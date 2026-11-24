Die Microsoft Aktie (Ticker MSFT, ISIN US5949181045) notierte am Dienstag, 24. November 2026, um 11:08 Uhr New Yorker Zeit (17:08 Uhr MEZ) an der Nasdaq bei 492,53 US-Dollar – praktisch unverändert zum Vortag. Das ist bemerkenswert, denn rundherum brechen die Chipwerte weg, Nvidia verliert zeitweise rund 5 Prozent und für den Nasdaq 100 wurde ein deutlich schwächerer Handel erwartet. Gleichzeitig liegt die Aktie knapp 5 Prozent unter dem Stand vom 16. November und rund 12 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 559,15 US-Dollar. Diese Microsoft Aktienanalyse ordnet ein, was dahintersteckt.
Microsoft Aktienanalyse: Azure wächst um 48 Prozent, die Aktie hängt trotzdem unter dem Mitte-November-Niveau – wie viel Luft hat die Microsoft Aktie noch?
Die Microsoft Aktie (MSFT, US5949181045) hält sich am Dienstag stabil, während Chipwerte einbrechen. Die Microsoft Aktienanalyse zeigt Zahlen, Bewertung, Analystenkonsens, Chartlage und die Frage, was die Anthropic-Beteiligung für die Microsoft Aktienprognose bedeutet.
Was ist passiert?
Warum steht die Microsoft Aktie plötzlich im Fokus?
Drei Themen treiben das Suchinteresse: die Gewinnmitnahmen im KI-Sektor, der Börsengang des Microsoft-Partners Anthropic und die Frage, ob Microsofts Rekordinvestitionen in Rechenzentren sich auszahlen.
Von rund 518 US-Dollar am 16. November fiel die Aktie bis zum Schlusskurs am 20. November auf 484,52 US-Dollar, ein Minus von etwa 6,5 Prozent. Der Auslöser war kein Microsoft-Ereignis, sondern der breite Abverkauf in KI-nahen Werten. Dazu kam eine technische Panne: Am 12. November fiel Microsoft 365 weitgehend aus, nach Angaben eines Microsoft-Managers wegen eines latenten Fehlers nach einem früheren Fix an einem Netzwerk-Gateway. Der Dienst lief nach einem Hotfix wieder.
Hinzu kommt der Börsengang von Anthropic am 19. November, der mit einem Emissionsvolumen von rund 81 Milliarden US-Dollar als größter der Geschichte gilt. Laut Börsenunterlagen hat Microsoft 1,0 Milliarden US-Dollar zum Ausgabepreis gezeichnet; zugleich mietet Anthropic mindestens 47,2 Milliarden US-Dollar an Azure-Kapazität (November 2026 bis Juni 2033). Am Dienstag fiel die Anthropic-Aktie unter den Ausgabepreis von 83 US-Dollar. Für Microsoft ist Anthropic damit Kunde, Beteiligung und Konkurrent in einem – Anthropic-Werkzeuge setzen Teile des Produktivitätsgeschäfts unter Druck.
Das Geschäft
Wie verdient Microsoft sein Geld?
Microsoft steht auf drei Säulen. Die Cloud mit Azure, Microsoft 365 und Dynamics liefert das Wachstum, das Segment Produktivität und Business Prozesse bringt die planbaren Abo-Erlöse, und das Geschäft mit Windows, Xbox und Surface gilt als zyklisch. Treiber des Konzerns ist Azure: Die Cloud-Plattform wuchs im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Juli bis September 2026) um 48 Prozent und erreichte 33,2 Milliarden US-Dollar Umsatz. Microsoft hält zudem rund 24 Prozent an OpenAI. Laut einer Berechnung von Marktbeobachtern entspricht das etwa 205 Milliarden US-Dollar oder rund 5 Prozent des Börsenwerts.
Zahlen und Bewertung
Wie gut sind die Zahlen – und wie teuer ist die Microsoft Aktie?
Laut Quartalsmitteilung vom 28. Oktober 2026 stieg der Umsatz im ersten Quartal um 19 Prozent auf 92,3 Milliarden US-Dollar und lag über der eigenen Prognose von 89,85 bis 90,95 Milliarden. Der Nettogewinn nach US-GAAP wuchs um 32 Prozent auf 36,6 Milliarden US-Dollar, das Ergebnis je Aktie lag bei 4,92 US-Dollar. Die Bruttomarge betrug 68 Prozent, die operative Marge rund 50 Prozent. Die Investitionen erreichten 45,2 Milliarden US-Dollar; der freie Cashflow sank auf 18,6 Milliarden US-Dollar nach 25,7 Milliarden im Vorjahr – die Kehrseite des Ausbaus.
|Kennzahl
|Q1 GJ2027
|Veränderung
|GJ2026
|Umsatz
|92,3 Mrd. USD
|+19 %
|331,8 Mrd. USD
|Nettogewinn (GAAP)
|36,6 Mrd. USD
|+32 %
|133,7 Mrd. USD
|Azure-Umsatz
|33,2 Mrd. USD
|+48 %
|–
|Investitionen
|45,2 Mrd. USD
|–
|–
|Freier Cashflow
|18,6 Mrd. USD
|Vorjahr 25,7 Mrd. USD
|–
Quartal 1 des Geschäftsjahres 2027 (Juli bis September 2026) laut Quartalsmitteilung vom 28.10.2026; Geschäftsjahr 2026 endete am 30.06.2026.
