Moderna-Aktie Nasdaq100 Verlierer der Woche: Gewinnmitnahmen nach dem Kursfeuerwerk – minus 12 Prozent trotz Rückkehr in die Gewinnzone

Die Fallhöhe ist enorm. Die Moderna-Aktie hat sich in diesem Jahr mehr als versiebenfacht. Auslöser waren Studiendaten zum personalisierten Krebsimpfstoff gegen schwarzen Hautkrebs, den Moderna gemeinsam mit Merck entwickelt. Schon im Oktober zeigte sich, wie empfindlich die Aktie reagiert: Nach einem mutmaßlich vorab veröffentlichten Konferenzbeitrag zur Wirksamkeit brach sie am 22. Oktober an einem Tag um rund 25 Prozent ein. Diese Woche litt der gesamte Impfstoffsektor: Auch Novavax gab deutlich nach, als die Rally bei Biotechwerten eine Pause einlegte. Moderna-Präsident Stephen Hoge räumte auf dem STAT Summit ein, der Krebsimpfstoff sei anfangs als riskante Wette betrachtet worden.