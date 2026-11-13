In der großen KI-Schlacht der Tech-Giganten gibt es bisher vor allem Verlierer an der Börse: Alphabet verlor nach seinen Zahlen an einem Tag 500 Milliarden Dollar Börsenwert, Amazon und Meta wurden für ihre Milliardeninvestitionen abgestraft. Microsoft dagegen meldete am 28. Oktober ein Azure-Wachstum von 48 Prozent, einen Auftragsbestand von 677 Milliarden Dollar – und bleibt trotz Rekordausgaben tief in den schwarzen Zahlen. Eine Woche später stieg die Microsoft-Aktie auf ein Allzeithoch von 559,15 Dollar. Inzwischen notiert sie mit rund 515 Dollar wieder etwa 8 Prozent darunter. Diese Microsoft Aktienanalyse prüft, ob Microsoft der wahre Sieger des KI-Rennens ist – und was das für die Microsoft Aktienprognose bedeutet.
Microsoft Aktienanalyse: 677 Milliarden Dollar Auftragsbestand, Azure plus 48 Prozent – ist das der wahre Sieger des KI-Rennens?
Azure wächst so schnell wie seit Jahren nicht, der Auftragsbestand explodiert auf 677 Milliarden Dollar, und anders als die Rivalen verdient Microsoft trotz Rekordinvestitionen weiter Milliarden. Unsere große Microsoft Aktienanalyse zerlegt die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vom 28. Oktober, Azure, Copilot, OpenAI, Investitionen, Bewertung und Analystenziele – und zeigt, was die Microsoft Aktienprognose jetzt bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Microsoft Corp.
- Sitz
- Redmond, Washington
- Ticker / ISIN
- MSFT / US5949181045
- Kurs
- rund 515 Dollar
- Rekordhoch
- 559,15 Dollar (4. November 2026)
- Börsenwert
- rund 3,8 Billionen Dollar
- KGV (12 Monate / erwartet)
- rund 27 / rund 25
- Dividende je Quartal
- 0,98 Dollar (Ex-Tag 19. November)
Stand: 13.11.2026, Kurs Nasdaq am 13.11.2026 vorbörslich; KGV laut Marktdaten vom 12.11.2026
Die Ausgangslage
Von 349 auf 559 Dollar: die Microsoft-Aktie auf Rekordjagd
Die Microsoft-Aktie hat 2026 eine Achterbahnfahrt hinter sich – und steht trotzdem näher am Rekord als fast alle KI-Rivalen.
In diesem Jahr fiel die Microsoft-Aktie zeitweise bis auf 349,20 Dollar. Seitdem hat sie sich um fast 50 Prozent erholt. Nach den Quartalszahlen stieg sie nachbörslich um rund 4 Prozent, gab die Gewinne in den Folgetagen aber wieder ab und rutschte Anfang November bis auf rund 507 Dollar. Dann folgte der Paukenschlag: Am 4. November, dem Tag nach den US-Zwischenwahlen, sprang die Aktie um 6,7 Prozent auf das Rekordhoch von 559,15 Dollar. Anleger setzten darauf, dass die etablierten Cloud-Konzerne profitieren, falls neue Regeln den Bau von Rechenzentren bremsen. Seitdem hat die Aktie wieder Luft abgelassen – zuletzt belastet von einer Störung bei Outlook und der Nervosität um KI-Werte nach dem Rückzug von Nvidia-Chef Jensen Huang.
Die Quartalszahlen
Rekord bei Umsatz und Gewinn: Microsoft übertrifft alle Erwartungen
Für jede seriöse Microsoft Aktienanalyse gilt: Das erste Quartal des Geschäftsjahres war in fast allen Punkten stärker als erwartet.
Zwischen Juli und September steigerte Microsoft den Umsatz um 19 Prozent auf 92,3 Milliarden Dollar. Das operative Ergebnis wuchs um 21 Prozent auf 45,9 Milliarden Dollar – eine operative Marge von fast 50 Prozent. Der Nettogewinn sprang um 32 Prozent auf 36,6 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie auf 4,92 Dollar. Bereinigt um die Effekte aus der Beteiligung an OpenAI, die im Vorjahresquartal noch einen Verlust von 3,1 Milliarden Dollar verursacht hatte, lag der Gewinn je Aktie bei 4,89 Dollar – deutlich über den erwarteten 4,73 Dollar. Microsoft gab im Quartal 10,2 Milliarden Dollar über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurück.
Die Nachfrage übersteigt weiterhin das Angebot.
Azure
48 Prozent Wachstum: der Cloud-Motor dreht immer schneller
Das Herzstück jeder Microsoft Aktienprognose ist Azure – und Azure beschleunigt.
