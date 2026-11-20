Das durchschnittliche Kursziel von rund 636 Dollar liegt etwa 29 Prozent über 492,39 Dollar. Kein einziger der 58 erfassten Analysten rät zum Verkaufen.
Microsoft Aktie Prognose: Unter 500 Dollar, aber Konsens-Ziel bei 636 Dollar – wer hat nach dem KI-Ausverkauf recht?
Die Microsoft Aktie fiel am 20.11.2026 zeitweise unter 493 Dollar, der Analysten-Konsens liegt bei rund 636 Dollar. Die Microsoft Aktienprognose im Check: Azure wächst um 48 Prozent, Kursziele von 440 bis 870 Dollar und der Streit um die KI-Investitionen.
Konsens weit über dem Kurs
Azure beschleunigt
Microsoft steigerte den Umsatz im Quartal bis September um 19 Prozent auf 92,3 Milliarden Dollar, Azure wuchs um 48 Prozent.
Ausblick über den Erwartungen
Für das laufende Quartal peilt der Konzern 96,0 bis 97,1 Milliarden Dollar Umsatz und ein Azure-Wachstum von 49 bis 50 Prozent an.
Streitpunkt Investitionen
Die Investitionen steigen auf mehr als 50 Milliarden Dollar im Quartal – das macht den freien Cashflow zum zentralen Debattenthema.
Die Microsoft Aktie (ISIN US5949181045, Ticker MSFT) ist am Freitag, 20.11.2026, in den Strudel des KI-Ausverkaufs geraten: Um 17:13 Uhr MEZ (11:13 Uhr New York) kostet das Papier an der Nasdaq 492,39 Dollar, ein Minus von 1,19 Prozent zum Donnerstagsschluss von 498,30 Dollar. Die Marke von 500 Dollar ist damit gerissen, der Rekord von 559,15 Dollar vom 4. November liegt rund 12 Prozent entfernt. Zugleich sehen im Schnitt 58 Analysten ein Kursziel von rund 636 Dollar. Wie belastbar ist diese Microsoft Aktienprognose, und was bedeutet der Börsengang von Anthropic für den Softwareriesen?
Auslöser
Was ist bei der Microsoft Aktie passiert?
Es gab keine neue Unternehmensnachricht, sondern ein Marktbeben: Der Börsengang von Anthropic hat die Stimmung bei KI-Werten gedreht. Die Anthropic-Aktie war am Donnerstag mit einem Ausgabepreis von 83 Dollar gestartet, am ersten Handelstag stark gestiegen und fiel am Freitag vorbörslich um acht bis 13 Prozent. Dazu kamen Sorgen um die Zinsen, schwache Chipwerte (Nvidia fiel um rund 6 Prozent, AMD um mehr als 9 Prozent) und Gerüchte rund um die Führung von Nvidia. Nach Medienberichten rechnete der Markt für den 9. Dezember mit einer Zinserhöhung der US-Notenbank um 25 Basispunkte. Die Nasdaq-100-Futures lagen vor Handelsbeginn rund 2 Prozent im Minus; der Volatilitätsindex VIX stand zuletzt bei 28,44.
Microsoft ist doppelt betroffen: Der Konzern ist an Anthropic beteiligt und zugleich Wettbewerber, nach Medienberichten hat Microsoft Anthropic für 2025 Investitionen von bis zu 5 Milliarden Dollar zugesagt. Die Entwicklerkonferenz Ignite (17. bis 20. November) wurde von Analysten für Copilot, Agenten und Sicherheit gelobt – die Aktie profitierte davon nicht.
Wie verdient Microsoft sein Geld?
Microsoft verdient vor allem mit Cloud und Software: Die Cloud-Plattform Azure, die Büro- und Unternehmenssoftware Microsoft 365, die Entwicklerplattform GitHub, Sicherheitsprodukte sowie das Geschäft mit Windows, Xbox und Surface. Im Quartal bis September erzielte das Segment Agents and Infra 76,8 Milliarden Dollar Umsatz (+25 Prozent), das Segment Devices and Consumer 15,5 Milliarden Dollar (–3 Prozent). Die Marktkapitalisierung liegt bei dem aktuellen Kurs rechnerisch bei rund 3,66 Billionen Dollar (eigene Rechnung auf Basis von rund 7,43 Milliarden Aktien).
Zahlen und Ausblick
Was sagt die Unternehmensprognose für die Microsoft Aktie 2026 und 2027?
