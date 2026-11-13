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Microsoft Aktienanalyse: 677 Milliarden Dollar Auftragsbestand, Azure plus 48 Prozent – ist das der wahre Sieger des KI-Rennens?

aktiencheck.de Redaktion11 Min.

Azure wächst so schnell wie seit Jahren nicht, der Auftragsbestand explodiert auf 677 Milliarden Dollar, und anders als die Rivalen verdient Microsoft trotz Rekordinvestitionen weiter Milliarden. Unsere große Microsoft Aktienanalyse zerlegt die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vom 28. Oktober, Azure, Copilot, OpenAI, Investitionen, Bewertung und Analystenziele – und zeigt, was die Microsoft Aktienprognose jetzt bestimmt.

Titelbild Microsoft Aktienanalyse: KI-Illustration eines Rechenzentrums, daneben aktiencheck-Logo und Schlagzeile „677 Mrd. $ Aufträge, Azure +48 % – der wahre Sieger des KI-Rennens?“KI-generierte Illustration
Bild: KI-Illustration (CMS-Bildgenerator, Medium 2536); Gestaltung: aktiencheck.de

In der großen KI-Schlacht der Tech-Giganten gibt es bisher vor allem Verlierer an der Börse: Alphabet verlor nach seinen Zahlen an einem Tag 500 Milliarden Dollar Börsenwert, Amazon und Meta wurden für ihre Milliardeninvestitionen abgestraft. Microsoft dagegen meldete am 28. Oktober ein Azure-Wachstum von 48 Prozent, einen Auftragsbestand von 677 Milliarden Dollar – und bleibt trotz Rekordausgaben tief in den schwarzen Zahlen. Eine Woche später stieg die Microsoft-Aktie auf ein Allzeithoch von 559,15 Dollar. Inzwischen notiert sie mit rund 515 Dollar wieder etwa 8 Prozent darunter. Diese Microsoft Aktienanalyse prüft, ob Microsoft der wahre Sieger des KI-Rennens ist – und was das für die Microsoft Aktienprognose bedeutet.

Umsatz im ersten Quartal, plus 19 Prozent
92,3 Mrd. $
Wachstum von Azure, Umsatz 33,2 Mrd. Dollar
+48 %
kommerzieller Auftragsbestand, plus 73 Prozent
677 Mrd. $
bereinigter Gewinn je Aktie, plus 18 Prozent
4,89 $
Azure-Wachstumsziel für das zweite Quartal
49–50 %
Quelle: Microsoft, Mitteilung vom 28. Oktober 2026 und Telefonkonferenz; Kurs Nasdaq 13. November 2026

Steckbrief

Unternehmen
Microsoft Corp.
Sitz
Redmond, Washington
Ticker / ISIN
MSFT / US5949181045
Kurs
rund 515 Dollar
Rekordhoch
559,15 Dollar (4. November 2026)
Börsenwert
rund 3,8 Billionen Dollar
KGV (12 Monate / erwartet)
rund 27 / rund 25
Dividende je Quartal
0,98 Dollar (Ex-Tag 19. November)

Stand: 13.11.2026, Kurs Nasdaq am 13.11.2026 vorbörslich; KGV laut Marktdaten vom 12.11.2026

Die Ausgangslage

Von 349 auf 559 Dollar: die Microsoft-Aktie auf Rekordjagd

Die Microsoft-Aktie hat 2026 eine Achterbahnfahrt hinter sich – und steht trotzdem näher am Rekord als fast alle KI-Rivalen.

In diesem Jahr fiel die Microsoft-Aktie zeitweise bis auf 349,20 Dollar. Seitdem hat sie sich um fast 50 Prozent erholt. Nach den Quartalszahlen stieg sie nachbörslich um rund 4 Prozent, gab die Gewinne in den Folgetagen aber wieder ab und rutschte Anfang November bis auf rund 507 Dollar. Dann folgte der Paukenschlag: Am 4. November, dem Tag nach den US-Zwischenwahlen, sprang die Aktie um 6,7 Prozent auf das Rekordhoch von 559,15 Dollar. Anleger setzten darauf, dass die etablierten Cloud-Konzerne profitieren, falls neue Regeln den Bau von Rechenzentren bremsen. Seitdem hat die Aktie wieder Luft abgelassen – zuletzt belastet von einer Störung bei Outlook und der Nervosität um KI-Werte nach dem Rückzug von Nvidia-Chef Jensen Huang.

