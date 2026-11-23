Alle drei sind Anleihen mit hohen Kupons von Unternehmen aus dem Energie- und Industriebereich, die über den Open Market oder außerbörslich platziert wurden. Zinsen zwischen 6,5 und 7,75 Prozent sind keine Marktanomalie, sondern die Risikoprämie für schwache Bonität: Sie zahlt der Anleger dafür, dass er im Ernstfall hinten ansteht. Bei nachrangigen Anleihen wie der von ABO Energy gilt das besonders: Im Sanierungs- oder Insolvenzfall werden sie erst nach den vorrangigen Gläubigern bedient.

Dass mehrere Fälle gleichzeitig auftreten, hat nach Einschätzung der Redaktion mit dem Umfeld zu tun: hohe Zinsen verteuern Refinanzierungen, und Fälligkeiten rücken näher. Das ist eine Einschätzung, kein Beleg; die Quellen nennen als Gründe Liquiditätsengpässe, auslaufende Förderbedingungen und laufende Verhandlungen mit Banken.