Die Microsoft-Aktie gehört zu den Dow-Gewinnern des Wochenstarts: Vorbörslich steigt sie um mehr als 3 Prozent. Anleger kehren zum Wochenstart in die großen KI-Werte zurück - und die Microsoft-Aktie gilt dabei als Qualitätstitel mit starken Zahlen.
Microsoft-Aktie legt vorbörslich über 3 % zu: Kehrt der KI-Qualitätswert zum Wochenstart auf die Überholspur zurück?
Nach Wochen unter Druck zieht die Microsoft-Aktie vorbörslich um mehr als 3 Prozent an. Was hinter dem Kurssprung steckt, wie stark die jüngsten Quartalszahlen waren und warum die Mehrheit der Analysten die Microsoft-Aktie weiter zum Kauf einstuft.
Steckbrief
- Unternehmen
- Microsoft Corporation, Redmond, Washington
- ISIN
- US5949181045
- WKN
- 870747
- Handelssymbol
- MSFT (Nasdaq); Frankfurt/Xetra: MSF
- Index
- Dow Jones Industrial Average, Nasdaq 100, S&P 500
Stand: 23.11.2026, Vorbörsliche Werte, indikativ
Die Zahlen
Starkes Quartal als Fundament
Fundamental steht die Microsoft-Aktie auf solidem Boden. Für das Quartal bis zum 30. September 2026 meldete Microsoft einen Umsatz von 92,3 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 19 Prozent zum Vorjahr, und einen Gewinn je Aktie von 4,92 US-Dollar (+32 Prozent nach GAAP). Getragen wurde das Wachstum vom Cloud-Geschäft Azure. Die Microsoft-Aktie legte nach der Zahlenvorlage am 29. Oktober vorbörslich um rund 4 Prozent zu.
|Kennzahl
|Wert
|Schlusskurs 17.11.2026
|506,24 $
|Umsatz Q1 GJ 2027
|92,3 Mrd. $ (+19 %)
|Gewinn je Aktie (GAAP)
|4,92 $ (+32 %)
|Vorbörslich 23.11.
|über +3 %
|Nächste Zahlen
|27.01.2027 (EPS-Schätzung 4,86 $, Umsatz 96,7 Mrd. $)
Stand 17.11.2026 (Schlusskurs) bzw. vorbörslich 23.11.2026. Keine Kursprognose.
Quelle: Microsoft, Finviz, Benzinga, BigGo Finance
Der Hintergrund
Warum die Microsoft-Aktie jetzt gesucht ist
Rebound der KI-Werte
Nach dem Ausverkauf der Vorwoche kaufen Anleger Technologiewerte zurück. Die Nasdaq-100-Futures legten vorbörslich um 3 bis 3,7 Prozent zu.
Breite Analystenunterstützung
Laut einer Finviz-Auswertung vom 13. November stuften 47 von 51 Analysten die Microsoft-Aktie mit Kaufen oder Starkem Kauf ein, nur vier mit Halten, keiner mit Verkaufen.
Störung behoben
Die zuletzt schwerwiegende Störung bei den Office-Anwendungen ist laut Unternehmen behoben; die Aktie gab am 16. November dennoch um 0,6 Prozent nach.
Chancen und Risiken
Was die Microsoft-Aktie bewegen kann
Chancen
Wachstum: Umsatz +19 %, Gewinn je Aktie +32 % im jüngsten Quartal.
Cloud-Motor: Azure treibt das Geschäft.
Analystenlage: Klare Kaufmehrheit.
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