Die Quartalszahlen

Rekord bei Umsatz und Gewinn: Microsoft übertrifft alle Erwartungen

Für jede seriöse Microsoft Aktienanalyse gilt: Das erste Quartal des Geschäftsjahres war in fast allen Punkten stärker als erwartet.

Zwischen Juli und September steigerte Microsoft den Umsatz um 19 Prozent auf 92,3 Milliarden Dollar. Das operative Ergebnis wuchs um 21 Prozent auf 45,9 Milliarden Dollar – eine operative Marge von fast 50 Prozent. Der Nettogewinn sprang um 32 Prozent auf 36,6 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie auf 4,92 Dollar. Bereinigt um die Effekte aus der Beteiligung an OpenAI, die im Vorjahresquartal noch einen Verlust von 3,1 Milliarden Dollar verursacht hatte, lag der Gewinn je Aktie bei 4,89 Dollar – deutlich über den erwarteten 4,73 Dollar. Microsoft gab im Quartal 10,2 Milliarden Dollar über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurück.

Die Nachfrage übersteigt weiterhin das Angebot.

Amy Hood, Finanzchefin von Microsoft, in der Telefonkonferenz vom 28. Oktober 2026; Übersetzung der Redaktion

Azure

48 Prozent Wachstum: der Cloud-Motor dreht immer schneller

Das Herzstück jeder Microsoft Aktienprognose ist Azure – und Azure beschleunigt.

Die Cloud-Plattform Azure setzte im Quartal 33,2 Milliarden Dollar um, nach 22,4 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor – ein Plus von 48 Prozent. Erstmals legt Microsoft die Azure-Umsätze in Dollar offen, und Azure ist damit das mit Abstand größte Einzelgeschäft des Konzerns. Die gesamte Microsoft Cloud wuchs um 30 Prozent auf 63,9 Milliarden Dollar. Für das zweite Quartal stellt Finanzchefin Amy Hood ein Azure-Wachstum von 49 bis 50 Prozent in Aussicht, Analysten hatten nur rund 45 Prozent erwartet. Der Grund: Effizienzgewinne in den Rechenzentren erlauben es, mehr Kapazität aus derselben Hardware herauszuholen.

Microsoft: Wachstum von Azure im Jahresvergleich

Prozent

  • Ausblick des Managements

Geschäftsjahr endet am 30. Juni. Viertes Quartal 2026 nicht dargestellt. Q2 GJ 2027: Ausblick von 49 bis 50 Prozent währungsbereinigt, keine Prognose der Redaktion.

Quelle: Microsoft, Quartalsmitteilungen und Telefonkonferenzen; Investing.com

Daten als Tabelle
QuartalWachstum
Q1 GJ 202640
Q2 GJ 202639
Q3 GJ 202640
Q1 GJ 202748
Q2 GJ 202749–50

Die Segmente

Agents and Infra gegen Windows: zwei Welten in einem Konzern

Mit dem neuen Geschäftsjahr berichtet Microsoft in zwei Segmenten. Agents and Infra – Azure, Microsoft 365 und das übrige Firmenkundengeschäft – wuchs um 25 Prozent auf 76,8 Milliarden Dollar und steht für rund 83 Prozent des Umsatzes. Devices and Consumer schrumpfte dagegen um 3 Prozent auf 15,5 Milliarden Dollar. Hier schwächelt vor allem Windows: Die Lizenzerlöse von PC-Herstellern und die Geräteverkäufe brachen um 22 Prozent ein. Auch das Xbox-Geschäft war leicht rückläufig. Die Suchmaschinenwerbung mit Bing wuchs dagegen um 10 Prozent.

Microsoft: Umsatz ausgewählter Geschäftsbereiche im ersten Quartal

Mrd. Dollar

Veränderung zum Vorjahr: Azure +48 %, Microsoft 365 Cloud +17 %, Suche und Werbung +10 %, Xbox −2 %, Windows OEM und Geräte −22 %.

