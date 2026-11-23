Microsoft-Aktie legt vorbörslich über 3 % zu: Kehrt der KI-Qualitätswert zum Wochenstart auf die Überholspur zurück?

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 12:46 2 Min.

Nach Wochen unter Druck zieht die Microsoft-Aktie vorbörslich um mehr als 3 Prozent an. Was hinter dem Kurssprung steckt, wie stark die jüngsten Quartalszahlen waren und warum die Mehrheit der Analysten die Microsoft-Aktie weiter zum Kauf einstuft.

Microsoft-Aktie vorbörslich über +3 % Umsatz im Quartal bis 30.09.2026 (+19 %) 92,3 Mrd. $ Gewinn je Aktie (+32 %) 4,92 $ Analysten mit Kaufempfehlung 47 von 51 Quelle : Microsoft (Quartalszahlen 28.10.2026), BigGo Finance, Finviz; Stand 23.11.2026 Steckbrief Unternehmen Microsoft Corporation, Redmond, Washington ISIN US5949181045 WKN 870747 Handelssymbol MSFT (Nasdaq); Frankfurt/Xetra: MSF Index Dow Jones Industrial Average, Nasdaq 100, S&P 500 Stand: 23.11.2026, Vorbörsliche Werte, indikativ Die Microsoft-Aktie gehört zu den Dow-Gewinnern des Wochenstarts: Vorbörslich steigt sie um mehr als 3 Prozent. Anleger kehren zum Wochenstart in die großen KI-Werte zurück - und die Microsoft-Aktie gilt dabei als Qualitätstitel mit starken Zahlen. Microsoft-Campus in Redmond. Bild: Coolcaesar, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons · Foto: Coolcaesar, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons, zugeschnitten Die Zahlen Starkes Quartal als Fundament Fundamental steht die Microsoft-Aktie auf solidem Boden. Für das Quartal bis zum 30. September 2026 meldete Microsoft einen Umsatz von 92,3 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 19 Prozent zum Vorjahr, und einen Gewinn je Aktie von 4,92 US-Dollar (+32 Prozent nach GAAP). Getragen wurde das Wachstum vom Cloud-Geschäft Azure. Die Microsoft-Aktie legte nach der Zahlenvorlage am 29. Oktober vorbörslich um rund 4 Prozent zu. Die Microsoft-Aktie im Überblick Kennzahl Wert Schlusskurs 17.11.2026 506,24 $ Umsatz Q1 GJ 2027 92,3 Mrd. $ (+19 %) Gewinn je Aktie (GAAP) 4,92 $ (+32 %) Vorbörslich 23.11. über +3 % Nächste Zahlen 27.01.2027 (EPS-Schätzung 4,86 $, Umsatz 96,7 Mrd. $) Stand 17.11.2026 (Schlusskurs) bzw. vorbörslich 23.11.2026. Keine Kursprognose. Quelle : Microsoft, Finviz, Benzinga, BigGo Finance Der Hintergrund Warum die Microsoft-Aktie jetzt gesucht ist 01 Rebound der KI-Werte Nach dem Ausverkauf der Vorwoche kaufen Anleger Technologiewerte zurück. Die Nasdaq-100-Futures legten vorbörslich um 3 bis 3,7 Prozent zu. 02 Breite Analystenunterstützung Laut einer Finviz-Auswertung vom 13. November stuften 47 von 51 Analysten die Microsoft-Aktie mit Kaufen oder Starkem Kauf ein, nur vier mit Halten, keiner mit Verkaufen. 03 Störung behoben Die zuletzt schwerwiegende Störung bei den Office-Anwendungen ist laut Unternehmen behoben; die Aktie gab am 16. November dennoch um 0,6 Prozent nach. Chancen und Risiken Was die Microsoft-Aktie bewegen kann Chancen Wachstum: Umsatz +19 %, Gewinn je Aktie +32 % im jüngsten Quartal.

Cloud-Motor: Azure treibt das Geschäft.

Analystenlage: Klare Kaufmehrheit. Risiken KI-Ausgaben: Die hohen Investitionen stehen im Zentrum der Marktskepsis.

Hohe Schwankung: Vorbörsliche Gewinne können im regulären Handel verfallen.

Zinsen: Der Markt preist eine Zinserhöhung der Fed am 9. Dezember ein.

Betriebsrisiken: Technische Störungen können Vertrauen und Kurs belasten. Fazit Die Microsoft-Aktie profitiert vom Rebound der KI-Werte und von starken Quartalszahlen. Ob der vorbörsliche Sprung hält, zeigt der reguläre Handel; für das Papier spricht eine breite Analystenmehrheit. Dieser Beitrag enthält keine Anlageempfehlung, kein Rating und kein Kursziel.

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