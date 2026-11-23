Der Sprung vom Mittag hat den Handelsstart überstanden. Die Microsoft Aktie steht um 16:06 Uhr deutscher Zeit bei 502,93 Dollar, 3,80 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag bei rund 484,50 Dollar. Vorbörslich waren es 501,98 Dollar gewesen. Microsoft ist damit der fünftstärkste Wert in der Dow-Jones-Liste. Rückenwind kommt von Nvidia: Die Wiedereinsetzung von Jensen Huang als Chef hat den Nasdaq zur Eröffnung um mehr als 7 Prozent nach oben getrieben.
Microsoft Aktie: 500 Dollar halten - doch der eigene Präsident warnt vor neuen Ausfällen
Die Microsoft Aktie verteidigt nach Handelsstart die Marke von 500 Dollar und liegt 3,8 Prozent im Plus. Die Nvidia-Rally trägt den Softwarekonzern mit. Am selben Tag warnt Microsoft-Präsident Brad Smith allerdings vor einem erhöhten Risiko großflächiger Technikausfälle in den kommenden Monaten. Was das für die Aktie bedeutet.
Die Warnung
Brad Smith rechnet mit weiteren Störungen
Mitten in die Erholung fällt eine unbequeme Botschaft aus dem eigenen Haus. Microsoft-Präsident Brad Smith warnte am Montag, das Risiko großflächiger Technikausfälle sei in den kommenden Monaten erhöht. Der Grund: Unternehmen und Behörden müssten Sicherheitslücken schließen und veraltete Systeme erneuern, und das dauere länger als ein paar Wochen. Die Warnung kommt wenige Tage nach einem weltweiten Ausfall von Microsoft-Diensten, der die Microsoft Aktie in der Vorwoche zusätzlich belastet hatte. Als Ursache nannte der Konzern inzwischen einen Serverfehler.
Die Marken
Was der Chart jetzt sagt
Mit dem heutigen Plus steht die Aktie wieder über dem Tief vom 17. November bei 496,51 Dollar. Bis zum Durchschnitt der letzten 50 Tage bei rund 520 Dollar fehlen noch gut 3 Prozent (eigene Rechnung). Erst darüber wäre der kurzfristige Abwärtstrend gebrochen. Die Analysten bleiben zuversichtlich: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 612 Dollar, etwa 22 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Wells Fargo nennt 750 Dollar. Auf der anderen Seite haben Führungskräfte in den vergangenen 90 Tagen Aktien für knapp 75 Millionen Dollar verkauft. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die Microsoft Aktie hat heute zwei Geschichten. Die eine ist die Erleichterung nach dem Nvidia-Schock, die alle großen Tech-Werte trägt. Die andere ist hausgemacht: Ausfälle treffen das Vertrauen der Geschäftskunden, und genau diese Kunden sollen für Azure und die KI-Assistenten immer mehr bezahlen. Dass Brad Smith offen vor weiteren Störungen warnt, ist ehrlich, aber kein Kaufargument. Für die nächsten Tage zählt, ob die Aktie über 500 Dollar bleibt, wenn der erste Schwung der Rally nachlässt.
FAQ
Häufige Fragen zur Microsoft Aktie
Warum steigt die Microsoft Aktie heute?
Nvidia hat Jensen Huang wieder als Chef eingesetzt, die Tech-Werte erholen sich auf breiter Front. Microsoft legt um 3,8 Prozent zu.
Wovor warnt Microsoft-Präsident Brad Smith?
Vor einem erhöhten Risiko großflächiger Technikausfälle in den kommenden Monaten, weil viele Organisationen Sicherheitslücken schließen und alte Systeme erneuern müssen.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die Microsoft Aktie?
ISIN US5949181045, WKN 870747, Handelssymbol MSF (Deutschland), US-Handelssymbol MSFT (Nasdaq).
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