Quelle: Microsoft, Mitteilung vom 28. Oktober 2026; Vested Finance; Investing.com

Daten als Tabelle
BereichUmsatz
Azure33,2
Microsoft 365 Cloud27,8
Suche und Werbung6,6
Xbox5,4
Windows OEM und Geräte3,6

Copilot und KI

677 Milliarden Dollar Aufträge: die Zukunft ist schon verkauft

Die vielleicht wichtigste Zahl des Quartals steht nicht in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung: Die vertraglich gesicherten künftigen Umsätze im Firmenkundengeschäft stiegen um 73 Prozent auf 677 Milliarden Dollar. Das ist mehr als das Siebenfache des Quartalsumsatzes und sichert Wachstum für Jahre. Beim KI-Assistenten Copilot gibt es ebenfalls Fortschritte: Die Zahl der täglichen Nutzer stieg gegenüber dem Vorquartal um fast 50 Prozent und hat sich binnen eines Jahres verfünffacht. Die Zahl der Kunden mit mehr als 50.000 Copilot-Lizenzen hat sich verachtfacht – Volkswagen etwa will Copilot an mehr als 330.000 Beschäftigte ausrollen. Bereits im Juli hatte Microsoft mehr als 30 Millionen bezahlte Copilot-Plätze gemeldet. Neue Zahlen zu bezahlten Lizenzen nannte der Konzern diesmal nicht.

Investitionen und Cashflow

170 Milliarden Dollar für Rechenzentren: und trotzdem positiver Cashflow

Hier liegt der entscheidende Unterschied zu den Rivalen – und der Kern dieser Microsoft Aktienanalyse.

Im ersten Quartal investierte Microsoft rund 45 Milliarden Dollar einschließlich Finanzierungsleasing in Rechenzentren, Chips und Server – etwas weniger als erwartet, weil Partner Kapazitäten verspätet lieferten. Im zweiten Quartal sollen es mehr als 50 Milliarden Dollar werden, auf Jahressicht rund 170 Milliarden Dollar. Trotzdem blieb ein freier Cashflow von 18,6 Milliarden Dollar übrig, der operative Cashflow lag bei 58 Milliarden Dollar. Finanzchefin Hood versprach, dass Microsoft im gesamten Geschäftsjahr einen positiven freien Cashflow erwirtschaften wird. Genau das unterscheidet Microsoft von Amazon und Meta, deren Investitionen den Cashflow zuletzt überstiegen. Einen Preis hat der Ausbau dennoch: Die Bruttomarge der Microsoft Cloud soll im zweiten Quartal auf rund 65 Prozent sinken, weil das margenschwächere Azure-Geschäft schneller wächst.

Microsoft: Cashflow im ersten Quartal

Mrd. Dollar

Investitionen in Sachanlagen ohne Finanzierungsleasing. Freier Cashflow eigene Rechnung: operativer Cashflow minus Investitionen.

Quelle: Microsoft, Mitteilung vom 28. Oktober 2026; The Elec; Vested Finance

Daten als Tabelle
KennzahlWert
Operativer Cashflow58,0
Investitionen39,4
Freier Cashflow18,6

Die Bewertung

KGV 25 für 48 Prozent Cloud-Wachstum: teuer oder günstig?

Bei einem Börsenwert von rund 3,8 Billionen Dollar ist die Microsoft-Aktie eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Doch gemessen am Gewinn wirkt sie fast moderat: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt auf Basis der vergangenen zwölf Monate bei rund 27, auf Basis der erwarteten Gewinne bei rund 25. Im Schnitt der vergangenen fünf Jahre lag es bei rund 33. Für einen Konzern, dessen Cloud-Geschäft um fast 50 Prozent wächst und der eine operative Marge von 50 Prozent erzielt, ist das keine überzogene Bewertung. Die Dividendenrendite ist mit rund 0,75 Prozent allerdings gering – Microsoft setzt das Geld lieber für den KI-Ausbau ein.

