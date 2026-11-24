Von rund 518 US-Dollar am 16. November fiel die Aktie bis zum Schlusskurs am 20. November auf 484,52 US-Dollar, ein Minus von etwa 6,5 Prozent. Der Auslöser war kein Microsoft-Ereignis, sondern der breite Abverkauf in KI-nahen Werten. Dazu kam eine technische Panne: Am 12. November fiel Microsoft 365 weitgehend aus, nach Angaben eines Microsoft-Managers wegen eines latenten Fehlers nach einem früheren Fix an einem Netzwerk-Gateway. Der Dienst lief nach einem Hotfix wieder.

Hinzu kommt der Börsengang von Anthropic am 19. November, der mit einem Emissionsvolumen von rund 81 Milliarden US-Dollar als größter der Geschichte gilt. Laut Börsenunterlagen hat Microsoft 1,0 Milliarden US-Dollar zum Ausgabepreis gezeichnet; zugleich mietet Anthropic mindestens 47,2 Milliarden US-Dollar an Azure-Kapazität (November 2026 bis Juni 2033). Am Dienstag fiel die Anthropic-Aktie unter den Ausgabepreis von 83 US-Dollar. Für Microsoft ist Anthropic damit Kunde, Beteiligung und Konkurrent in einem – Anthropic-Werkzeuge setzen Teile des Produktivitätsgeschäfts unter Druck.