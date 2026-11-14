Ein Rekordjahr fordert seinen Tribut. Die Moderna-Aktie ist einer der großen Nasdaq100 Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 12,12 Prozent gab der Impfstoffhersteller in der Woche vom 9. bis 13. November deutlich nach – während der Nasdaq 100 um 3,53 Prozent zulegte. Zum Wochenschluss notierte die Aktie bei rund 223 Dollar, allein am Freitag verlor sie 3,62 Prozent. Dabei hatte Moderna erst eine Woche zuvor mit seinen Quartalszahlen überzeugt. Unsere Wochenanalyse zeigt, warum der Wochenverlierer trotzdem unter Druck steht.
Moderna-Aktie Nasdaq100 Verlierer der Woche: Gewinnmitnahmen nach dem Kursfeuerwerk – minus 12 Prozent trotz Rückkehr in die Gewinnzone
Die Moderna-Aktie ist einer der größten Nasdaq100 Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 12,12 Prozent gibt der Impfstoffhersteller einen Teil seiner spektakulären Jahresrally ab. Dabei hatte Moderna erst eine Woche zuvor die Rückkehr in die Gewinnzone gemeldet und die Prognose angehoben. Unsere Wochenanalyse zeigt, warum Anleger trotzdem Kasse machen und welche Rolle der Krebsimpfstoff spielt.
Wochenanalyse
Gute Zahlen, fallender Kurs: das Paradox des Wochenverlierers
Wer die Moderna-Aktie nur auf Wochensicht betrachtet, sieht einen Absturz. Wer auf das Jahr schaut, sieht eine der spektakulärsten Erholungen an der Nasdaq.
Am 6. November legte Moderna Zahlen zum dritten Quartal vor, die den Turnaround belegten: Der Umsatz lag bei rund 1,3 Milliarden Dollar, der verwässerte Gewinn je Aktie bei 0,38 Dollar – nach einem Verlust im Vorjahr. Das Management hob die Prognose für das Umsatzwachstum 2026 auf 15 bis 25 Prozent an und erwartet zum Jahresende einen Kassenbestand von 8,1 bis 8,3 Milliarden Dollar. Doch in dieser Woche setzten die Gewinnmitnahmen ein. Viele Anleger fragten sich, ob die Rally die guten Nachrichten nicht längst vorweggenommen hat.
Die Fallhöhe ist enorm. Die Moderna-Aktie hat sich in diesem Jahr mehr als versiebenfacht. Auslöser waren Studiendaten zum personalisierten Krebsimpfstoff gegen schwarzen Hautkrebs, den Moderna gemeinsam mit Merck entwickelt. Schon im Oktober zeigte sich, wie empfindlich die Aktie reagiert: Nach einem mutmaßlich vorab veröffentlichten Konferenzbeitrag zur Wirksamkeit brach sie am 22. Oktober an einem Tag um rund 25 Prozent ein. Diese Woche litt der gesamte Impfstoffsektor: Auch Novavax gab deutlich nach, als die Rally bei Biotechwerten eine Pause einlegte. Moderna-Präsident Stephen Hoge räumte auf dem STAT Summit ein, der Krebsimpfstoff sei anfangs als riskante Wette betrachtet worden.
Gewinnmitnahmen nach der Rally
Nach einer Versiebenfachung des Kurses sichern viele Anleger Gewinne – gute Zahlen reichen dann oft nicht mehr für neue Kurssprünge.
Hohe Erwartungen an den Krebsimpfstoff
Der Börsenwert hängt stark an einem einzigen Hoffnungsträger, dessen Zulassung und Vermarktung noch Jahre dauern können.
Steigende Zinsen
Renditen über 5 Prozent belasten hoch bewertete Biotechwerte, deren Gewinne weit in der Zukunft liegen.
Rotation an der Nasdaq
In dieser Woche floss das Geld in Chipwerte und Konsumtitel, nicht in Biotech-Gewinner des Jahres.
Häufige Fragen zur Moderna-Aktie
Warum ist die Moderna-Aktie ein Nasdaq100 Verlierer der Woche?
Nach einer Kursversiebenfachung in diesem Jahr nahmen Anleger Gewinne mit, obwohl Moderna eine Woche zuvor starke Quartalszahlen gemeldet hatte. Die Aktie verlor 12,12 Prozent.
Was hat Moderna im dritten Quartal verdient?
Moderna setzte rund 1,3 Milliarden Dollar um und verdiente 0,38 Dollar je Aktie.
Was treibt die Moderna-Aktie 2026?
Vor allem Studiendaten zum personalisierten Krebsimpfstoff, den Moderna mit Merck entwickelt.
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