Börsengänge, Rekord-Neugeld und ein boomender Aktienhandel: Morgan Stanley hat ein starkes drittes Quartal hinter sich. Die Morgan Stanley Aktie liegt auf zwölf Monate dennoch nur 4,4 Prozent im Plus und schloss am 20. November bei 165,67 Dollar. Diese Morgan Stanley Aktienanalyse zeigt, wie stabil das Geschäftsmodell ist und was die Morgan Stanley Aktie im aktuellen Börsenumfeld belastet.