Wie viel will Anthropic bei Microsoft ausgeben?

Laut Börsenunterlagen mindestens 44,9 Milliarden Dollar zwischen November 2026 und Juni 2033.

Warum ist Anthropic auch ein Konkurrent?

Weil Anthropic eigene Büro-Werkzeuge anbietet, die in Bereichen wie Tabellenkalkulation mit Microsoft Office konkurrieren.

Wann legt Microsoft die nächsten Zahlen vor?

Am 27. Januar 2027.