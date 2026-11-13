Microsoft Aktienanalyse: 677 Milliarden Dollar Auftragsbestand, Azure plus 48 Prozent – ist das der wahre Sieger des KI-Rennens?

Die Microsoft Aktienanalyse zeigt einen Konzern, der im KI-Wettrüsten eine Sonderstellung einnimmt: Azure wächst so schnell wie seit Jahren nicht, der Auftragsbestand von 677 Milliarden Dollar sichert Umsätze für Jahre, und anders als bei Amazon oder Meta bleibt trotz Rekordinvestitionen ein positiver freier Cashflow übrig. Die Schwachstellen liegen im Consumer-Geschäft mit Windows und Xbox, in sinkenden Cloud-Margen und in der Frage, wie schnell sich die rund 170 Milliarden Dollar Investitionen auszahlen. Mit einem erwarteten KGV von rund 25 ist die Microsoft-Aktie für ihr Wachstum nicht überteuert. Für die Microsoft Aktienprognose wird entscheidend, ob Azure das Ziel von 49 bis 50 Prozent im zweiten Quartal erreicht und wie sich die Stimmung im KI-Sektor entwickelt. Anleger sollten sich auch bei diesem Schwergewicht auf Schwankungen einstellen.