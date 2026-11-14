MTU Aero Engines Aktienanalyse: Werkstätten voll, Cashflow verdoppelt – zündet der Triebwerks-Champion jetzt die nächste Stufe?

Im dritten Quartal stieg der Umsatz um knapp 14 Prozent auf 2,42 Milliarden Euro und übertraf die Erwartungen. Das bereinigte EBIT legte aber nur um 2,9 Prozent auf 349 Millionen Euro zu. Nach neun Monaten steht erstmals ein bereinigtes EBIT von mehr als einer Milliarde Euro, die Marge sank jedoch auf 14,6 Prozent nach 15,9 Prozent. Der Grund liegt im Mix: Die Werkstatt wächst kräftig, behält aber nur rund 8 Cent je Euro Umsatz, im Triebwerksbau sind es rund 30 Cent. Dazu kommen Anlaufkosten im neuen Werk in Fort Worth, Texas.