|+4,9%
|574,80 €
|Xetra-Schluss 19.11.2026
|-
|565-575 €
|Unterstützungszone, 571 € Schluss nach JPMorgan-Abstufung
|bis -1,7%
|540 €
|Neues Goldman-Kursziel
|-6,1%
|437,40 €
|52-Wochen-Tief (Juni 2026)
|-23,9%
Quelle: boersennews.de, stock3, finanzen.net; Abstand bezogen auf 574,80 € (Xetra-Schluss 19.11.2026)
Kurzfristige Munich Re-Aktie Prognose: Die Aktie testet aktuell die obere Kante der Unterstützungszone von 565 bis 575 Euro. Hält dieser Bereich, ist eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung zwischen rund 565 und 603 Euro das wahrscheinlichste Szenario bis zum Kapitalmarkt-Update am 10. Dezember. Ein Schlusskurs über 602,80 Euro wäre ein frisches Kaufsignal im übergeordneten Aufwärtstrend und würde den Weg in Richtung des Barclays-Ziels öffnen. Fällt die Munich Re-Aktie dagegen nachhaltig unter 565 Euro, rückt das Goldman-Ziel von 540 Euro als nächste psychologische Marke in den Fokus. Rückenwind bietet der laufende Aktienrückkauf über bis zu 2,25 Milliarden Euro, der als stetige Nachfrage im Markt wirkt.
Die Analysten
Welche Kursziele gibt es für die Munich Re-Aktie?
Die Spanne der Kursziele ist breit wie selten: von 515 bis 644 Euro. Das durchschnittliche Ziel liegt je nach Datenbasis zwischen rund 554 Euro (finanzen.net) und 577,50 Euro (Börse Express) - also etwa auf Höhe des aktuellen Kurses oder sogar darunter. Mit 540 Euro liegt Goldman im unteren Drittel.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|Abstand
|Barclays
|Overweight
|644 €
|17.11.2026
|+12,0%
|Metzler
|k. A.
|643 €
|Anfang 11/2026
|+11,9%
|DZ Bank
|Kaufen
|625 €
|23.10.2026
|+8,7%
|LBBW
|Halten
|610 €
|k. A.
|+6,1%
|JPMorgan
|Neutral
|590 €
|12.11.2026
|+2,6%
|Exane BNP Paribas
|Neutral
|580 €
|26.10.2026
|+0,9%
|Oddo BHF
|Neutral
|570 €
|k. A.
|-0,8%
|Jefferies
|Hold
|550 €
|12.11.2026
|-4,3%
|Goldman Sachs
|Neutral
|540 € (zuvor 533 €)
|19.11.2026
|-6,1%
|RBC
|Sector Perform
|530 €
|12.11.2026
|-7,8%
|UBS
|Neutral
|515 €
|07.08.2026
|-10,4%
Kursziele und Einstufungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Ältere Ziele können inzwischen angepasst worden sein. Abstand bezogen auf 574,80 €.
Quelle: dpa-AFX, finanzen.net, finanzen.at, goldesel.de, Investing.com
Mittel- bis langfristige Prognose
Das große Bild: Rekordgewinne am Ende eines goldenen Zyklus?
Munich Re verdient so viel wie nie zuvor. Die Börse aber handelt nicht das Jahr 2026, sondern die Jahre danach.
Nach Jahren kräftiger Preissteigerungen hat sich der Zyklus in der Rückversicherung gedreht. Bei der Erneuerungsrunde im April sanken die risikoadjustierten Preise um 3,1%, im Juli um 5,5%. Munich Re reagierte diszipliniert und zeichnete im Juli 9,1% weniger Volumen, statt schlechte Preise zu akzeptieren. Für den 1. Januar 2027 - die wichtigste Erneuerungsrunde des Jahres - erwartet das Management wegen reichlich Kapital am Markt und einer schadenarmen Hurrikansaison weiteren Druck. Die Preise lägen aber noch immer auf einem auskömmlichen Niveau, etwa vergleichbar mit 2021. Gleichzeitig hilft das Zinsumfeld: Neue Gelder legt Munich Re inzwischen zu rund 4,7% an, und mit einer Euro-Inflation von 4% rechnet der Markt mit weiteren Zinsschritten der EZB. Das kostet kurzfristig Bewertungsgewinne, stärkt aber über Jahre die laufenden Kapitalerträge.
