Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Technologiekonzerns Microsoft Corporation (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, FSE: MSF, NASDAQ: MSFT) nach Bekanntgabe der Q1 2027 Zahlen zu? 750,00 oder 515,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Microsoft-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.

Die Microsoft Corporation hat am 28. Oktober die Zahlen zum 1. Quartal 2027 präsentiert.

📈 Was die Meinungen der Aktienanalysten zur Microsoft-Aktie betrifft, kommt die höchste Kursprognose von Wells Fargo. Analyst Michael Turrin setzt das Kursziel auf 750 USD und stuft die Aktie mit "buy" ein. Ebenfalls ausgesprochen optimistisch zeigt sich Bernstein: Analyst Mark Moerdler sieht den fairen Wert bei 722 USD. Dahinter folgen UBS und Goldman Sachs mit Kurszielen von jeweils 700 USD, während Citi eine Prognose von 680 USD veranschlagt. Auch die DZ BANK zählt mit 660 USD zu den besonders zuversichtlichen Analysehäusern. Sämtliche genannten Institute sprechen eine Kaufempfehlung aus.

📉 Das niedrigste Kursziel stammt hingegen von Phillip Securities. Analyst Alf Fenn sieht den fairen Wert der Microsoft-Aktie bei lediglich 515 USD und bewertet den Technologiekonzern mit "hold". Ebenfalls zurückhaltend zeigt sich DBS: Analyst Sachin Mittal setzt das Kursziel auf 573 USD und vergibt ebenfalls ein "hold"-Rating. Guggenheim liegt mit 595 USD etwas darüber, empfiehlt die Microsoft-Aktie allerdings zum Kauf. Auch Robert W. Baird sieht mit einem Kursziel von 600 USD weiteres Kurspotenzial und bleibt bei seiner positiven Einstufung.

Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Microsoft-Aktie?

Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Microsoft-Aktie nach Bekanntgabe der Q1 2027 Zahlen auf einen Blick: