Monster Beverage Aktie: Jetzt notiert sie unter dem Preis, den der Konzern selbst bezahlt hat

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 17:01 3 Min.

Die Monster Beverage Aktie fällt um 1,42 Prozent auf 43,07 Dollar und liegt damit unter dem Durchschnittskurs der eigenen Aktienrückkäufe. Seit den Quartalszahlen summiert sich das Minus auf rund zehn Prozent.

Bild: Ambo Ampeng / Unsplash

Es ist ein kleines Detail, das Anlegern zu denken geben dürfte. Die Monster Beverage Aktie verliert am Montagnachmittag 1,42 Prozent auf 43,07 Dollar. Damit kostet das Papier weniger, als der Energydrink-Konzern im dritten Quartal im Schnitt für eigene Aktien bezahlt hat: 43,87 Dollar. Im Nasdaq 100 gehört die Monster Beverage Aktie (ISIN: US61174X1090, FSE: MOB, NASDAQ: MNST) heute zu den drei größten Verlierern. Tagesverlust der Monster Beverage Aktie -1,42% Umsatzwachstum im dritten Quartal +16,7% Bruttomarge, Vorjahr 55,7 Prozent 54,7% Durchschnittskurs der Rückkäufe im Quartal 43,87 USD Quelle : comdirect-Indikation (Société Générale), 23.11.2026, 16:49 Uhr MEZ; Quartalszahlen vom 05.11.2026 nach Business News Today Die Zahlen Rekordumsatz, aber der Gewinn hinkt hinterher Am Geschäft selbst liegt es nur zum Teil. Monster Beverage setzte im dritten Quartal 2,563 Milliarden Dollar um, ein Plus von 16,7 Prozent und ein Rekord für ein drittes Quartal. Das Auslandsgeschäft wuchs um 28,1 Prozent und steht inzwischen für 47 Prozent der Erlöse. Doch beim Ergebnis kam deutlich weniger an: Der operative Gewinn stieg nur um 6,4 Prozent auf 718,7 Millionen Dollar, der Gewinn je Aktie um 7,8 Prozent auf 0,29 Dollar. Der Grund steckt in den Kosten. Die Bruttomarge fiel von 55,7 auf 54,7 Prozent, belastet durch teurere Aluminiumdosen, den Ländermix und höhere Frachtkosten. Die betrieblichen Aufwendungen kletterten um rund 24 Prozent. Am Tag nach den Zahlen fiel die Monster Beverage Aktie um 4,41 Prozent auf 45,72 Dollar. Seitdem ging es weiter abwärts: Gegenüber dem Schlusskurs von 47,83 Dollar vor der Reaktion beträgt das Minus inzwischen rund zehn Prozent (eigene Rechnung). Die Gegenmittel Preiserhöhung und Rückkäufe sollen die Monster Beverage Aktie stützen Das Management steuert gegen. Zum 1. November hat Monster in den USA die Listenpreise angehoben und Rabatte für den Handel gekürzt. Außerdem kauft der Konzern eigene Aktien: rund 2,3 Millionen Stück im dritten Quartal, etwa 800 Millionen Dollar waren Anfang November noch genehmigt. Wer rechnet, sieht den Haken: Bei einem Kurs unter dem eigenen Einstandspreis ist dieses Programm vorerst ein Verlustgeschäft auf dem Papier. Stärken Zweistelliges Umsatzwachstum

Ausland fast die Hälfte des Geschäfts

Preiserhöhung seit November

Laufendes Rückkaufprogramm Schwächen Sinkende Bruttomarge

Kosten steigen schneller als der Umsatz

Alkoholsparte schrumpft

Hohe Bewertung lässt wenig Fehler zu Einordnung der Redaktion: Die Monster Beverage Aktie ist kein Sanierungsfall, sondern ein Wachstumswert, dem der Markt gerade die Marge übel nimmt. Ob die Preiserhöhung greift, ohne Absatz zu kosten, zeigt erst das laufende Quartal. Dass heute eine Rally bei Chipwerten zusätzlich Geld aus defensiven Titeln zieht, ist unsere Lesart des Tages, kein belegter Zusammenhang. FAQ Häufige Fragen zur Monster Beverage Aktie Warum fällt die Monster Beverage Aktie?

Seit den Quartalszahlen vom 5. November belasten die gesunkene Bruttomarge und stark gestiegene Kosten. Eine neue Meldung vom heutigen Tag liegt nicht vor. Zahlt Monster Beverage eine Dividende?

Nein. Der Konzern gibt Geld über Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurück. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Monster Beverage Aktie?

ISIN US61174X1090, WKN A14U5Z. Handelssymbol an der Nasdaq: MNST. Handelssymbol an deutschen Börsen: MOB.

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