Die Idee: Satelliten nutzen Sonnenenergie für KI-Berechnungen und senden die Ergebnisse zur Erde. So sollen Engpässe bei Strom, Flächen und Wasser umgangen werden, die Rechenzentren am Boden bremsen. SpaceX hatte den Antrag im Januar gestellt. Nach Angaben der Zeitung Dailian soll der erste Satellit bis November 2033 starten, bis 2035 sollen 100.000 und bis 2038 rund 500.000 Satelliten im Orbit sein.

Für die Mirae Asset Securities Aktie zählt vor allem die Beteiligung. Die Gruppe hat in SpaceX investiert und litt laut der Wirtschaftszeitung Hankyung zuletzt unter Verlusten aus diesem Engagement. Die Genehmigung weckt nun die Hoffnung, dass der Anteil wieder höher bewertet wird. Die gesamte Gruppe legte zu: Mirae Asset Venture Investment sprang um 21,57 Prozent, Mirae Asset Life gewann 3,22 Prozent.