Das Fundament dafür ist solide. Mit der Strategie "Ambition 2030" strebt Munich Re ein jährliches Wachstum des Gewinns je Aktie von mehr als 8%, eine Eigenkapitalrendite von über 18% und eine Gesamtausschüttungsquote von über 80% an. Für 2025 zahlte der Konzern 24 Euro Dividende je Aktie, Analysten erwarten für 2026 rund 25,70 Euro - eine Rendite von etwa 4,5%. Hinzu kommt der Rückkauf über bis zu 2,25 Milliarden Euro bis zur Hauptversammlung am 29. April 2027, in dessen Rahmen bis zum 9. November bereits 3,3 Millionen Aktien erworben wurden.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|Konzerngewinn
|6,58 Mrd. €
|6,25 Mrd. €
|Gewinn je Aktie
|52,50 €
|50,90 €
|KGV
|10,9
|11,3
|Dividendenrendite
|rund 4,5%
|-
Schätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de. KGV und Dividendenrendite eigene Rechnung auf Basis von 574,80 € (Xetra-Schluss 19.11.2026).
Quelle: MarketScreener, finanzen.net (Stand 17.11.2026); eigene Berechnung
Mit einem KGV von knapp 11 für 2026 ist die Munich Re-Aktie etwas günstiger bewertet als Hannover Rück (rund 12) und deutlich günstiger als der Erstversicherer Allianz (rund 15). Teuer ist die Aktie damit nicht - aber eben auch nicht mehr so billig wie vor einem Jahr.
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Die Munich Re-Aktie Prognose im Überblick
|Szenario
|Annahmen
|Kursziele Dritter
|Bull
|Moderate Preisrückgänge zum 1. Januar, Gewinnziel 2027 über Konsens, wenige Großschäden, Ausbruch über 602,80 €
|625-644 € (DZ Bank, Metzler, Barclays)
|Base
|Gewinnziel 2026 erreicht, leichter Gewinnrückgang 2027, Bewertung stabil, Seitwärtsphase
|570-610 € (Oddo, Exane, JPMorgan, LBBW)
|Bear
|Stärkerer Preisdruck, schwerer Großschaden, enttäuschender Ausblick am 10. Dezember
|515-550 € (UBS, RBC, Goldman, Jefferies)
Die Szenarien bündeln Argumente und Kursziele Dritter. Sie sind weder ein Kursziel noch eine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Analystenstudien laut Kurszieltabelle, Unternehmensangaben
Termine
Diese Daten entscheiden über die nächste Kursrichtung
Häufige Fragen zur Munich Re-Aktie Prognose
Welches Kursziel hat Goldman Sachs für die Munich Re-Aktie?
Goldman Sachs hat das Kursziel am 19. November 2026 von 533 auf 540 Euro angehoben und die Einstufung "Neutral" bestätigt. Analyst Andrew Baker hob seine Ergebnisprognose für 2026 um rund 3%.
Wie lautet die Munich Re-Aktie Prognose der Analysten im Durchschnitt?
Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Datenbasis zwischen rund 554 und 577,50 Euro. Die Spanne reicht von 515 Euro (UBS) bis 644 Euro (Barclays).
Wie fielen die Munich Re Quartalszahlen aus?
Im dritten Quartal 2026 verdiente Munich Re 1,742 Milliarden Euro, rund 18% mehr als erwartet. Nach neun Monaten stehen 5,667 Milliarden Euro zu Buche, das Jahresziel liegt bei 6,6 Milliarden Euro.
Welche Chartmarken sind für die Munich Re-Aktie wichtig?
Widerstand liegt bei 600 bis 602,80 Euro (52-Wochen-Hoch), Unterstützung im Bereich von 565 bis 575 Euro.
Wann kommen die nächsten Impulse für die Munich Re-Aktie?
Am 10. Dezember 2026 will Munich Re das Gewinnziel für 2027 vorstellen, zum 1. Januar 2027 folgen die Vertragserneuerungen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Einstufung "Neutral" und das Kursziel von 540 Euro des Goldman-Sachs-Analysten Andrew Baker (Studie vom 19.11.2026) sowie Kursziele weiterer Analystenhäuser wieder. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen von Goldman Sachs: Goldman Sachs Research Disclosures.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (MUV2): Halten, Kursziel 540,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Goldman Sachs (Andrew Baker) vom 19.11.2026, 12:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 20.11.2026, 14:17 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 20.11.2026, 14:17 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Goldman Sachs (Andrew Baker).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.