Die Analysten

58 Analysten, ein klares Bild: die Wall Street bleibt optimistisch

Die Analysten sind bei der Microsoft-Aktie so einig wie bei kaum einem anderen Tech-Wert. Das durchschnittliche Kursziel von 58 Analysten liegt bei rund 636 Dollar – gut 20 Prozent über dem aktuellen Kurs. Die Spanne reicht von 440 bis 870 Dollar. BNP Paribas hob das Ziel nach den Zahlen von 604 auf 632 Dollar und bestätigte die Einstufung „Outperform“. Wedbush-Analyst Dan Ives sieht Microsoft weiter ganz oben auf seiner KI-Liste, warnte aber, der neue Kongress könne den Ausbau der KI-Infrastruktur in den USA bremsen. Alle genannten Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.

Microsoft-Aktie: Kursziele der Analysten

Dollar

Kurs am 13. November 2026: rund 515 Dollar. Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.

Quelle: StockAnalysis, TradingKey, Benzinga; Stand Anfang November 2026

Daten als Tabelle
KurszielWert
Höchstes Kursziel870
Durchschnitt (58 Analysten)636
BNP Paribas632
Niedrigstes Kursziel440

Die Szenarien

Microsoft Aktienprognose: drei Wege für die Aktie

  1. Szenario 1: Azure liefert, die Rally geht weiter

    Azure erreicht im zweiten Quartal die angepeilten 49 bis 50 Prozent Wachstum, der freie Cashflow bleibt trotz Rekordinvestitionen positiv. Dann könnte die Microsoft-Aktie ihr Rekordhoch angreifen – und sich dem durchschnittlichen Analystenziel nähern.

  2. Szenario 2: Seitwärts mit dem Sektor

    Microsoft liefert, doch die Nervosität um KI-Werte, Nvidia und die Finanzierung der Rechenzentren drückt auf den gesamten Sektor. Die Aktie pendelt zwischen der Zone um 500 Dollar und dem Rekordhoch, bis die nächsten Zahlen Ende Januar neue Impulse liefern.

  3. Szenario 3: Die KI-Ernüchterung

    Wächst Azure langsamer als versprochen, verzögern sich Kapazitäten weiter oder kippt die Stimmung im KI-Sektor, dürfte auch die Microsoft-Aktie unter Druck geraten. Dann wäre ein Rücksetzer unter die Marke von 500 Dollar möglich.

  1. 28. Oktober 2026

    Q1-Zahlen

    Azure plus 48 Prozent, Auftragsbestand 677 Milliarden Dollar

  2. 4. November 2026

    Rekordhoch

    Aktie steigt nach den Zwischenwahlen auf 559,15 Dollar

  3. 13. November 2026Jetzt

    Rücksetzer

    Aktie rund 8 Prozent unter dem Rekord

  4. 19. November 2026

    Ex-Dividende

    Quartalsdividende von 0,98 Dollar je Aktie

  5. 10. Dezember 2026

    Dividendenzahlung

    Auszahlung an die Aktionäre

  6. Ende Januar 2027

    Q2-Zahlen

    Test für das Azure-Ziel von 49 bis 50 Prozent

Quelle: Microsoft; Medienberichte; Stand 13. November 2026

Häufige Fragen zur Microsoft Aktienanalyse

Wie waren die Quartalszahlen von Microsoft?
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 92,3 Milliarden Dollar, das operative Ergebnis um 21 Prozent auf 45,9 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 4,89 Dollar über den Erwartungen.

Wie schnell wächst Azure?
Azure setzte 33,2 Milliarden Dollar um, 48 Prozent mehr als im Vorjahr. Für das zweite Quartal erwartet Microsoft 49 bis 50 Prozent Wachstum.

Wie viel investiert Microsoft in KI?
Im ersten Quartal rund 45 Milliarden Dollar einschließlich Leasing, im zweiten Quartal mehr als 50 Milliarden Dollar und auf Jahressicht rund 170 Milliarden Dollar. Der freie Cashflow soll trotzdem positiv bleiben.

Wie ist die Microsoft-Aktie bewertet?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt auf Basis der vergangenen zwölf Monate bei rund 27, auf Basis der erwarteten Gewinne bei rund 25.

Welche Kursziele haben Analysten?
Das durchschnittliche Kursziel von 58 Analysten liegt bei rund 636 Dollar, die Spanne reicht von 440 bis 870 Dollar.

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