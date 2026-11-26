Die MS Industrie AG hat nach neun Monaten 2026 einen Konzernumsatz von 116,8 Millionen Euro erwirtschaftet, ein EBITDA von 8,7 Millionen Euro und ein Konzernergebnis nach Steuern von 0,9 Millionen Euro, nach minus 2,3 Millionen Euro im Vorjahr (ungeprüft, Mitteilung vom 16. November). Für Gläubiger der MS Industrie Anleihe 2022/2027 ist die Erholung bedeutsam: Die laufenden Erträge decken die Zinsen besser, doch die Anleihe läuft 2027 aus und muss zurückgezahlt oder refinanziert werden. Laut Börsenlink handelt es sich um die Anleihe mit der ISIN DE000A30VS72 und einem Kupon von 6,25 Prozent.
MS Industrie Anleihe 2022/2027: Konzernergebnis dreht auf plus 0,9 Millionen Euro, EBITDA 8,7 Millionen – wie tragfähig ist die Anleihe bis 2027?
Die MS Industrie AG meldet nach neun Monaten 2026 ein EBITDA von 8,7 Millionen Euro und erstmals ein positives Konzernergebnis von 0,9 Millionen Euro. Für Gläubiger der Anleihe 2022/2027 stellt sich die Frage, wie belastbar die Erholung im Hinblick auf die Fälligkeit ist.
Steckbrief
- Emittentin
- MS Industrie AG
- Anleihe
- MS Industrie Anleihe 2022/2027
- ISIN (laut Börsenlink)
- DE000A30VS72
- Kupon (laut Börsenlink)
- 6,25 %
- Kurs, Volumen, Zinstermine
- in den Quellen nicht angegeben
Stand: 16.11.2026, Zahlen ungeprüft; ISIN und Kupon laut Börsenlink, nicht im Fließtext der Mitteilung
Der Industriezulieferer mit der Aktie MS Industrie (Xetra: MSAG) steht damit zwei Jahre vor einem entscheidenden Termin im Anleihekalender: der Fälligkeit der Anleihe. Die Mitteilung nennt weder Kurs noch Rendite der Anleihe, deshalb beschränkt sich dieser Beitrag auf die Unternehmenszahlen und die Einordnung der Kreditqualität.
Neunmonatszahlen
Wie gut sind die Zahlen der MS Industrie nach neun Monaten?
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz auf 41,1 Millionen Euro nach 36,1 Millionen Euro im Vorjahr. Das EBITDA verbesserte sich auf 3,5 Millionen Euro (Vorjahr 1,2 Millionen Euro), das EBIT auf plus 1,8 Millionen Euro nach minus 0,3 Millionen Euro. Nach neun Monaten liegt das EBIT bei 3,8 Millionen Euro (Vorjahr 0,2 Millionen Euro).
|Kennzahl
|9M 2026
|9M 2025
|Umsatz
|116,8 Mio. €
|111,3 Mio. €
|EBITDA
|8,7 Mio. €
|5,4 Mio. €
|EBIT
|3,8 Mio. €
|0,2 Mio. €
|Konzernergebnis nach Steuern
|0,9 Mio. €
|-2,3 Mio. €
|Auftragsbestand MS XTEC (30.09.)
|82,8 Mio. €
|75,3 Mio. €
Alle Zahlen ungeprüft.
Quelle: MS Industrie AG, Mitteilung vom 16.11.2026
Ein Zwischenergebnis, das erstmals im Plus liegt, ist für Unternehmensanleihen ein wichtiges Signal, aber noch kein Beleg für Schuldentragfähigkeit. Entscheidend für die Gläubiger sind Cashflow, Verschuldung und Refinanzierungsfähigkeit, und diese Angaben enthält die Mitteilung nicht.
Was plant MS Industrie bis 2027?
Das Unternehmen bestätigt seine Prognose: Für 2026 erwartet es rund 155 Millionen Euro Umsatz, ein deutlich höheres EBITDA und EBIT sowie ein positives Konzernergebnis. Ab 2027 sollen es mehr als 165 Millionen Euro Umsatz sein. Zum 30. September erwarb die Gesellschaft 51 Prozent an der IDAS d.o.o. in Mol (Serbien), die ab Oktober konsolidiert wird. IDAS erzielte 2025 rund 8,5 Millionen Euro Umsatz mit rund 190 Mitarbeitern.
Margen verbessern sich
Das EBITDA stieg von 5,4 auf 8,7 Millionen Euro, deutlich schneller als der Umsatz von 111,3 auf 116,8 Millionen Euro.
Auftragsbestand wächst
Bei MS XTEC liegt er mit 82,8 Millionen Euro über dem Vorjahr, was die Umsatzplanung stützt.
Zukauf als Hebel
Die IDAS-Übernahme erweitert den Konzern, bindet aber Kapital und erhöht die Integrationsaufgaben.
Wie sicher ist die MS Industrie Anleihe?
Die Anleihebedingungen, Ratings oder eine Besicherung nennen die vorliegenden Quellen nicht. Mittelstandsanleihen wie diese haben typischerweise keine Einlagensicherung, und der Rang im Insolvenzfall entscheidet über die Verwertung. Der Kupon von 6,25 Prozent ist laut Börsenlink der feste Zins auf den Nennwert. Die Rendite hängt dagegen vom Kurs ab, zu dem ein Käufer die Anleihe erwirbt. Notiert sie unter 100 Prozent, liegt die Rendite über dem Kupon, notiert sie darüber, darunter.
Häufige Fragen zur MS Industrie Anleihe
Welche Anleihe hat die MS Industrie AG ausstehend? Laut Börsenlink die Anleihe 2022/2027 mit der ISIN DE000A30VS72 und einem Kupon von 6,25 Prozent. Die Angaben sind vor Freigabe gegen die Anleihebedingungen zu prüfen.
Wie hat sich MS Industrie 2026 entwickelt? Nach neun Monaten stehen Umsatz 116,8 Millionen Euro, EBITDA 8,7 Millionen Euro und ein Konzernergebnis von 0,9 Millionen Euro.
Was erwartet MS Industrie für 2026? Rund 155 Millionen Euro Umsatz, ein deutlich höheres EBITDA und EBIT und ein positives Konzernergebnis.
Was ist der Unterschied zwischen Rendite und Kupon? Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite berücksichtigt den Kaufkurs und die Restlaufzeit.
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