Börsengänge, Rekord-Neugeld und ein boomender Aktienhandel: Morgan Stanley hat ein starkes drittes Quartal hinter sich. Die Morgan Stanley Aktie liegt auf zwölf Monate dennoch nur 4,4 Prozent im Plus und schloss am 20. November bei 165,67 Dollar. Diese Morgan Stanley Aktienanalyse zeigt, wie stabil das Geschäftsmodell ist und was die Morgan Stanley Aktie im aktuellen Börsenumfeld belastet.
Morgan Stanley Aktienanalyse: Rekord bei Neugeldern von 232 Milliarden Dollar, Aktienhandel +41 Prozent – ist die Vermögensmaschine der Wall Street jetzt ein Kauf?
Morgan Stanley steigerte die Erträge im dritten Quartal um 12 Prozent auf 20,3 Milliarden Dollar, die Vermögensverwaltung erzielte Rekorde. Die Morgan Stanley Aktie schloss am 20. November bei 165,67 Dollar. Die Aktienanalyse mit Zahlen, Bewertung und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Morgan Stanley
- ISIN
- US6174464486
- WKN
- 885836
- Handelssymbol
- MWD (deutsche Börsen, in Euro)
- US-Handelssymbol
- MS (NYSE)
- Branche
- Investmentbank und Vermögensverwaltung
- Sitz
- New York
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs NYSE
Die Zahlen
Morgan Stanley Aktienanalyse: Das dritte Quartal
Die Nettoerträge stiegen im dritten Quartal 2026 auf 20,3 Milliarden Dollar, nach 18,2 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Der Gewinn je Aktie erreichte 3,03 Dollar, ein Plus von 8 Prozent, der Nettogewinn 4,9 Milliarden Dollar. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital lag bei 22,6 Prozent.
Aktienhandel
Die Erträge im Aktiengeschäft sprangen um 41 Prozent auf 5,8 Milliarden Dollar, besonders stark in Asien.
Vermögensverwaltung
Wealth Management erzielte Rekorderträge von 9,07 Milliarden Dollar (+10 Prozent) bei einer Vorsteuermarge von 30,4 Prozent.
Neugeld
Das Netto-Neugeld erreichte den Rekord von 232 Milliarden Dollar, gut die Hälfte stammte aus Börsengängen.
Schwächere Bereiche
Der Anleihehandel ging um 7 Prozent zurück, das Investment Management um 11,6 Prozent.
Morgan Stanley: Nettoerträge im dritten Quartal
Mrd. $
Quelle: Morgan Stanley, Mitteilung vom 14.10.2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Nettoerträge
|Q3 2025
|18,2
|Q3 2026
|20,3
Die Kundenvermögen in Vermögens- und Investmentverwaltung wuchsen auf 10,5 Billionen Dollar. Die harte Kernkapitalquote lag Ende September bei 14,9 Prozent.
Bewertung
Was die Morgan Stanley Aktie einpreist
Mit einem KGV von 13,04 und einer Dividendenrendite von 2,6 Prozent ist die Morgan Stanley Aktie moderat bewertet. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 236 Milliarden Euro. Die stabile Vermögensverwaltung macht inzwischen fast die Hälfte der Erträge aus und gleicht Schwankungen im Handel teilweise aus.
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