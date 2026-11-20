Welches Kursziel hat Goldman Sachs für die Munich Re-Aktie?

Goldman Sachs hat das Kursziel am 19. November 2026 von 533 auf 540 Euro angehoben und die Einstufung "Neutral" bestätigt. Analyst Andrew Baker hob seine Ergebnisprognose für 2026 um rund 3%.

Wie lautet die Munich Re-Aktie Prognose der Analysten im Durchschnitt?

Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Datenbasis zwischen rund 554 und 577,50 Euro. Die Spanne reicht von 515 Euro (UBS) bis 644 Euro (Barclays).

Wie fielen die Munich Re Quartalszahlen aus?

Im dritten Quartal 2026 verdiente Munich Re 1,742 Milliarden Euro, rund 18% mehr als erwartet. Nach neun Monaten stehen 5,667 Milliarden Euro zu Buche, das Jahresziel liegt bei 6,6 Milliarden Euro.

Welche Chartmarken sind für die Munich Re-Aktie wichtig?

Widerstand liegt bei 600 bis 602,80 Euro (52-Wochen-Hoch), Unterstützung im Bereich von 565 bis 575 Euro.

Wann kommen die nächsten Impulse für die Munich Re-Aktie?

Am 10. Dezember 2026 will Munich Re das Gewinnziel für 2027 vorstellen, zum 1. Januar 2027 folgen die Vertragserneuerungen.