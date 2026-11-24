Am 9. November legte das israelische Unternehmen Quartalszahlen vor und warnte, das Wachstum werde sich verlangsamen. Die Aktie fiel an diesem Tag in Stuttgart um 6,65 Prozent auf 73 Euro. Dabei ist monday.com anders als viele Wettbewerber profitabel: In den vergangenen zwölf Monaten standen 1,43 Milliarden Dollar Umsatz und 143 Millionen Dollar Überschuss in den Büchern. Für eine Aktie, die früher für hohe Wachstumsraten bezahlt wurde, reicht das nicht.