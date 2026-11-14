Monolithic-Power-Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche: Der Strom-Spezialist der KI-Rechenzentren springt 16,6 Prozent an einem Tag

Die Vorgeschichte. In der Vorwoche war die Aktie im KI-Ausverkauf nach den Zwischenwahlen unter die Räder gekommen: minus 5,1 Prozent am 4. November, minus 10,3 Prozent am 5. November.

Montag – der Befreiungsschlag. Ohne eigene Mitteilung stieg die Monolithic-Power-Aktie um 16,6 Prozent. Der gesamte Chipsektor erholte sich, doch kaum ein Wert zog so stark an. Anleger kauften gezielt Zulieferer der KI-Rechenzentren zurück.

Mittwoch – die zweite Welle. Nach den starken CoreWeave-Zahlen legte die Aktie um 8,92 Prozent zu. Analoge Chipwerte stiegen breit, Anleger bewerteten Monolithic Power als einen der wichtigsten Profiteure der Investitionen in Rechenzentren.

Dienstag, Donnerstag und Freitag – Gewinnmitnahmen. An den übrigen Tagen gab die Aktie per Saldo nach. Unterm Strich blieb ein Wochenplus von 16,81 Prozent.