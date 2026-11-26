Eine Entscheidung in Washington macht einen Broker in Seoul zum Tagessieger. Die Mirae Asset Securities Aktie stieg am Donnerstag um 6,79 Prozent auf 19.980 Won und ist damit der größte KOSPI 100 Gewinner des Tages. Der Auslöser kam aus dem All: Die US-Behörde FCC hat dem Raumfahrtkonzern SpaceX den Aufbau eines Rechenzentrums im Erdorbit genehmigt. Die Mirae-Asset-Gruppe gehört zu den bekanntesten SpaceX-Investoren Südkoreas. Der KOSPI 100 schloss 0,49 Prozent höher bei 5.651,38 Punkten.
Mirae Asset Securities Aktie: KOSPI 100 Gewinner mit plus 6,8 Prozent – SpaceX schickt Rechenzentren ins All und Seoul feiert
Die Mirae Asset Securities Aktie ist der größte KOSPI 100 Gewinner des Tages. Eine US-Genehmigung für eine Million SpaceX-Satelliten lässt den Kurs des SpaceX-Investors um 6,79 Prozent steigen. Was hinter dem Kurssprung steckt und wo die Risiken liegen.
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Der Auslöser
Eine Million Satelliten – und ein Investor aus Seoul
Die FCC genehmigte am Mittwoch das SpaceX-Projekt „Starmind“. Es ist nach Berichten koreanischer Medien die erste US-Genehmigung für ein Satellitennetz, das als Rechenzentrum im Orbit dienen soll.
Die Idee: Satelliten nutzen Sonnenenergie für KI-Berechnungen und senden die Ergebnisse zur Erde. So sollen Engpässe bei Strom, Flächen und Wasser umgangen werden, die Rechenzentren am Boden bremsen. SpaceX hatte den Antrag im Januar gestellt. Nach Angaben der Zeitung Dailian soll der erste Satellit bis November 2033 starten, bis 2035 sollen 100.000 und bis 2038 rund 500.000 Satelliten im Orbit sein.
Für die Mirae Asset Securities Aktie zählt vor allem die Beteiligung. Die Gruppe hat in SpaceX investiert und litt laut der Wirtschaftszeitung Hankyung zuletzt unter Verlusten aus diesem Engagement. Die Genehmigung weckt nun die Hoffnung, dass der Anteil wieder höher bewertet wird. Die gesamte Gruppe legte zu: Mirae Asset Venture Investment sprang um 21,57 Prozent, Mirae Asset Life gewann 3,22 Prozent.
Der Rückenwind
Broker gefragt, obwohl die Notenbank die Zinsen erhöht
Der KOSPI 100 Gewinner profitierte zusätzlich von der Stimmung in der Branche. Wertpapierhäuser gehörten am Donnerstag mit einem Plus von 2,60 Prozent zu den stärksten Sektoren, nur Unterhaltungswerte liefen besser. Am Vortag war der KOSPI um 6,16 Prozent eingebrochen, nun griffen Schnäppchenjäger zu. Im Handelsverlauf stand die Mirae Asset Securities Aktie zeitweise 8,5 Prozent im Plus bei 20.300 Won.
Bemerkenswert: Die Bank of Korea hob am selben Tag den Leitzins von 3,00 auf 3,25 Prozent an. Der KOSPI gab daraufhin einen Großteil seiner Tagesgewinne ab und schloss nur 0,29 Prozent höher bei 4.711,21 Punkten. Die Mirae Asset Securities Aktie hielt den größten Teil ihres Gewinns.
SpaceX-Fantasie
Die FCC-Genehmigung für das Orbit-Rechenzentrum nährt die Erwartung, dass die Beteiligung der Gruppe an Wert gewinnt.
Gruppeneffekt
Alle börsennotierten Mirae-Asset-Werte stiegen, angeführt von der Wagniskapitaltochter.
Starke Branche
Wertpapierhäuser legten im Schnitt 2,60 Prozent zu und zählten zu den Tagessiegern in Seoul.
Die Mirae Asset Securities Aktie wird an der Korea Exchange gehandelt und ist im KOSPI 100 enthalten.
Häufige Fragen zur Mirae Asset Securities Aktie
Warum ist die Mirae Asset Securities Aktie KOSPI 100 Gewinner des Tages?
Die US-Behörde FCC hat SpaceX den Start von einer Million Satelliten für ein Rechenzentrum im Orbit genehmigt. Die Mirae-Asset-Gruppe ist an SpaceX beteiligt, die Aktie stieg um 6,79 Prozent.
Wie hoch schloss die Mirae Asset Securities Aktie?
Bei 19.980 Won, im Handelsverlauf wurden bis zu 20.300 Won bezahlt.
Welche Rolle spielte der Gesamtmarkt?
Wertpapierhäuser stiegen im Schnitt um 2,60 Prozent. Der KOSPI erholte sich nach dem Einbruch vom Mittwoch leicht um 0,29 Prozent.
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