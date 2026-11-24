Microsoft Aktie: Bei 506 Dollar eröffnet, bei 493 geschlossen – warum der Software-Riese die Rally verpasst

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 11:16 2 Min.

Die Microsoft Aktie notiert am Dienstagmorgen bei 455,88 Euro leicht im Minus und gehört zu den meistgesuchten Aktien des Tages. Am Montag gab der Konzern im Handelsverlauf den größten Teil seines Gewinns wieder ab. Analysten sehen den Kurs dennoch fast 30 Prozent höher.

Bild: Foto: Microsoft (Official Microsoft Blog, 12.11.2025, Medium 5790), auf 1200 x 675 zugeschnitten

Der Montag begann für Microsoft-Aktionäre mit einem Kurssprung und endete mit einem Achselzucken. Am Dienstagmorgen notiert die Microsoft Aktie bei 455,88 Euro, 0,31 Prozent unter dem Schlusskurs vom Vortag. Auf den Finanzportalen gehört der Software-Konzern zu den meistgesuchten Aktien des Tages. Kurs der Microsoft Aktie am Morgen 455,88 EUR Schlusskurs in den USA am Montag 492,78 USD Tagesgewinn am Montag +1,70 % durchschnittliches Kursziel der Analysten 636,12 USD Quelle : ad-hoc-news (Lang & Schwarz, 08:30 Uhr); finanzen.at; wallstreet-online Der Montag Von plus 4 auf plus 1,7 Prozent Die Zahlen des Montags erzählen die Geschichte. Die Aktie eröffnete bei 506,04 Dollar und stieg bis auf 509,06 Dollar, ein Plus von gut fünf Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 484,52 Dollar (eigene Rechnung). Am Ende standen 492,78 Dollar und ein Gewinn von 1,70 Prozent. Nvidia legte am selben Tag um mehr als 30 Prozent zu. Unsere Lesart: Anleger nutzten die Eröffnungskurse zum Verkauf und setzten lieber auf die Werte, die zuvor stärker gefallen waren. Die Perspektive Labor-KI mit Danaher und viel Luft bis zum Kursziel Operativ meldete Microsoft zuletzt eine Partnerschaft mit Danaher. Beide Unternehmen entwickeln eine KI-Plattform für intelligente Laborinstrumente. Die Analysten bleiben optimistisch: Das durchschnittliche Kursziel liegt laut wallstreet-online bei 636,12 Dollar und damit rund 29 Prozent über dem Schlusskurs vom Montag (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 349,20 bis 559,15 Dollar. Was für die Microsoft Aktie spricht Durchschnittsziel rund 29 Prozent über dem Kurs

Neue KI-Partnerschaft mit Danaher

Breites Geschäft aus Software und Cloud

Weniger schwankungsanfällig als Chipwerte Was Anleger bedenken sollten Gewinne vom Montag großteils abgegeben

Bleibt hinter der KI-Rally zurück

Hohe Investitionen in Rechenzentren

Kurs deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch Einordnung der Redaktion: Die Microsoft Aktie ist derzeit der ruhige Pol unter den großen KI-Werten. Sie fällt weniger, wenn es kracht, und steigt weniger, wenn gefeiert wird. Für die einen ist das ein Zeichen von Qualität, für die anderen fehlender Schwung. Die Marke von 500 Dollar hat sich am Montag als Hürde erwiesen. FAQ Häufige Fragen zur Microsoft Aktie Warum ist die Microsoft Aktie heute gefragt?

Die Aktie hat die KI-Rally vom Montag nur teilweise mitgemacht und im Handelsverlauf Gewinne abgegeben. Zudem gibt es eine neue KI-Partnerschaft mit Danaher. Was sagen Analysten zur Microsoft Aktie?

Das durchschnittliche Kursziel liegt laut wallstreet-online bei 636,12 Dollar. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Microsoft Aktie?

ISIN US5949181045, WKN 870747. US-Handelssymbol: MSFT (Nasdaq). Handelssymbol an deutschen Börsen: MSF.

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