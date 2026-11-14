Microsoft-Aktie Dow Jones Verlierer der Woche: Neue Konkurrenz für Excel und Office – Partner, Investor und Rivale zugleich

Eine komplizierte Beziehung. Die Reaktion zeigt, wie verflochten die KI-Branche ist. Anthropic liefert Modelle für Microsofts KI-Assistenten Copilot, und laut einem geänderten Börsenprospekt will Microsoft beim geplanten Börsengang von Anthropic Aktien für rund 1 Milliarde Dollar zeichnen. Partner, Investor und Konkurrent zugleich – diese Gemengelage macht Anleger nervös.

Die Rotation von den Zahlern zu den Lieferanten. Am Mittwoch kam ein zweiter Faktor hinzu. Nach den starken Zahlen von CoreWeave kauften Anleger die Chiphersteller und Zulieferer, verkauften aber die großen Cloudanbieter, die die Milliardeninvestitionen in KI-Infrastruktur stemmen müssen. Neben Microsoft traf das auch Amazon. Zudem wurde berichtet, dass Microsoft seine Verträge mit Neocloud-Anbietern überprüft.