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Juli bis September 2026, veröffentlicht am 28. Oktober) stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 92,279 Milliarden Dollar, das operative Ergebnis um 21 Prozent auf 45,915 Milliarden Dollar. Das Ergebnis je Aktie lag nach US-Rechnungslegung bei 4,92 Dollar, bereinigt bei 4,89 Dollar (+18 Prozent). Die Analysten hatten 90,75 Milliarden Dollar Umsatz und 4,72 Dollar je Aktie erwartet. Der Cloud-Umsatz Azure wuchs um 48 Prozent auf rund 33,2 Milliarden Dollar, der Auftragsbestand für Cloud-Verträge (Commercial RPO) erreichte 677 Milliarden Dollar (+73 Prozent). Die Investitionen lagen mit Finance Leases bei 45,2 Milliarden Dollar.
Für das zweite Quartal des Geschäftsjahres (bis 31. Dezember 2026) erwartet Microsoft 96,0 bis 97,1 Milliarden Dollar Umsatz, ein Azure-Wachstum von 49 bis 50 Prozent in konstanten Währungen, Investitionen von mehr als 50 Milliarden Dollar und eine operative Marge leicht unter dem Vorjahr. Eine Jahresprognose für Umsatz oder Ergebnis gibt der Konzern nicht ab. Der freie Cashflow soll im Geschäftsjahr positiv bleiben, im Quartal lag er bei rund 18,6 Milliarden Dollar nach 25,7 Milliarden Dollar im Vorjahr.
|Kennzahl
|FY2026 (Ist)
|FY2027e
|FY2028e
|Umsatz
|–
|395,96 Mrd. $ (+19,3 %)
|477,14 Mrd. $ (+20,5 %)
|Ergebnis je Aktie
|–
|20,01 $
|24,19 $
|KGV (Kurs 492,39 $)
|–
|rund 24,6
|rund 20,4
|Dividende je Aktie
|–
|3,92 $ (0,98 $ pro Quartal)
|–
Geschäftsjahr bis 30. Juni. Konsens laut Analysten-Schätzungen, Stand November 2026 (FY2028 Stand 12.11.). KGV eigene Rechnung auf 492,39 $ (20.11.2026, 17:13 Uhr MEZ).
Quelle: Microsoft-Mitteilung vom 28.10.2026, Analysten-Konsens
Analystenstimmen
Wie lautet die Microsoft Aktienprognose der Analysten?
Die Microsoft Aktienprognose der Analysten ist praktisch einhellig: Von 58 erfassten Häusern raten 41 zum starken Kauf, zwölf zum Kauf und fünf zum Halten, Verkaufsempfehlungen gibt es keine. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 636 Dollar (Median 631 Dollar), das höchste bei 870 Dollar, das niedrigste bei 440 Dollar. Gegenüber 492,39 Dollar ergibt sich ein Potenzial von rund 29 Prozent zum Durchschnitt und rund 77 Prozent zum höchsten Ziel; zum niedrigsten Ziel wären es rund 11 Prozent nach unten. Ein anderer Datensatz kommt auf einen Schnitt von 655 Dollar aus sieben Studien. Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Garantie.
Welches Kursziel trauen Analysten der Microsoft Aktie zu?
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Potenzial
|Bernstein (Varun Govindaraj)
|Outperform
|722 $
|17.11.2026 (bekräftigt)
|rund +47 %
|UBS (Karl Keirstead)
|Buy
|650 $
|20.11.2026
|rund +32 %
|Morgan Stanley (Adam Wood)
|Buy
|650 $
|12.11.2026
|rund +32 %
|Mizuho
|Buy
|640 $
|20.11.2026
|rund +30 %
|J.P. Morgan
|Overweight
|625 $
|18.11.2026
|rund +27 %
Alle Kursziele in US-Dollar. Rating und Kursziel sind Einschätzungen der genannten Häuser und keine Empfehlung von aktiencheck.de. Potenzial = eigene Rechnung auf 492,39 $.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser, Daten vom 12. bis 20.11.2026
Auffällig: In dieser Woche sind keine Senkungen der Kursziele belegt, die Häuser bekräftigen ihre Einstufungen. Zugleich äußern einzelne Analysten, etwa Guggenheim am 19. November, Kritik an der Nutzung von Copilot. Auch die Finanzierung der KI-Investitionen steht im Fokus: Ein Haus verwies auf eine mögliche Schuldenemission von 25 Milliarden Dollar, die das Ergebnis je Aktie belasten könnte.
Bewertung
Ist die Microsoft Aktie 2026 und 2027 zu teuer?
Auf Basis des Konsens-EPS ergibt sich ein KGV von rund 24,6 für das Geschäftsjahr 2027 und rund 20,4 für 2028. Bei Aktienkursen vom 18. November (506,24 Dollar) lagen die erwarteten KGV von Microsoft bei 24,4, von Alphabet bei 21,5 und von Amazon bei 27,0; Microsoft liegt damit in der Mitte der drei großen Cloud-Anbieter. Die Dividende beträgt 0,98 Dollar je Quartal (3,92 Dollar pro Jahr), das entspricht rund 0,8 Prozent Rendite; der Ex-Tag war am 19. November, gezahlt wird am 10. Dezember.
