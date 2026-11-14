Die Nachfrage ist größer als das, was MTU Aero Engines liefern kann: Die Werkstätten laufen unter Volllast, Triebwerke warten vor den Hallen auf ihre Einlieferung. Gleichzeitig hat sich der freie Cashflow im dritten Quartal mehr als verdoppelt. Die MTU-Aktie schloss am Freitag bei 351,60 Euro – gut 13 Prozent unter dem Rekordhoch vom Februar. Diese MTU Aero Engines Aktienanalyse zeigt, warum die Marge den Markt bremst und was die MTU Aktienprognose bis zum Kapitalmarkttag bestimmt.
MTU Aero Engines Aktienanalyse: Werkstätten voll, Cashflow verdoppelt – zündet der Triebwerks-Champion jetzt die nächste Stufe?
Die Werkstätten laufen unter Volllast, der freie Cashflow hat sich im dritten Quartal mehr als verdoppelt, und die GTF-Lasten laufen Ende 2026 aus. Trotzdem notiert die MTU-Aktie deutlich unter ihrem Rekord. Unsere MTU Aero Engines Aktienanalyse zeigt, was hinter der Marge steckt, warum der Kapitalmarkttag am 30. November so wichtig ist und was die MTU Aktienprognose bestimmt.
MTXMTX
Steckbrief
- Unternehmen
- MTU Aero Engines AG
- Sitz
- München
- Ticker
- MTX (Xetra)
- Index
- DAX
- Kurs
- 351,60 Euro
- Börsenwert
- rund 19 Milliarden Euro
- KGV
- rund 20
- Dividendenrendite
- rund 1,3 Prozent
- Vorstandschef
- Johannes Bussmann
Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV und Dividendenrendite laut onvista, Börsenwert eigene Überschlagsrechnung
Die Ausgangslage
Deutschlands Triebwerksbauer im Wartungsboom
Die MTU Aktie ist eine Wette auf den globalen Luftverkehr – und auf die Werkstatt.
MTU entwickelt und baut Triebwerksmodule für Airbus- und Boeing-Jets, für Militärflugzeuge wie den Eurofighter und wartet Triebwerke für Airlines weltweit. Das Wartungsgeschäft ist inzwischen der größte Umsatzträger: Nach neun Monaten stand es für gut 70 Prozent des zivilen Spartenumsatzes. Die Flotten fliegen länger, neue Flugzeuge kommen wegen Lieferengpässen langsamer – beides füllt die Werkstätten. Belastet wird die Bilanz seit 2023 vom Rückruf der Getriebefan-Triebwerke (GTF) des US-Partners Pratt & Whitney.
Die Zahlen
Umsatz stark, Marge unter Druck
Für die MTU Aero Engines Aktienanalyse zählt die Lücke zwischen Umsatz- und Gewinnwachstum.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um knapp 14 Prozent auf 2,42 Milliarden Euro und übertraf die Erwartungen. Das bereinigte EBIT legte aber nur um 2,9 Prozent auf 349 Millionen Euro zu. Nach neun Monaten steht erstmals ein bereinigtes EBIT von mehr als einer Milliarde Euro, die Marge sank jedoch auf 14,6 Prozent nach 15,9 Prozent. Der Grund liegt im Mix: Die Werkstatt wächst kräftig, behält aber nur rund 8 Cent je Euro Umsatz, im Triebwerksbau sind es rund 30 Cent. Dazu kommen Anlaufkosten im neuen Werk in Fort Worth, Texas.
MTU Aero Engines: Bereinigtes EBIT je Quartal 2026
Millionen Euro
Quelle: MTU Aero Engines, Quartalsmitteilungen 2026; Q1 gerundet
Daten als Tabelle
|Quartal
|EBIT
|Q1 2026
|320
|Q2 2026
|372
|Q3 2026
|349
Der Cashflow
Das Argument, auf das der Markt gewartet hat
Der freie Cashflow sprang im dritten Quartal auf 172 Millionen Euro, nach 67 Millionen ein Jahr zuvor; nach neun Monaten sind es 466 Millionen Euro. Die Entschädigungszahlungen an Airlines aus dem GTF-Thema sollen bis Ende 2026 abgeschlossen sein. Ab 2027 fällt diese Last weg – das schafft Spielraum für Schuldenabbau und höhere Dividenden. Für 2026 hob MTU die Untergrenze der Umsatzprognose auf 9,5 Milliarden Euro an, das bereinigte EBIT soll unverändert 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro erreichen.
Die Bewertung
KGV um 20: Abschlag zu Safran
Mit einem KGV von rund 20 ist die MTU Aktie günstiger als viele Luftfahrtwerte. Analysten verweisen regelmäßig auf den Bewertungsabschlag gegenüber dem französischen Wettbewerber Safran. Die Dividendenrendite ist mit rund 1,3 Prozent niedrig, könnte aber steigen, wenn die GTF-Lasten wegfallen.
Die Analysten
Kursziele bis 530 Euro
Nach den Zahlen zum dritten Quartal bestätigte JPMorgan die Einstufung „Overweight“ mit einem Kursziel von 465 Euro, Bernstein hob auf 460 Euro an, die Deutsche Bank sieht 457 Euro. Jefferies senkte das Ziel auf 420 Euro, bleibt aber bei „Buy“. Am oberen Ende steht mwb research mit 530 Euro, zurückhaltender ist RBC mit „Sector Perform“. Das durchschnittliche Kursziel lag zuletzt bei rund 413 Euro. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
MTU Aero Engines: Ausgewählte Analysten-Kursziele
Euro
Quelle: Analystenstudien nach den Q3-Zahlen, Stand Anfang November 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Kursziel
|mwb research
|530
|JPMorgan
|465
|Bernstein
|460
|Deutsche Bank
|457
|Jefferies
|420
Die Szenarien
MTU Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Kapitalmarkttag überzeugt
MTU legt ehrgeizige Ziele für Cashflow und Dividende vor, die Lieferkette entspannt sich. Dann rückt das Rekordhoch um 405 Euro wieder in Reichweite.
Szenario 2: Solide, aber ohne Überraschung
Die Ziele bestätigen den bekannten Kurs. Die Aktie pendelt zwischen 320 und 380 Euro.
Szenario 3: Marge und Öl belasten
Der Margendruck hält an, der Ölpreis steigt wieder. Dann droht ein Rückfall unter die Unterstützung bei 320 Euro.
Häufige Fragen zur MTU Aero Engines Aktienanalyse
Was erwartet MTU für 2026?
Einen bereinigten Umsatz von 9,5 bis 9,7 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro.
Warum sinkt die Marge?
Das stark wachsende Wartungsgeschäft ist weniger profitabel als der Triebwerksbau, dazu kommen Anlaufkosten neuer Werke.
Was ist das GTF-Problem?
Wegen verunreinigten Metallpulvers mussten Getriebefan-Triebwerke von Pratt & Whitney vorzeitig in die Werkstatt. MTU trägt als Partner einen Teil der Kosten.
Wann ist der Kapitalmarkttag?
Am 30. November 2026.
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