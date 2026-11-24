Software für die Zusammenarbeit im Büro galt lange als Geschäft mit eingebautem Wachstum. Die Börse sieht das inzwischen anders. Nach Daten von Fiscal.ai hat monday.com den Umsatz in drei Jahren um 111 Prozent gesteigert und die operative Marge um 8,9 Prozentpunkte verbessert. Die monday.com Aktie verlor im selben Zeitraum 58,8 Prozent. Das ist Platz sieben unter 40 Unternehmen mit besseren Zahlen und tieferen Kursen.
monday.com Aktie: Umsatz verdoppelt, Kurs mehr als halbiert – die Wachstumswarnung wirkt
Die monday.com Aktie hat in drei Jahren 58,8 Prozent verloren, während der Umsatz um 111 Prozent stieg. Das zeigt eine Auswertung von Fiscal.ai. Anfang November warnte der Softwareanbieter vor langsamerem Wachstum, seitdem senken Analysten ihre Ziele.
Die Warnung
Das Wachstum wird langsamer
Am 9. November legte das israelische Unternehmen Quartalszahlen vor und warnte, das Wachstum werde sich verlangsamen. Die Aktie fiel an diesem Tag in Stuttgart um 6,65 Prozent auf 73 Euro. Dabei ist monday.com anders als viele Wettbewerber profitabel: In den vergangenen zwölf Monaten standen 1,43 Milliarden Dollar Umsatz und 143 Millionen Dollar Überschuss in den Büchern. Für eine Aktie, die früher für hohe Wachstumsraten bezahlt wurde, reicht das nicht.
Die Analysten
Ziele sinken, liegen aber über dem Kurs
Die Reaktion der Banken fiel gemischt aus. Canaccord stufte die Aktie wegen des nachlassenden Wachstums ab. Oppenheimer senkte das Kursziel auf 100 Dollar und blieb bei Outperform, Jefferies reduzierte von 95 auf 90 Dollar mit Halten. Im Schnitt nennen die Analysten 100,93 Dollar, rund 30 Prozent über dem Schlusskurs vom 11. November (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 57,50 bis 166,29 Dollar.
Einordnung der Redaktion: Die monday.com Aktie teilt das Schicksal vieler Softwarewerte. Die Zahlen sind gut, aber der Markt fragt, ob KI-Assistenten künftig einen Teil dieser Programme überflüssig machen. Diese Sorge lässt sich nicht mit einem Quartal ausräumen. Sie erklärt, warum eine profitable Firma mit doppeltem Umsatz weniger als die Hälfte kostet.
FAQ
Häufige Fragen zur monday.com Aktie
Warum fällt die monday.com Aktie?
Das Unternehmen hat am 9. November vor langsamerem Wachstum gewarnt. Mehrere Analysten senkten daraufhin ihre Kursziele.
Ist monday.com profitabel?
Ja. In den vergangenen zwölf Monaten lag der Überschuss laut Yahoo Finanzen bei rund 143 Millionen Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der monday.com Aktie?
ISIN IL0011762130, WKN A3CR1P. US-Handelssymbol: MNDY (Nasdaq). Handelssymbol an deutschen Börsen: 6B6.
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