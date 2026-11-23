Zinsen sind das Versprechen einer Anleihe, und im November 2026 wird dieses Versprechen am Markt für Mittelstandsanleihen an mehreren Stellen nicht gehalten. ABO Energy hat den Zins der nachrangigen Anleihe 2024/29 vom 9. November nicht gezahlt, Photon Energy den Quartalszins der Green Bond 2021/27 vom 23. November, und bei BOOSTER wurden Zins und Rückzahlung der Anleihe 2022/26 vom 28. November verschoben. Drei Fälle, drei verschiedene Wege – und ein gemeinsames Muster, das Anleger bei Unternehmensanleihen mit hohen Kupons kennen sollten.
Mittelstandsanleihen: ABO Energy, Photon Energy und BOOSTER verschieben oder streichen Zinsen und Rückzahlung – wie viele Zahlungspausen verträgt der Markt für Unternehmensanleihen? Wo liegt das Risiko?
Binnen Tagen haben ABO Energy (Anleihe 2024/29), Photon Energy (Green Bond 2021/27) und BOOSTER (Anleihe 2022/26) Zinsen oder Rückzahlungen ausgesetzt oder verschoben. Ein Überblick über die Fälle, was sie unterscheidet und worauf Anleger bei Mittelstandsanleihen achten können.
Die Fälle
Was ist bei ABO Energy, Photon Energy und BOOSTER passiert?
|Emittent
|Anleihe
|Was ist passiert?
|Weiteres Vorgehen
|ABO Energy
|nachrangig 2024/29, 7,75 %, 80 Mio. €
|Zins von rund 3,125 Mio. € am 9.11. nicht gezahlt
|StaRUG-Sanierung, Stillhalten bis 30.11.
|Photon Energy
|Green Bond 2021/27, 6,5 %, 78,77 Mio. €
|Quartalszins von 1,28 Mio. € am 23.11. nicht gezahlt, vier Termine offen
|Restrukturierung, Gutachten von EY-Parthenon
|BOOSTER
|Anleihe 2022/26
|Zins und Rückzahlung vom 28.11. verschoben
|StaRUG-Verfahren, Stillhaltefrist bis 28.12.
Angaben laut Anleihen-Finder und Emittentenmitteilungen; BOOSTER laut eigenem aktiencheck.de-Bericht. Alle Angaben ohne Gewähr.
Quelle: Anleihen-Finder (7., 11., 19., 23.11.2026), aktiencheck.de
Bei ABO Energy geht es um die Sanierung nach dem Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen (StaRUG): Die nachrangigen Anleihen 2024/29 (ISIN DE000A3829F5) und 2021/30 (DE000A3H2UT8) sollen laut Ad-hoc-Mitteilung vom 11. November einschließlich aufgelaufener Zinsen erlassen und durch nachrangige Besserungsscheine ersetzt werden; die Aktionäre sollen ihre Beteiligung verlieren. Laut Anleihen-Finder gibt es für den Zinsausfall kein Kündigungsrecht. Der Plan muss von den Gläubigergruppen abgestimmt und vom Gericht bestätigt werden. Bei Photon Energy sind die Zinsen für Februar, Mai, August und November offen; ein unabhängiges Gutachten ist beauftragt. Die Einzelheiten stehen im Beitrag zur Photon Energy Anleihe 2021/2027.
Was haben die Fälle gemeinsam?
Alle drei sind Anleihen mit hohen Kupons von Unternehmen aus dem Energie- und Industriebereich, die über den Open Market oder außerbörslich platziert wurden. Zinsen zwischen 6,5 und 7,75 Prozent sind keine Marktanomalie, sondern die Risikoprämie für schwache Bonität: Sie zahlt der Anleger dafür, dass er im Ernstfall hinten ansteht. Bei nachrangigen Anleihen wie der von ABO Energy gilt das besonders: Im Sanierungs- oder Insolvenzfall werden sie erst nach den vorrangigen Gläubigern bedient.
Dass mehrere Fälle gleichzeitig auftreten, hat nach Einschätzung der Redaktion mit dem Umfeld zu tun: hohe Zinsen verteuern Refinanzierungen, und Fälligkeiten rücken näher. Das ist eine Einschätzung, kein Beleg; die Quellen nennen als Gründe Liquiditätsengpässe, auslaufende Förderbedingungen und laufende Verhandlungen mit Banken.
Gibt es auch Lösungen im Mittelstandsmarkt?
Es gibt Gegenbeispiele, die ebenfalls im Spiel sind. Laut eigenen Berichten haben PAUL Tech die Laufzeit der Anleihe bis September 2028 verlängert (mit 10 Prozent Kupon ab Dezember und Rückzahlung zu 113 Prozent), Branicks eine Restrukturierung mit 99 Prozent Zustimmung erreicht und JES.GREEN INVEST über 6 Prozent Zins und eine Laufzeit bis 2031 abstimmen lassen. Refinanzierer wie Underberg und Mutares tauschen alte gegen neue Anleihen. Der Markt kennt also beides: Verlängerung und Verzicht.
Worauf können Anleger bei Mittelstandsanleihen achten?
Rang: vorrangig, nachrangig oder besichert – das entscheidet im Ernstfall über die Reihenfolge.
Kündigungsrechte: Welche Ereignisse erlauben eine Kündigung, und gelten sie auch bei Zinsrückständen?
Gläubigerrechte: Gemeinsamer Vertreter, Abstimmungsmehrheiten, Fristen.
Finanzkennzahlen: Eigenkapitalquote, Liquidität, Fälligkeiten.
Handelbarkeit: Der Open Market kann schmal sein, Verkäufe sind nicht immer zum gewünschten Kurs möglich.
Häufige Fragen zu Mittelstandsanleihen und Zinsausfällen
Was passiert, wenn eine Anleihe keinen Zins zahlt? Das hängt von den Anleihebedingungen ab: Je nach Fall gibt es Kündigungsrechte, Gläubigerabstimmungen oder eine Restrukturierung; bei ABO Energy nennt Anleihen-Finder kein Kündigungsrecht für den Zinsausfall.
Was ist eine nachrangige Anleihe? Eine Anleihe, die im Insolvenz- oder Sanierungsfall erst nach den vorrangigen Gläubigern bedient wird – deshalb mit höherem Risiko.
Wie sicher sind Unternehmensanleihen aus dem Mittelstand? Sie tragen Emittenten- und Ausfallrisiken bis zum Totalverlust; hohe Kupons sind Risikoprämie.
Wo finden Anleger Informationen zu Anleihen? In Wertpapierprospekt und Anleihebedingungen, auf den Investor-Relations-Seiten der Emittenten und bei Anleihe-Portalen.
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