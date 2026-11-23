Mit dem heutigen Plus steht die Aktie wieder über dem Tief vom 17. November bei 496,51 Dollar. Bis zum Durchschnitt der letzten 50 Tage bei rund 520 Dollar fehlen noch gut 3 Prozent (eigene Rechnung). Erst darüber wäre der kurzfristige Abwärtstrend gebrochen. Die Analysten bleiben zuversichtlich: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 612 Dollar, etwa 22 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Wells Fargo nennt 750 Dollar. Auf der anderen Seite haben Führungskräfte in den vergangenen 90 Tagen Aktien für knapp 75 Millionen Dollar verkauft. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.