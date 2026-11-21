MTU Aero Engines Aktie: Fünf Prozent Wochenminus, 18 Prozent unter dem Hoch – Kommt die Rally zurück?

aktiencheck.de Redaktion 21.11.2026, 20:41 3 Min.

Die MTU Aero Engines Aktie verliert in KW47 gut 5 Prozent und rutscht deutlich unter ihr Rekordniveau. Dabei laufen Triebwerksgeschäft und Wartung auf Hochtouren, und mit Airbus plant MTU die Zukunft des Fliegens. Was den Kurs bremst und was Anleger jetzt wissen müssen.

Bild: Eigene Grafik aktiencheck.de (programmatisch erstellt, keine Fremdbilder)

Die MTU Aero Engines Aktie (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: MTX, US-Handelssymbol: MTUAY, OTC) zählt zu den meistgesuchten Industriewerten der Woche. Auf Xetra schloss sie am Freitag bei 333,40 Euro. In der Vorwoche hatte sie noch bei 351,60 Euro gestanden, das entspricht einem Wochenminus von 5,18 Prozent. Vom 52-Wochen-Hoch bei 404,40 Euro ist die MTU Aero Engines Aktie damit rund 18 Prozent entfernt (eigene Rechnung). Xetra-Schluss 20.11.2026 333,40 EUR Wochenentwicklung KW47 -5,18 % 52-Wochen-Hoch 404,40 EUR 52-Wochen-Tief (15.05.2026) 273 EUR Quelle : Xetra; Stand Schluss 20.11.2026 Der Rücksetzer Kein Skandal, sondern Marktschwäche Einordnung der Redaktion: Eine unternehmensspezifische Negativnachricht als Auslöser des Wochenminus war nicht zu finden. Die MTU Aero Engines Aktie folgt eher dem Gesamtmarkt. Der Euro Stoxx verbuchte den größten Wochenverlust seit März, und Werte mit hoher Bewertung und starkem Kurslauf wurden besonders verkauft. Auch im Luftfahrtsektor nahmen Anleger Gewinne mit, zumal Lieferkettenprobleme bei Flugzeugbauern und Triebwerkszulieferern weiter ein Thema sind. Die Zukunft Mit Airbus zur Brennstoffzelle – Start 2027 geplant Strategisch setzt MTU auf mehrere Standbeine: den Bau von Triebwerksmodulen für die großen Hersteller, das margenstarke Wartungsgeschäft und Zukunftstechnologien. Am 16. November bestätigte Ottmar Pfander, bei MTU für das Thema verantwortlich, dass das geplante Gemeinschaftsunternehmen mit Airbus für Brennstoffzellenantriebe weiterhin für 2027 vorgesehen ist. Damit wollen beide Konzerne emissionsfreie Antriebe für Regionalflugzeuge entwickeln. Für die MTU Aero Engines Aktie bleibt das Wartungsgeschäft der wichtigste Ertragstreiber. Die weltweite Flotte altert, neue Flugzeuge werden wegen der Lieferengpässe verspätet ausgeliefert, und ältere Maschinen bleiben länger im Einsatz. Das stützt die Nachfrage nach Instandhaltung. Das Risiko liegt in der Lieferkette, die für Teile und Komponenten weiter angespannt ist. Was für die MTU Aero Engines Aktie spricht Starke Nachfrage im margenstarken Wartungsgeschäft

Alternde Flotte verlängert den Wartungsbedarf

Zukunftsprojekt Brennstoffzelle mit Airbus

Deutlicher Abstand zum Rekordhoch nach dem Rücksetzer Was gegen die MTU Aero Engines Aktie spricht Angespannte Lieferketten in der Luftfahrt

Schwacher Gesamtmarkt mit Gewinnmitnahmen

Hohe Bewertung nach starkem Kurslauf

Abhängigkeit von wenigen großen Triebwerksprogrammen Einordnung der Redaktion: Die MTU Aero Engines Aktie liegt weiter rund 22 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief vom Mai (eigene Rechnung). Der Rücksetzer dieser Woche wirkt eher wie eine Atempause im Aufwärtstrend als wie eine Trendwende. Entscheidend wird, ob sich der Gesamtmarkt stabilisiert und ob die Zone um 330 Euro hält. FAQ Die wichtigsten Fragen zur MTU Aero Engines Aktie Warum fällt die MTU Aero Engines Aktie in dieser Woche?

Ein konkreter Auslöser im Unternehmen war nicht zu finden. Das schwache Marktumfeld und Gewinnmitnahmen nach dem starken Kurslauf dürften belastet haben (Einordnung der Redaktion). Was plant MTU mit Airbus?

MTU und Airbus planen ein Gemeinschaftsunternehmen für Brennstoffzellenantriebe in der Luftfahrt. Der Start ist weiterhin für 2027 vorgesehen. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der MTU Aero Engines Aktie?

ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: MTX, US-Handelssymbol: MTUAY (OTC).

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