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MTU Aero Engines Aktie: Rally an Schlüsselwiderstand

aktiencheck.de Redaktion 03.11.2026, 13:08 3 Min. XTB

MTU führt mit +5,26% die DAX-Gewinner an, doch vor einem bullischen Signal wartet die entscheidende Hürde bei 349 EUR.

Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) unter die Lupe. MTX MTX — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Im gestrigen Handel (02.11.2026) hätten an den deutschen Börsenplätzen klare Aufschläge dominiert: Per Xetra-Schluss hätten 32 DAX-Werte im Plus geschlossen, während lediglich 8 Titel Abschläge verbucht hätten. In den aktuellen Aktien News sei vor allem die MTU Aktie (MTX) hervorgestochen. Mit einem kräftigen Kurssprung von +5,26% habe sich der Triebwerksbauer an die Spitze der Gewinnerliste gesetzt, gefolgt von Heidelberg Materials (+4,78%) und adidas (+3,00%). 📌 Die 3 Key Takeaways zur MTU Aktie DAX-Spitzenreiter am Montag: Die MTU Aktie habe sich mit einem Zuwachs von +5,26% den ersten Platz unter den DAX-Gewinnern per Xetra-Schluss gesichert.

Kritische Hürde erreicht: Der Kurs teste im Tageschart die Zone um SMA20 / SMA200 (ca. 342,43 EUR); erst ein bestätigter Ausbruch über die SMA50 (349,00 EUR) drehe das Chartbild nachhaltig auf bullisch.

Tagesausblick vorsichtig: Bleibe eine Anschlussdynamik aus, würden Gewinnmitnahmen drohen. Die kurzfristige Tagesprognose stehe auf abwärts / neutral. Chartcheck Tageschart: Rebound laufe an Kreuzwiderstand Nachdem die MTU Aktie Mitte Februar ihr Jahreshoch markiert habe, hätten ausgeprägte Gewinnmitnahmen eingesetzt. Die Abwärtswelle habe erst im Bereich von 266,10 EUR einen tragfähigen Boden gefunden. Von dort aus sei eine deutliche Erholung über die 300-EUR-Schwelle hinaus gestartet. In der Folge habe das Papier sowohl die SMA50 als auch die SMA20 überwunden und sei über die 200-Tage-Linie (SMA200) vorgestoßen, ehe der Titel in eine volatile Seitwärtsphase übergegangen sei: Die SMA200 (aktuell bei 342,43 EUR) habe wiederholt als charttechnischer Ankerpunkt fungiert, zwischenzeitlich jedoch ihre Stützfunktion verloren.

Nach einem dynamischen Rücksetzer sei der Aktie in der vergangenen Handelswoche der Turnaround gelungen: Sie habe gestern punktgenau oberhalb der SMA20 (342,43 EUR) geschlossen. Prognose & Ausblick (Tageschart): Das Chartbild entspanne sich merklich, falls der gestrige Tagesschluss im heutigen Handel bestätigt werde. Gelinge die Bestätigung, rücke die SMA50 (349,00 EUR) ins Visier. Erst mit einem nachhaltigen Tagesschluss oberhalb dieser Marke drehe das Setup wieder verbindlich auf bullisch. Bleibe die Bestätigung hingegen aus und formiere sich eine rote Tageskerze, drohe erneut Abgabedruck. Da SMA20 und SMA200 eng beieinanderliegen würden, benötige die MTU Aktie signifikantes Momentum oder ein Gap-up auf der Oberseite, um Abverkäufe abzuwenden. Übergeordnete Einschätzung (Tageschart): Bärisch / Neutral Chartcheck 4-Stunden-Chart (4h): Fokus auf SMA200 Im 4-Stunden-Chart habe sich der Wert nach dem Zwischentief von Mitte September spürbar erholt und sei über alle drei relevanten gleitenden Durchschnitte geklettert. Nach einer Seitwärtsphase an der SMA20 hätten Gewinnmitnahmen den Kurs wieder unter die SMA200 (aktuell 348,80 EUR) gedrückt. Ein weiteres Tief im Oktober habe schließlich als Sprungbrett gedient: Die MTU Aktie sei dynamisch über die SMA20 und die SMA50 (333,16 EUR) angestiegen.

Bei anhaltendem Kaufinteresse besitze die Aktie Potenzial für einen Anlauf auf die SMA200 (348,80 EUR).

Wichtig: Erst ein gefestigter Schlusskurs über der 4h-SMA200 rechtfertige ein rein bullisches Szenario. Komme es stattdessen zu einem Rücklauf, diene die SMA50 (333,16 EUR) als zentrale Unterstützung. Sollte dieser Bereich brechen, federe die SMA20 (331,82 EUR) darunter ab. Um die Chance auf der Oberseite intakt zu halten, dürften diese Supportmarken nicht nachhaltig unterboten werden. Übergeordnete Einschätzung (4h-Chart): Neutral

Tagesprognose: Abwärts (Konsolidierung nach Vortagesrally) Wichtige Kursmarken im Überblick Relevante Widerstände: 348,80 EUR: SMA200 im 4h-Chart

349,00 EUR: SMA50 Daily

351,60 EUR

361,90 EUR

365,20 EUR Relevante Unterstützungen: 342,52 / 342,43 EUR: SMA20 & SMA200 Daily

337,94 EUR

333,16 EUR: SMA50 im 4h-Chart

332,68 / 331,82 EUR: SMA20 im 4h-Chart

313,90 / 305,00 EUR: Gap-Kante

295,70 / 289,80 EUR (Analyse vom 03.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

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