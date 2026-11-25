Die Erträge stiegen im dritten Quartal um rund 12 Prozent auf 20,3 Milliarden Dollar, Analysten hatten mit knapp 20 Milliarden gerechnet. Der Gewinn je Aktie lag mit 3,03 Dollar ebenfalls über der Konsensschätzung von 2,91 Dollar. Unter dem Strich verdiente die Bank 4,9 Milliarden Dollar, 6,5 Prozent mehr als im Vorjahr.

Herausragend war der Handel mit Aktien. Er brachte 5,8 Milliarden Dollar ein, ein Plus von 41 Prozent und rund 909 Millionen Dollar mehr als erwartet. Schwächer lief der Anleihehandel mit einem Minus von 7 Prozent auf 2,0 Milliarden Dollar. Das Beratungs- und Emissionsgeschäft legte nur um 2 Prozent auf 2,16 Milliarden Dollar zu und blieb unter den Prognosen. Auch die Fondssparte verzeichnete einen Ertragsrückgang von rund 12 Prozent.