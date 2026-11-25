Am 12. und 13. November fielen bei Microsoft Berichten zufolge fast 24 Stunden lang zentrale Dienste aus, darunter Exchange Online, Outlook, Teams und der KI-Assistent Copilot. Der Konzern rief daraufhin intern die höchste Alarmstufe aus, einen „Code Red“. Nach Angaben von Microsoft ging der Ausfall auf einen Defekt in einer Windows-Komponente zurück, der im Juli eingeführt worden war und rund vier Monate lang nicht auffiel.

Für ein Unternehmen, das seinen Kunden vor allem Verlässlichkeit verkauft, ist das mehr als eine technische Panne. Seitdem steht die Zuverlässigkeit der Cloud-Dienste im Blick der Anleger.