Die MS Industrie AG hat nach neun Monaten 2026 einen Konzernumsatz von 116,8 Millionen Euro erwirtschaftet, ein EBITDA von 8,7 Millionen Euro und ein Konzernergebnis nach Steuern von 0,9 Millionen Euro, nach minus 2,3 Millionen Euro im Vorjahr (ungeprüft, Mitteilung vom 16. November). Für Gläubiger der MS Industrie Anleihe 2022/2027 ist die Erholung bedeutsam: Die laufenden Erträge decken die Zinsen besser, doch die Anleihe läuft 2027 aus und muss zurückgezahlt oder refinanziert werden. Laut Börsenlink handelt es sich um die Anleihe mit der ISIN DE000A30VS72 und einem Kupon von 6,25 Prozent.