Eine starke Woche für Technologie – nur nicht für Microsoft: Die Microsoft-Aktie ist Dow Jones Verlierer der Woche. Vom Schlusskurs der Vorwoche bei 530,59 US-Dollar fiel das Papier um 1,26 Prozent auf 523,88 Dollar und belegt damit Platz vier der Dow Jones Wochenverlierer. Während Chipwerte und KI-Zulieferer zeitweise kräftig zulegten, verlor der Softwareriese an zwei Tagen hintereinander mehr als 2 Prozent. Wegen seines hohen Kurses kostete Microsoft den Dow rund 40 Punkte. Unsere Microsoft-Aktie Wochenanalyse zeigt, was hinter der Schwäche steckt.
Microsoft-Aktie Dow Jones Verlierer der Woche: Neue Konkurrenz für Excel und Office – Partner, Investor und Rivale zugleich
Microsoft-Aktie Wochenanalyse KW 46/2026: Mit einem Minus von 1,26 Prozent auf 523,88 US-Dollar ist der Softwarekonzern der viertgrößte Dow Jones Verlierer der Woche. Neue Bürowerkzeuge des KI-Unternehmens Anthropic, die Umschichtung von Cloudriesen in Chipwerte und Berichte über eine Überprüfung von Neocloud-Verträgen belasteten. Allein Microsoft kostete den Dow rund 40 Punkte.
Microsoft-Aktie Wochenanalyse
Vom Montagsplus in den Zwei-Tages-Rutsch
Die Woche der Microsoft-Aktie zerfällt in zwei Teile: einen starken Auftakt und einen Doppelschlag in der Wochenmitte, von dem sich die Aktie nicht mehr erholte.
Montag, +2,75 Prozent auf 545,18 Dollar: Mit der Rally an der Wall Street lieferte Microsoft rund 87 Punkte zum Dow-Gewinn.
Dienstag, -2,20 Prozent auf 533,16 Dollar: Plötzlicher Kursrutsch am Mittag, als Anthropic neue Bürowerkzeuge vorstellte.
Mittwoch, -2,26 Prozent auf 521,13 Dollar: Größter Bremsklotz im Dow mit rund 75 Punkten, während Anleger in Chipwerte umschichteten.
Donnerstag, +0,36 Prozent auf 523,00 Dollar: Leichte Erholung am Tag des Huang-Rücktritts.
Freitag, +0,17 Prozent auf 523,88 Dollar: Seitwärts zum Wochenschluss.
Dow Jones Verlierer der Woche
Warum die Microsoft-Aktie unter Druck geriet
Neue Konkurrenz für das Kerngeschäft. Am Dienstag stellte das KI-Unternehmen Anthropic auf einer Veranstaltung in San Francisco neue Arbeitswerkzeuge für seinen Assistenten Claude vor, darunter eine Tabellenkalkulation, digitale Whiteboards, ein Datenwerkzeug und einen Assistenten für Videokonferenzen. Das Finanzmagazin Barron's sprach von einem Konkurrenten für Excel. Für Microsoft ist das ein sensibles Feld: Die Erlöse mit Microsoft 365 sind im vergangenen Geschäftsjahr um 16 Prozent gewachsen und gehören zu den wichtigsten Säulen des Konzerns. Die Aktie fiel zeitweise um mehr als 3 Prozent.
Eine komplizierte Beziehung. Die Reaktion zeigt, wie verflochten die KI-Branche ist. Anthropic liefert Modelle für Microsofts KI-Assistenten Copilot, und laut einem geänderten Börsenprospekt will Microsoft beim geplanten Börsengang von Anthropic Aktien für rund 1 Milliarde Dollar zeichnen. Partner, Investor und Konkurrent zugleich – diese Gemengelage macht Anleger nervös.
Die Rotation von den Zahlern zu den Lieferanten. Am Mittwoch kam ein zweiter Faktor hinzu. Nach den starken Zahlen von CoreWeave kauften Anleger die Chiphersteller und Zulieferer, verkauften aber die großen Cloudanbieter, die die Milliardeninvestitionen in KI-Infrastruktur stemmen müssen. Neben Microsoft traf das auch Amazon. Zudem wurde berichtet, dass Microsoft seine Verträge mit Neocloud-Anbietern überprüft.
Häufige Fragen zur Microsoft-Aktie
Wie stark ist die Microsoft-Aktie in der KW 46/2026 gefallen?
Die Microsoft-Aktie fiel vom 6. bis 13. November 2026 um 1,26 Prozent auf 523,88 US-Dollar und war damit der viertgrößte Dow Jones Verlierer der Woche.
Warum fiel die Microsoft-Aktie trotz der Tech-Rally?
Neue Bürowerkzeuge von Anthropic schüren Sorgen um das Office-Geschäft. Zudem schichteten Anleger aus den großen Cloudanbietern in Chipwerte um.
Wann zahlt Microsoft die nächste Dividende?
Die Quartalsdividende von 0,98 Dollar wird am 10. Dezember 2026 an Aktionäre ausgezahlt, die am 19. November im Register stehen.
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