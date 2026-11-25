232 Milliarden Dollar. So viel neues Kundengeld floss Morgan Stanley im dritten Quartal 2026 zu, mehr als je zuvor in drei Monaten. Gut die Hälfte davon hat eine Quelle, die viel über dieses Börsenjahr erzählt: Börsengänge. Wer als Gründer, Mitarbeiter oder früher Investor Aktien eines Neulings hält, braucht eine Bank, die das Vermögen verwaltet. Die Morgan Stanley Aktie steht damit für eine Wette, die über den klassischen Wertpapierhandel hinausgeht: dass aus Papierreichtum dauerhaft Gebühren werden.
Morgan Stanley Aktie: 232 Milliarden Dollar frisches Kundengeld in einem Quartal – macht die IPO-Welle die Bank zur Gewinnerin?
Morgan Stanley meldet Rekorde in der Vermögensverwaltung und einen Aktienhandel, der die Erwartungen um fast eine Milliarde Dollar übertrifft. Mehr als die Hälfte des neuen Kundengelds stammt aus Börsengängen. Was das für die Morgan Stanley Aktie bedeutet.
Die Zahlen
Der Aktienhandel schlägt die Prognosen um 909 Millionen Dollar
Die Erträge stiegen im dritten Quartal um rund 12 Prozent auf 20,3 Milliarden Dollar, Analysten hatten mit knapp 20 Milliarden gerechnet. Der Gewinn je Aktie lag mit 3,03 Dollar ebenfalls über der Konsensschätzung von 2,91 Dollar. Unter dem Strich verdiente die Bank 4,9 Milliarden Dollar, 6,5 Prozent mehr als im Vorjahr.
Herausragend war der Handel mit Aktien. Er brachte 5,8 Milliarden Dollar ein, ein Plus von 41 Prozent und rund 909 Millionen Dollar mehr als erwartet. Schwächer lief der Anleihehandel mit einem Minus von 7 Prozent auf 2,0 Milliarden Dollar. Das Beratungs- und Emissionsgeschäft legte nur um 2 Prozent auf 2,16 Milliarden Dollar zu und blieb unter den Prognosen. Auch die Fondssparte verzeichnete einen Ertragsrückgang von rund 12 Prozent.
Die Strategie
Die Vermögensverwaltung ist das eigentliche Fundament
Den größten Ertragsblock stellt inzwischen nicht mehr der Handel, sondern die Betreuung wohlhabender Kunden. Die Sparte erzielte Rekorderträge von 9,1 Milliarden Dollar, 10 Prozent mehr als vor einem Jahr, bei einer Vorsteuermarge von gut 30 Prozent. Zusammen mit der Fondssparte verwaltet Morgan Stanley nun Kundenvermögen von 10,5 Billionen Dollar.
Darin liegt die Stärke des Modells: Gebühren auf verwaltetes Vermögen fließen stetiger als Handelsgewinne. Darin liegt aber auch die Abhängigkeit. Ein großer Teil des Rekordzuflusses hängt an Börsengängen und hohen Aktienkursen. Kühlt der Markt für Neuemissionen ab oder fallen die Bewertungen, schrumpfen Zuflüsse und Gebührenbasis zugleich.
Morgan Stanley verdient an der IPO-Welle zweimal: erst am Handel, dann am Vermögen, das sie hinterlässt. Die Morgan Stanley Aktie ist damit ein Hebel auf die Stimmung am Aktienmarkt.
Häufige Fragen zur Morgan Stanley Aktie
Wie hat Morgan Stanley im dritten Quartal 2026 abgeschnitten?
Die Erträge stiegen auf 20,3 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie auf 3,03 Dollar. Beides lag über den Erwartungen.
Woher kommt das neue Kundengeld?
Von den 232 Milliarden Dollar Nettozufluss in der Vermögensverwaltung stammt gut die Hälfte aus Mitteln, die mit Börsengängen zusammenhängen.
Wie viel Vermögen verwaltet Morgan Stanley?
In Vermögensverwaltung und Fondssparte zusammen 10,5 Billionen Dollar.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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