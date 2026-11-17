Was verkauft Mondelez?

Die französischen Marken Heudebert, Pelletier, Cracotte und Grany samt drei Werken und einem Lager.

Wer kauft und zu welchem Preis?

Die britische Princes Group, zu einem Unternehmenswert von 80 Millionen Euro.

Wann soll der Deal abgeschlossen sein?

Voraussichtlich im ersten Halbjahr 2027, sofern die Behörden zustimmen.

Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Mondelez-Aktie gehandelt?

An der Nasdaq unter MDLZ, die ISIN lautet US6092071058.