Bei den meisten Verlierern dieses Börsentags reichte ein Wort als Erklärung: KI-Ausverkauf. Bei der Microsoft Aktie kommt etwas Eigenes hinzu. Der Softwarekonzern beendete den Mittwoch laut Indikation rund 1,25 Prozent tiefer bei 489,93 Dollar, nachdem das Minus am Vormittag noch 3,4 Prozent betragen hatte. Auf Monatssicht steht ein Verlust von fast 9 Prozent. Dahinter steht ein Vorfall, der Mitte November Unternehmen und Behörden weltweit traf.
Microsoft Aktie: „Code Red“ nach 24 Stunden Ausfall – wie teuer wird der Vertrauensverlust?
Die Microsoft Aktie beendet den Mittwoch rund 1,25 Prozent tiefer bei knapp 490 Dollar. Neben dem KI-Ausverkauf lasten die Folgen eines fast 24-stündigen Cloud-Ausfalls und steigende Investitionen auf dem Kurs. Der Tagesabschluss.
Der Vorfall
Ein Fehler, der vier Monate unentdeckt blieb
Am 12. und 13. November fielen bei Microsoft Berichten zufolge fast 24 Stunden lang zentrale Dienste aus, darunter Exchange Online, Outlook, Teams und der KI-Assistent Copilot. Der Konzern rief daraufhin intern die höchste Alarmstufe aus, einen „Code Red“. Nach Angaben von Microsoft ging der Ausfall auf einen Defekt in einer Windows-Komponente zurück, der im Juli eingeführt worden war und rund vier Monate lang nicht auffiel.
Für ein Unternehmen, das seinen Kunden vor allem Verlässlichkeit verkauft, ist das mehr als eine technische Panne. Seitdem steht die Zuverlässigkeit der Cloud-Dienste im Blick der Anleger.
Die Kosten
Der KI-Ausbau wird auch auf Kredit finanziert
Der zweite Punkt betrifft das Geld. Die Investitionsausgaben sind laut Medienberichten auf 45,2 Milliarden Dollar gestiegen, zusätzlich plant Microsoft, rund 25 Milliarden Dollar an neuen Schulden aufzunehmen. Analysten sorgen sich um den freien Mittelzufluss und die Marge im Cloud-Geschäft. Dazu kommt nach Berichten regulatorischer Gegenwind bei den Lizenzbedingungen für Cloud-Software.
Fundamental steht der Konzern unverändert stark da, mit einem Jahresumsatz von rund 332 Milliarden Dollar und einem Gewinn von knapp 134 Milliarden Dollar. Am Mittwoch hielt sich die Microsoft Aktie zudem besser als andere große Cloud-Anbieter: Das Minus war kleiner als bei Amazon und Alphabet.
Microsoft kann sich einen schwachen Börsenmonat leisten. Die Microsoft Aktie wird daran gemessen, ob der „Code Red“ ein Einzelfall bleibt.
Häufige Fragen zur Microsoft Aktie
Wie hat die Microsoft Aktie am 25. November 2026 geschlossen?
Laut Indikation rund 1,25 Prozent tiefer bei 489,93 Dollar.
Was ist der „Code Red“ bei Microsoft?
Die höchste interne Alarmstufe, die der Konzern laut Medienberichten nach dem fast 24-stündigen Ausfall vom 12. und 13. November ausgerufen hat.
Was war die Ursache des Ausfalls?
Nach Angaben von Microsoft ein Defekt in einer Windows-Komponente, der im Juli eingeführt worden war.
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