Die Cloud-Plattform Azure setzte im Quartal 33,2 Milliarden Dollar um, nach 22,4 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor – ein Plus von 48 Prozent. Erstmals legt Microsoft die Azure-Umsätze in Dollar offen, und Azure ist damit das mit Abstand größte Einzelgeschäft des Konzerns. Die gesamte Microsoft Cloud wuchs um 30 Prozent auf 63,9 Milliarden Dollar. Für das zweite Quartal stellt Finanzchefin Amy Hood ein Azure-Wachstum von 49 bis 50 Prozent in Aussicht, Analysten hatten nur rund 45 Prozent erwartet. Der Grund: Effizienzgewinne in den Rechenzentren erlauben es, mehr Kapazität aus derselben Hardware herauszuholen.
Microsoft: Wachstum von Azure im Jahresvergleich
Prozent
- Ausblick des Managements
Geschäftsjahr endet am 30. Juni. Viertes Quartal 2026 nicht dargestellt. Q2 GJ 2027: Ausblick von 49 bis 50 Prozent währungsbereinigt, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Microsoft, Quartalsmitteilungen und Telefonkonferenzen; Investing.com
Daten als Tabelle
|Quartal
|Wachstum
|Q1 GJ 2026
|40
|Q2 GJ 2026
|39
|Q3 GJ 2026
|40
|Q1 GJ 2027
|48
|Q2 GJ 2027
|49–50
Die Segmente
Agents and Infra gegen Windows: zwei Welten in einem Konzern
Mit dem neuen Geschäftsjahr berichtet Microsoft in zwei Segmenten. Agents and Infra – Azure, Microsoft 365 und das übrige Firmenkundengeschäft – wuchs um 25 Prozent auf 76,8 Milliarden Dollar und steht für rund 83 Prozent des Umsatzes. Devices and Consumer schrumpfte dagegen um 3 Prozent auf 15,5 Milliarden Dollar. Hier schwächelt vor allem Windows: Die Lizenzerlöse von PC-Herstellern und die Geräteverkäufe brachen um 22 Prozent ein. Auch das Xbox-Geschäft war leicht rückläufig. Die Suchmaschinenwerbung mit Bing wuchs dagegen um 10 Prozent.
Microsoft: Umsatz ausgewählter Geschäftsbereiche im ersten Quartal
Mrd. Dollar
Veränderung zum Vorjahr: Azure +48 %, Microsoft 365 Cloud +17 %, Suche und Werbung +10 %, Xbox −2 %, Windows OEM und Geräte −22 %.
Quelle: Microsoft, Mitteilung vom 28. Oktober 2026; Vested Finance; Investing.com
Daten als Tabelle
|Bereich
|Umsatz
|Azure
|33,2
|Microsoft 365 Cloud
|27,8
|Suche und Werbung
|6,6
|Xbox
|5,4
|Windows OEM und Geräte
|3,6
Copilot und KI
677 Milliarden Dollar Aufträge: die Zukunft ist schon verkauft
Die vielleicht wichtigste Zahl des Quartals steht nicht in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung: Die vertraglich gesicherten künftigen Umsätze im Firmenkundengeschäft stiegen um 73 Prozent auf 677 Milliarden Dollar. Das ist mehr als das Siebenfache des Quartalsumsatzes und sichert Wachstum für Jahre. Beim KI-Assistenten Copilot gibt es ebenfalls Fortschritte: Die Zahl der täglichen Nutzer stieg gegenüber dem Vorquartal um fast 50 Prozent und hat sich binnen eines Jahres verfünffacht. Die Zahl der Kunden mit mehr als 50.000 Copilot-Lizenzen hat sich verachtfacht – Volkswagen etwa will Copilot an mehr als 330.000 Beschäftigte ausrollen. Bereits im Juli hatte Microsoft mehr als 30 Millionen bezahlte Copilot-Plätze gemeldet. Neue Zahlen zu bezahlten Lizenzen nannte der Konzern diesmal nicht.
Investitionen und Cashflow
170 Milliarden Dollar für Rechenzentren: und trotzdem positiver Cashflow
Hier liegt der entscheidende Unterschied zu den Rivalen – und der Kern dieser Microsoft Aktienanalyse.
Im ersten Quartal investierte Microsoft rund 45 Milliarden Dollar einschließlich Finanzierungsleasing in Rechenzentren, Chips und Server – etwas weniger als erwartet, weil Partner Kapazitäten verspätet lieferten. Im zweiten Quartal sollen es mehr als 50 Milliarden Dollar werden, auf Jahressicht rund 170 Milliarden Dollar. Trotzdem blieb ein freier Cashflow von 18,6 Milliarden Dollar übrig, der operative Cashflow lag bei 58 Milliarden Dollar. Finanzchefin Hood versprach, dass Microsoft im gesamten Geschäftsjahr einen positiven freien Cashflow erwirtschaften wird. Genau das unterscheidet Microsoft von Amazon und Meta, deren Investitionen den Cashflow zuletzt überstiegen. Einen Preis hat der Ausbau dennoch: Die Bruttomarge der Microsoft Cloud soll im zweiten Quartal auf rund 65 Prozent sinken, weil das margenschwächere Azure-Geschäft schneller wächst.