Chart
Was sagt die Charttechnik zur Microsoft Aktie?
Rein beschreibend: Die Aktie notiert mit 492,39 Dollar unter der 50-Tage-Linie (je nach Berechnung rund 520 bis 527 Dollar), aber über der 200-Tage-Linie (rund 442 bis 463 Dollar). Der Relative-Stärke-Index liegt bei rund 36 bis 42. Als Unterstützung werden 480,74 und 468,02 Dollar genannt, als Widerstand 503,87, 516,59 und 539,72 Dollar. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 559,15 Dollar (4. November), das Tief bei 349,20 Dollar. Charttechnische Beschreibungen sind keine Handlungsaufforderung.
Szenarien
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie diskutiert der Markt die Microsoft Aktie?
|Szenario
|Kursziel-Marke Dritter
|Annahme im Markt
|Bull-Case
|722 $ (Bernstein), höchstes Ziel 870 $
|Azure wächst weiter um fast 50 %, Auftragsbestand wandelt sich in Umsatz, Copilot setzt sich durch
|Base-Case
|rund 636 $ (Konsens)
|Quartalsziele werden erreicht, Investitionen zahlen sich schrittweise aus
|Bear-Case
|440 $ (niedrigstes Ziel)
|KI-Investitionen drücken den Cashflow, Wettbewerb durch Anthropic und Google, höhere Zinsen
Die Szenarien geben die im Markt diskutierten Einschätzungen Dritter wieder. aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose und kein eigenes Kursziel ab.
Quelle: Analystenstudien (siehe Kursziel-Tabelle), Microsoft-Mitteilungen
Ausblick
Was beobachten Anleger bei der Microsoft Aktie jetzt?
Der nächste Termin im Kalender ist die Dividendenzahlung am 10. Dezember 2026, einen Tag nach der Sitzung der US-Notenbank (9. Dezember). Die Zahlen für das zweite Geschäftsjahresquartal werden für Ende Januar 2027 erwartet (voraussichtlich 27. Januar, noch nicht bestätigt). Bis dahin beobachten Marktteilnehmer, wie sich Anthropic und andere KI-Werte nach dem Börsengang schlagen, ob die Investitionen von mehr als 50 Milliarden Dollar im Quartal durch Aufträge gedeckt bleiben und wie die Zinsentscheidung ausfällt.
FAQ zur Microsoft Aktienprognose
Wie lautet die Microsoft Aktienprognose der Analysten? Der Konsens von 58 Analysten liegt bei rund 636 Dollar Kursziel; die Spanne reicht von 440 bis 870 Dollar. 53 Häuser raten zum Kauf, fünf zum Halten, keines zum Verkaufen.
Wie sieht der Ausblick von Microsoft aus? Für das Quartal bis Dezember 2026 erwartet der Konzern 96,0 bis 97,1 Milliarden Dollar Umsatz und ein Azure-Wachstum von 49 bis 50 Prozent. Eine Jahresprognose gibt Microsoft nicht ab.
Was ist die Microsoft Aktie 2026/2027 wert? Das hängt von den Schätzungen ab: Der Konsens rechnet mit 20,01 Dollar Ergebnis je Aktie für das Geschäftsjahr 2027 und 24,19 Dollar für 2028. Daraus ergibt sich bei 492,39 Dollar ein KGV von rund 24,6 beziehungsweise rund 20,4.
Wann veröffentlicht Microsoft die nächsten Zahlen? Die Zahlen zum zweiten Geschäftsjahresquartal werden für den 27. Januar 2027 erwartet; der Termin ist noch nicht bestätigt.
Zahlt die Microsoft Aktie Dividende? Ja, 0,98 Dollar je Quartal, also 3,92 Dollar im Jahr; das entspricht bei 492,39 Dollar einer Rendite von rund 0,8 Prozent.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Einschätzungen und Kursziele externer Analystenhäuser wieder (Bernstein, UBS, Morgan Stanley, Mizuho, J.P. Morgan). Die Verantwortung für die Einschätzungen liegt bei den jeweiligen Häusern; aktiencheck.de gibt sie unverändert und ohne eigene Bewertung weiter. Offenlegungen: Bernstein, UBS, Morgan Stanley, Mizuho, J.P. Morgan. Kursangaben mit Stand 20.11.2026, 17:13 Uhr MEZ (11:13 Uhr New York, Nasdaq).
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