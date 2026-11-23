Monolithic Power Aktie: 1.334 Dollar zum Schluss – der Stromlieferant der KI steht höher als nach den Rekordzahlen

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 22:50 2 Min.

Die Monolithic Power Aktie schließt am Montag 16,80 Prozent höher bei 1.333,88 Dollar und ist achtgrößter Gewinner im Nasdaq 100. Anders als die meisten KI-Werte notiert sie damit wieder klar über dem Niveau nach den letzten Quartalszahlen.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert (CMS-Bildgenerator, Medium 5458), auf 1200x675 skaliert

Unter den zehn größten Gewinnern im Nasdaq 100 ist sie mit Abstand die Aktie mit dem höchsten Stückpreis. Die Monolithic Power Aktie beendet den Montag bei 1.333,88 Dollar, 16,80 Prozent über dem Freitagsschluss von rund 1.142 Dollar (eigene Rechnung). Ein einziges Papier hat damit an einem Tag knapp 192 Dollar gewonnen. Am Nachmittag hatte das Plus noch bei 14 Prozent gelegen. Schlusskurs der Monolithic Power Aktie 1.333,88 USD Tagesgewinn, Platz 8 im Nasdaq 100 +16,80 % Umsatz im dritten Quartal 1,2 Mrd. USD Umsatzwachstum zum Vorjahr +63 % Quelle : comdirect-Indikation (Société Générale), 23.11.2026, 22:45 Uhr MEZ; MPS-Mitteilung vom 29.10.2026 Der Unterschied Die Monolithic Power Aktie ist weiter als der Sektor Viele KI-Werte haben am Montag kräftig gewonnen und liegen trotzdem weit unter ihren Kursen von Anfang November. Bei Monolithic Power ist das anders. Nach den Quartalszahlen von Ende Oktober kostete die Aktie rund 1.215 Dollar. Mit dem heutigen Schluss liegt sie knapp zehn Prozent darüber (eigene Rechnung). Der Ausverkauf der vergangenen Wochen ist hier also mehr als aufgeholt. Das Geschäft Ohne diese Chips fließt in keinem KI-Server Strom Monolithic Power Systems entwickelt Bausteine, die den Strom für Hochleistungsprozessoren regeln. Je mehr Energie ein KI-Chip verbraucht, desto anspruchsvoller wird diese Aufgabe. Im dritten Quartal überschritt der Umsatz mit 1,2 Milliarden Dollar erstmals die Milliardengrenze, der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 73 Prozent auf 8,19 Dollar. Das Unternehmen kaufte im Quartal für 453 Millionen Dollar eigene Aktien zurück und kommt ohne nennenswerte Schulden aus. Diese Solidität dürfte erklären, warum Käufer hier schneller zurückkehren als bei hoch verschuldeten KI-Titeln. Was für die Monolithic Power Aktie spricht Kurs über dem Niveau nach den Zahlen

Erstes Milliardenquartal

Hohe Aktienrückkäufe

Rechenzentrumsgeschäft soll 2026 um mindestens 150 Prozent wachsen Was Anleger bedenken sollten Kein Ausblick für 2027 genannt

Stark gestiegene Aktienvergütungen

Hohe Bewertung

Abhängigkeit vom KI-Ausbau Einordnung der Redaktion: Die Monolithic Power Aktie gehört zu den Qualitätswerten des KI-Booms. Dass sie den Ausverkauf bereits vollständig aufgeholt hat, spricht für das Vertrauen der Anleger, lässt aber auch weniger Aufholpotenzial als bei anderen Gewinnern des Tages. Bei einem Kurs von mehr als 1.300 Dollar ist viel Wachstum eingepreist. Jede Enttäuschung beim Ausblick würde entsprechend hart bestraft. FAQ Häufige Fragen zur Monolithic Power Aktie Wie hat die Monolithic Power Aktie heute geschlossen?

Bei 1.333,88 Dollar, 16,80 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag. Was macht Monolithic Power Systems?

Das Unternehmen entwickelt Chips für die Stromversorgung, unter anderem für KI-Server. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Monolithic Power Aktie?

ISIN US6098391054, WKN A0DLC4. Handelssymbol an der Nasdaq: MPWR. Handelssymbol an deutschen Börsen: NQG.

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