Bemerkenswert ist, wie das Unternehmen plant. Die Fertigungskapazität reicht nach eigenen Angaben schon für mehr als 6 Milliarden Dollar Jahresumsatz, bis zur zweiten Jahreshälfte 2027 sollen es 8 Milliarden sein. Das ist ein Mehrfaches des heutigen Geschäfts. Dazu kommen erste Aufträge aus der Autoindustrie für 48-Volt-Technik. Die Monolithic Power Aktie liegt mit dem heutigen Sprung wieder über dem Niveau nach den Quartalszahlen von Ende Oktober, als sie rund 1.215 Dollar kostete. Ein Wermutstropfen: Die Kosten für Aktienvergütungen haben sich binnen eines Quartals verdoppelt.