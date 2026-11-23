Ein KI-Prozessor verbraucht so viel Strom wie ein Haushaltsgerät, und dieser Strom muss auf den Millimeter genau geregelt werden. Die Chips dafür baut Monolithic Power Systems. Die Monolithic Power Aktie steht um 16:09 Uhr deutscher Zeit bei 1.302,91 Dollar, 14,09 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag bei rund 1.142 Dollar (eigene Rechnung). Kurz darauf werden 1.317,42 Dollar und plus 15,36 Prozent angezeigt. Im Nasdaq 100 ist das Platz sieben, im S&P 500 Platz neun der Tagesgewinner.
Monolithic Power Aktie: 1.300 Dollar zurückerobert – der stille Stromlieferant der KI springt um 14 Prozent
Kaum ein Anleger kennt den Namen, doch ohne die Chips von Monolithic Power Systems läuft kein KI-Server. Die Monolithic Power Aktie steigt am Montag um 14 Prozent auf gut 1.300 Dollar und steht in Nasdaq 100 und S&P 500 unter den zehn größten Gewinnern. Das Unternehmen hat gerade sein erstes Milliardenquartal gemeldet. Die Analyse.
Die Zahlen
Das erste Milliardenquartal
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 63 Prozent auf 1,2 Milliarden Dollar. Es war das erste Mal, dass das Unternehmen in einem Quartal mehr als eine Milliarde umsetzte. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 73 Prozent auf 8,19 Dollar und lag über den Erwartungen. Treiber ist das Geschäft mit Rechenzentren. Für 2026 erwartet das Management dort ein Wachstum von mindestens 150 Prozent. Gleichzeitig kaufte der Konzern für 453 Millionen Dollar eigene Aktien zurück und ließ sich weitere 500 Millionen Dollar genehmigen.
Der Ausbau
Kapazität für 8 Milliarden Dollar
Bemerkenswert ist, wie das Unternehmen plant. Die Fertigungskapazität reicht nach eigenen Angaben schon für mehr als 6 Milliarden Dollar Jahresumsatz, bis zur zweiten Jahreshälfte 2027 sollen es 8 Milliarden sein. Das ist ein Mehrfaches des heutigen Geschäfts. Dazu kommen erste Aufträge aus der Autoindustrie für 48-Volt-Technik. Die Monolithic Power Aktie liegt mit dem heutigen Sprung wieder über dem Niveau nach den Quartalszahlen von Ende Oktober, als sie rund 1.215 Dollar kostete. Ein Wermutstropfen: Die Kosten für Aktienvergütungen haben sich binnen eines Quartals verdoppelt.
Einordnung der Redaktion: Die Monolithic Power Aktie ist einer der weniger bekannten Gewinner des KI-Booms und zugleich einer der robusteren. Das Unternehmen verdient Geld, kauft Aktien zurück und ist nicht auf Schulden angewiesen. Im Ausverkauf wurde sie trotzdem mitgerissen, weil Anleger alles verkauften, was nach KI aussah. Dass sie heute schneller zurückkommt als viele andere, passt ins Bild. Der Kurs von mehr als 1.300 Dollar je Aktie zeigt aber auch, wie viel Wachstum bereits eingepreist ist.
FAQ
Häufige Fragen zur Monolithic Power Aktie
Was macht Monolithic Power Systems?
Das Unternehmen entwickelt Chips für die Stromversorgung, unter anderem für KI-Server in Rechenzentren.
Warum steigt die Monolithic Power Aktie heute?
Die Halbleiterwerte erholen sich nach der Rückkehr von Jensen Huang zu Nvidia auf breiter Front.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die Monolithic Power Aktie?
ISIN US6098391054, WKN A0DLC4, Handelssymbol NQG (Deutschland), US-Handelssymbol MPWR (Nasdaq).
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