Quelle: Microsoft Investor Relations
Für das zweite Quartal stellt Microsoft einen Umsatz von 96 bis 97,1 Milliarden US-Dollar in Aussicht und ein Azure-Wachstum von 49 bis 50 Prozent in konstanten Währungen. Die Investitionen sollen über 50 Milliarden US-Dollar liegen, im Kalenderjahr 2026 rund 170 Milliarden. Beim erwarteten Gewinn je Aktie bewertet der Markt die Microsoft Aktie mit einem KGV von rund 23,3, auf Basis der vergangenen zwölf Monate sind es 25,3. Die Dividende beträgt 3,92 US-Dollar je Aktie, die Rendite 0,8 Prozent. Dem Barvermögen von rund 64,5 Milliarden US-Dollar stehen Schulden von rund 134 Milliarden gegenüber.
|Unternehmen
|KGV
|Umsatzwachstum
|Microsoft
|26,4
|17,9 %
|Amazon
|21,4
|15,4 %
|Alphabet
|14,7
|22,2 %
Kennzahlen laut externer Datenauswertung vom 18.11.2026, Werte können abweichen.
Quelle: Datenauswertung Stand 18.11.2026
Die Analysten
Wie steht es um die Microsoft Aktienprognose der Analysten?
Der Analystenkonsens bleibt klar positiv. 58 Analysten ergeben das Gesamturteil „Strong Buy“, das durchschnittliche Kursziel liegt nach Stand vom 21. November 2026 bei rund 636 US-Dollar – etwa 29 Prozent über dem aktuellen Kurs. Die Spanne der Einzelziele reicht von 440 bis 870 US-Dollar (Stand 24.11.2026). Die Aufteilung in Kauf-, Halte- und Verkaufsurteile liegt für November nicht vor; im April hatten 55 von 58 Analysten zum Kauf geraten. Einige Häuser haben zuletzt ihr Votum zurückgenommen: Presidents Capital Management stufte die Aktie am 30. Oktober von Kaufen auf Neutral ab, Griffin Securities schon am 29. Oktober. Das zeigt: Die Skepsis betrifft weniger das Wachstum als die Frage, wie lange der Kapitalbedarf die Margen und den Cashflow belastet.
Der Chart
Was sagt die Charttechnik zur Microsoft Aktie?
Die Microsoft Aktie notiert unter ihrer 50-Tage-Linie von 519,84 US-Dollar, aber über der 200-Tage-Linie von 443,63 US-Dollar (Stand 20.11.2026). Der Relative-Stärke-Index lag bei knapp 35 und damit nahe am überverkauften Bereich unter 30, den er nicht erreichte. Beschreibend ergibt sich eine Spanne: Oben bildet die 50-Tage-Linie um 520 US-Dollar eine Hürde, darüber das Jahreshoch bei 559,15 US-Dollar; unten markiert die 200-Tage-Linie um 444 US-Dollar eine Auffangzone. Das sind Beobachtungen, keine Prognose.
Ausblick
Wie sieht die Microsoft Aktienprognose aus – und worauf kommt es an?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Die Märkte diskutieren drei Szenarien. Im optimistischen Szenario bestätigt Microsoft mit den nächsten Zahlen das Azure-Wachstum um die Marke von 50 Prozent, der Cashflow dreht und die Aktie nähert sich dem Konsensziel. Im neutralen Fall bleibt die Aktie zwischen 200- und 50-Tage-Linie in einer Spanne gefangen, solange der KI-Sektor schwankt. Im skeptischen Szenario belasten höhere Zinsen – der Markt rechnet laut Marktberichten für Dezember mit einer US-Zinserhöhung – und Zweifel am Ertrag der Rechenzentren die Bewertung. Welche Variante eintritt, hängt vom Quartalsbericht zum zweiten Quartal ab, dessen Termin noch nicht bestätigt ist, sowie von Nvidias Zahlen und der Entwicklung der Anthropic-Aktie. Ob die Microsoft Aktie in diesem Umfeld ein Baustein im Depot sein kann, muss jeder Anleger selbst abwägen.
FAQ
Häufige Fragen zur Microsoft Aktie
Wie hat sich die Microsoft Aktie zuletzt entwickelt? Die Microsoft Aktie fiel vom 16. bis 20. November um rund 6,5 Prozent auf 484,52 US-Dollar und notierte am 24. November bei 492,53 US-Dollar.
Wie wächst Microsoft laut aktueller Microsoft Aktienanalyse? Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 92,3 Milliarden US-Dollar, Azure wuchs um 48 Prozent.
Welche Microsoft Aktienprognose erwarten Analysten? Der Konsens aus 58 Analysten sieht ein durchschnittliches Kursziel von rund 636 US-Dollar; die Spanne reicht von 440 bis 870 US-Dollar.
Was bedeutet der Anthropic-Börsengang für die Microsoft Aktie? Microsoft zeichnete 1,0 Milliarden US-Dollar zum Ausgabepreis und liefert Rechenleistung; zugleich greifen Anthropic-Produkte das Software-Geschäft an.
Zahlt Microsoft eine Dividende? Ja, 3,92 US-Dollar je Aktie und Jahr, das entspricht einer Rendite von rund 0,8 Prozent.
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