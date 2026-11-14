Für die Monolithic-Power-Aktie war der Montag ein historischer Tag: Um 16,6 Prozent auf 1.388,05 Dollar schoss sie nach oben – so stark wie seit über einem Jahr nicht mehr. Am Ende steht ein Wochenplus von 16,81 Prozent, das den Konzern aus Kirkland bei Seattle zu einem der größten Nasdaq100 Gewinner der Woche macht. Unsere Wochenanalyse zeigt, warum der Wochengewinner trotz fehlender Unternehmensnachricht so gefragt war.
Monolithic-Power-Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche: Der Strom-Spezialist der KI-Rechenzentren springt 16,6 Prozent an einem Tag
Die Monolithic-Power-Aktie ist einer der größten Nasdaq100 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 16,81 Prozent schaffte der Chipkonzern fast den gesamten Wochengewinn an einem einzigen Tag. Unsere Wochenanalyse zeigt, warum Anleger auf den Spezialisten für Stromversorgungschips setzen – ganz ohne neue Unternehmensnachricht.
Wochenanalyse
Ein Tag entscheidet die ganze Woche
Die Vorgeschichte. In der Vorwoche war die Aktie im KI-Ausverkauf nach den Zwischenwahlen unter die Räder gekommen: minus 5,1 Prozent am 4. November, minus 10,3 Prozent am 5. November.
Montag – der Befreiungsschlag. Ohne eigene Mitteilung stieg die Monolithic-Power-Aktie um 16,6 Prozent. Der gesamte Chipsektor erholte sich, doch kaum ein Wert zog so stark an. Anleger kauften gezielt Zulieferer der KI-Rechenzentren zurück.
Mittwoch – die zweite Welle. Nach den starken CoreWeave-Zahlen legte die Aktie um 8,92 Prozent zu. Analoge Chipwerte stiegen breit, Anleger bewerteten Monolithic Power als einen der wichtigsten Profiteure der Investitionen in Rechenzentren.
Dienstag, Donnerstag und Freitag – Gewinnmitnahmen. An den übrigen Tagen gab die Aktie per Saldo nach. Unterm Strich blieb ein Wochenplus von 16,81 Prozent.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum KI-Rechenzentren Monolithic Power brauchen
Strom für KI-Chips
Monolithic Power liefert Chips, die den Strom für Grafikprozessoren und Server-Prozessoren regeln. Jeder neue KI-Server braucht diese Bauteile.
Starkes Wachstum
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 63 Prozent auf 1,2 Milliarden Dollar, getrieben vom Bereich Enterprise Data.
Aktienrückkäufe
Im Quartal kaufte der Konzern eigene Aktien für mehr als 450 Millionen Dollar zurück.
Neue Märkte
Im Automobilbereich gingen erste Aufträge für 48-Volt-Stromversorgungslösungen ein.
Trotz der Rally ist die Monolithic-Power-Aktie noch rund 18 Prozent von ihrem Hoch bei 1.689,89 Dollar entfernt. Auf Zwölfmonatssicht steht ein Plus von rund 46 Prozent, auf Sechsmonatssicht jedoch ein Minus von gut 16 Prozent. Der Wochengewinner ist damit ein typischer Wert der KI-Lieferkette: stark gewachsen, aber hoch bewertet und anfällig für Stimmungswechsel.
Häufige Fragen zur Monolithic-Power-Aktie
Warum ist die Monolithic-Power-Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Nach dem KI-Ausverkauf der Vorwoche kauften Anleger Zulieferer der Rechenzentren zurück, dazu kamen die CoreWeave-Zahlen. Die Aktie stieg vom 9. bis 13. November um 16,81 Prozent.
Was stellt Monolithic Power her?
Chips zur Stromversorgung und Spannungsregelung, unter anderem für KI-Server, Autos und Industrieanlagen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.