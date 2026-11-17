Mondelez International räumt sein Frankreich-Sortiment auf: Der Snackkonzern hinter Milka, Oreo und LU will vier französische Marken für Brotersatz und Müsliriegel an die britische Princes Group abgeben. Der Unternehmenswert der Transaktion liegt bei 80 Millionen Euro, wie die Princes Group am Dienstag, 17. November 2026, mitteilte. Die Mondelez-Aktie (Nasdaq: MDLZ, ISIN US6092071058) gehört zum S&P 500 und zum Nasdaq-100.
Mondelez-Aktie: Milka-Konzern gibt Grany und Cracotte ab – 80 Millionen Euro für vier französische Marken
Mondelez International trennt sich in Frankreich von den Marken Heudebert, Pelletier, Cracotte und Grany. Käufer ist die britische Princes Group, der Unternehmenswert liegt bei 80 Millionen Euro. Drei Werke wechseln den Besitzer, der Abschluss ist für das erste Halbjahr 2027 geplant.
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Der Deal im Detail
Welche Marken verkauft Mondelez an Princes?
Zum Paket gehören die Marken Heudebert, Pelletier, Cracotte und Grany – Zwieback und geröstete Brote, Knäckebrot sowie Müsliriegel. Mit ihnen gehen drei französische Produktionsstandorte in Granville, Vervins und Toulouse sowie ein Lager in Vervins an den Käufer. Laut dem Branchendienst Just Food erzielte das Geschäft 2025 einen Nettoumsatz von rund 119,2 Millionen Euro und ein bereinigtes Ebitda von 17,7 Millionen Euro, was einer Marge von 14,9 Prozent entspricht. Der Kaufpreis soll nach Angaben von Baking Europe vollständig in bar aus vorhandenen Mitteln bezahlt werden.
In den Werken arbeiten je nach Quelle rund 270 bis 350 Vollzeitkräfte, Zeitarbeitskräfte eingerechnet. Mondelez erklärte laut Just Food, die geplante Transaktion habe keine Auswirkungen auf die Beschäftigung. Der Abschluss steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und könnte nach Mondelez-Angaben im ersten Halbjahr 2027 erfolgen.
Die Strategie dahinter
Warum trennt sich Mondelez von den Frankreich-Marken?
Mondelez ordnet den Verkauf als aktive Portfoliosteuerung ein. Der Konzern konzentriert sich seit Jahren auf seine großen Kernkategorien Schokolade, Kekse und gebackene Snacks. Die vier Marken sind vor allem in Frankreich bekannt und spielen im weltweiten Geschäft des Konzerns eine untergeordnete Rolle. Gemessen am Konzernumsatz ist der Verkauf klein, er passt aber in die Linie, das Portfolio auf Kernmarken mit internationaler Reichweite auszurichten.
Für den Käufer ist es ein Schritt in den französischen Markt. Die Princes Group, bekannt für Marken wie Napolina, Branston Beans und Batchelors, ist in London börsennotiert und mehrheitlich im Besitz des italienischen Lebensmittelkonzerns NewPrinces. Interimschef Giuseppe Mastrolia nannte die vier Marken in Frankreich gut etabliert.
Einordnung für Anleger
Was bedeutet der Verkauf für die Mondelez-Aktie?
Finanziell ist die Transaktion für Mondelez überschaubar; ein spürbarer Einfluss auf Umsatz- oder Gewinnprognose wurde nicht genannt. Für Anleger ist sie vor allem ein Hinweis darauf, dass der Konzern sein Markenportfolio weiter strafft. Wie Mondelez den Erlös verwenden will, geht aus den bisher vorliegenden Berichten nicht hervor.
Käufer
Princes Group, mehrheitlich im Besitz von NewPrinces.
Marken
Heudebert, Pelletier, Cracotte und Grany.
Preis
Unternehmenswert 80 Millionen Euro, Zahlung in bar.
Zeitplan
Abschluss voraussichtlich im ersten Halbjahr 2027, vorbehaltlich Genehmigungen.
Häufige Fragen zur Mondelez-Aktie und zum Verkauf
Was verkauft Mondelez?
Die französischen Marken Heudebert, Pelletier, Cracotte und Grany samt drei Werken und einem Lager.
Wer kauft und zu welchem Preis?
Die britische Princes Group, zu einem Unternehmenswert von 80 Millionen Euro.
Wann soll der Deal abgeschlossen sein?
Voraussichtlich im ersten Halbjahr 2027, sofern die Behörden zustimmen.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Mondelez-Aktie gehandelt?
An der Nasdaq unter MDLZ, die ISIN lautet US6092071058.
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