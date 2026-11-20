Es gab keine neue Unternehmensnachricht, sondern ein Marktbeben: Der Börsengang von Anthropic hat die Stimmung bei KI-Werten gedreht. Die Anthropic-Aktie war am Donnerstag mit einem Ausgabepreis von 83 Dollar gestartet, am ersten Handelstag stark gestiegen und fiel am Freitag vorbörslich um acht bis 13 Prozent. Dazu kamen Sorgen um die Zinsen, schwache Chipwerte (Nvidia fiel um rund 6 Prozent, AMD um mehr als 9 Prozent) und Gerüchte rund um die Führung von Nvidia. Nach Medienberichten rechnete der Markt für den 9. Dezember mit einer Zinserhöhung der US-Notenbank um 25 Basispunkte. Die Nasdaq-100-Futures lagen vor Handelsbeginn rund 2 Prozent im Minus; der Volatilitätsindex VIX stand zuletzt bei 28,44.

Microsoft ist doppelt betroffen: Der Konzern ist an Anthropic beteiligt und zugleich Wettbewerber, nach Medienberichten hat Microsoft Anthropic für 2025 Investitionen von bis zu 5 Milliarden Dollar zugesagt. Die Entwicklerkonferenz Ignite (17. bis 20. November) wurde von Analysten für Copilot, Agenten und Sicherheit gelobt – die Aktie profitierte davon nicht.