Microsoft: Cashflow im ersten Quartal
Mrd. Dollar
Investitionen in Sachanlagen ohne Finanzierungsleasing. Freier Cashflow eigene Rechnung: operativer Cashflow minus Investitionen.
Quelle: Microsoft, Mitteilung vom 28. Oktober 2026; The Elec; Vested Finance
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|Wert
|Operativer Cashflow
|58,0
|Investitionen
|39,4
|Freier Cashflow
|18,6
Die Bewertung
KGV 25 für 48 Prozent Cloud-Wachstum: teuer oder günstig?
Bei einem Börsenwert von rund 3,8 Billionen Dollar ist die Microsoft-Aktie eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Doch gemessen am Gewinn wirkt sie fast moderat: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt auf Basis der vergangenen zwölf Monate bei rund 27, auf Basis der erwarteten Gewinne bei rund 25. Im Schnitt der vergangenen fünf Jahre lag es bei rund 33. Für einen Konzern, dessen Cloud-Geschäft um fast 50 Prozent wächst und der eine operative Marge von 50 Prozent erzielt, ist das keine überzogene Bewertung. Die Dividendenrendite ist mit rund 0,75 Prozent allerdings gering – Microsoft setzt das Geld lieber für den KI-Ausbau ein.
Die Analysten
58 Analysten, ein klares Bild: die Wall Street bleibt optimistisch
Die Analysten sind bei der Microsoft-Aktie so einig wie bei kaum einem anderen Tech-Wert. Das durchschnittliche Kursziel von 58 Analysten liegt bei rund 636 Dollar – gut 20 Prozent über dem aktuellen Kurs. Die Spanne reicht von 440 bis 870 Dollar. BNP Paribas hob das Ziel nach den Zahlen von 604 auf 632 Dollar und bestätigte die Einstufung „Outperform“. Wedbush-Analyst Dan Ives sieht Microsoft weiter ganz oben auf seiner KI-Liste, warnte aber, der neue Kongress könne den Ausbau der KI-Infrastruktur in den USA bremsen. Alle genannten Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Microsoft-Aktie: Kursziele der Analysten
Dollar
Kurs am 13. November 2026: rund 515 Dollar. Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: StockAnalysis, TradingKey, Benzinga; Stand Anfang November 2026
Daten als Tabelle
|Kursziel
|Wert
|Höchstes Kursziel
|870
|Durchschnitt (58 Analysten)
|636
|BNP Paribas
|632
|Niedrigstes Kursziel
|440
Die Szenarien
Microsoft Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Azure liefert, die Rally geht weiter
Azure erreicht im zweiten Quartal die angepeilten 49 bis 50 Prozent Wachstum, der freie Cashflow bleibt trotz Rekordinvestitionen positiv. Dann könnte die Microsoft-Aktie ihr Rekordhoch angreifen – und sich dem durchschnittlichen Analystenziel nähern.
Szenario 2: Seitwärts mit dem Sektor
Microsoft liefert, doch die Nervosität um KI-Werte, Nvidia und die Finanzierung der Rechenzentren drückt auf den gesamten Sektor. Die Aktie pendelt zwischen der Zone um 500 Dollar und dem Rekordhoch, bis die nächsten Zahlen Ende Januar neue Impulse liefern.
Szenario 3: Die KI-Ernüchterung
Wächst Azure langsamer als versprochen, verzögern sich Kapazitäten weiter oder kippt die Stimmung im KI-Sektor, dürfte auch die Microsoft-Aktie unter Druck geraten. Dann wäre ein Rücksetzer unter die Marke von 500 Dollar möglich.
Häufige Fragen zur Microsoft Aktienanalyse
Wie waren die Quartalszahlen von Microsoft?
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 92,3 Milliarden Dollar, das operative Ergebnis um 21 Prozent auf 45,9 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 4,89 Dollar über den Erwartungen.
Wie schnell wächst Azure?
Azure setzte 33,2 Milliarden Dollar um, 48 Prozent mehr als im Vorjahr. Für das zweite Quartal erwartet Microsoft 49 bis 50 Prozent Wachstum.
Wie viel investiert Microsoft in KI?
Im ersten Quartal rund 45 Milliarden Dollar einschließlich Leasing, im zweiten Quartal mehr als 50 Milliarden Dollar und auf Jahressicht rund 170 Milliarden Dollar. Der freie Cashflow soll trotzdem positiv bleiben.
Wie ist die Microsoft-Aktie bewertet?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt auf Basis der vergangenen zwölf Monate bei rund 27, auf Basis der erwarteten Gewinne bei rund 25.
Welche Kursziele haben Analysten?
Das durchschnittliche Kursziel von 58 Analysten liegt bei rund 636 Dollar, die Spanne reicht von 440 bis 870 Dollar.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.