Munich Re Aktie: Dreifacher Rückenwind

Gerne würden die Analysten die Faktoren "Momentum" und "low volatility" in einem ihrer Lieblingsansätze kombinieren. Ziel sei es dabei, trendstarke, trendstabile und gleichzeitig schwankungsarme Einzelwerte zu identifizieren. Ihre aktuelle Auswertung der 160 deutschen Standardwerte aus DAX®, MDAX® und SDAX® habe u. a. die Aktie der Munich Re an die Oberfläche befördert. Hinzu komme zusätzlich eine überaus spannende charttechnische Situation. So habe der Titel das Sprungbrett aus der Haltezone bei 500 EUR und der 38-Monats-Linie (akt. bei 501,84 EUR) für einen neuen Aufwärtsimpuls nutzen können. Damit könne die Kursentwicklung der vergangenen 15 Monate als trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Dank dieser Formation würden die historischen Hochstände bei 611,80/615,80 EUR wieder in den Fokus rücken. Als besonderes "i-Tüpfelchen" befinde sich die Munich Re-Aktie in einer saisonal besonders günstigen Phase. Seit dem Jahr 2000 könne das Papier von Ende September bis Ende Dezember im Mittel um gut 9% zulegen. Als Absicherung sei entweder die obere Flaggenbegrenzung (akt. bei 540,37 EUR) oder aber die oben genannten Bastion bei gut 500 EUR prädestiniert. (Analyse vom 04.11.2026)