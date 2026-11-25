Die Microsoft Aktie steht im Zentrum einer der spannendsten Beziehungen der KI-Branche. Anthropic, Entwickler der KI-Modelle Claude, hat sich in seinen Börsenunterlagen verpflichtet, zwischen November 2026 und Juni 2033 mindestens 44,9 Milliarden Dollar für Microsoft-Cloud-Leistungen auszugeben – unabhängig davon, wie viel Rechenleistung tatsächlich genutzt wird. Gleichzeitig wächst Microsoft selbst kräftig: Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 92,28 Milliarden Dollar, der Nettogewinn um 32 Prozent auf 36,63 Milliarden Dollar.
Microsoft Aktie: Anthropic bucht 44,9 Milliarden Dollar in der Cloud und greift zugleich Excel an – Partner oder Rivale?
Der KI-Entwickler Anthropic sichert Microsoft Cloud-Umsätze in Milliardenhöhe zu und baut gleichzeitig Büro-Software, die mit Office konkurriert. Was das Doppelspiel für die Microsoft Aktie bedeutet.
Das Doppelspiel
Kunde, Partner – und Konkurrent
Die Verbindung reicht zurück bis November 2025: Damals vereinbarten Microsoft, Nvidia und Anthropic eine strategische Partnerschaft, Anthropic sagte den Kauf von Azure-Rechenleistung für 30 Milliarden Dollar zu. In seinen Börsenunterlagen führt Anthropic Microsoft nun gleichzeitig als Investor und als Wettbewerber. Der Grund: Anthropic bringt eigene Büro-Werkzeuge auf den Markt, darunter eine Tabellenkalkulation, die in direkter Nachbarschaft zu Excel arbeitet. Marktbeobachter halten das Angebot derzeit noch nicht für einen vollwertigen Ersatz – doch das Signal ist klar.
Die Börse
Rekord Anfang November, dann die Delle
Nach den Quartalszahlen sprang die Microsoft Aktie Anfang November auf ein Rekordhoch von 555,80 Dollar. Danach kam Gegenwind: Eine Störung bei Outlook und anderen Microsoft-365-Diensten drückte den Kurs an zwei Tagen um jeweils mehr als 2 Prozent, dazu belastete der Ausverkauf bei KI-Werten. Am 17. November schloss das Papier bei 506,24 Dollar, rund 9 Prozent unter dem Rekord. Die nächsten Quartalszahlen legt Microsoft am 27. Januar 2027 vor.
Für die Microsoft Aktie ist Anthropic zugleich Rückenwind und Warnsignal: Jeder Dollar, den der KI-Entwickler in Azure steckt, stützt die Cloud – jedes neue Büro-Werkzeug testet die Treue der Office-Kunden.
Häufige Fragen zur Microsoft Aktie
Wie viel will Anthropic bei Microsoft ausgeben?
Laut Börsenunterlagen mindestens 44,9 Milliarden Dollar zwischen November 2026 und Juni 2033.
Warum ist Anthropic auch ein Konkurrent?
Weil Anthropic eigene Büro-Werkzeuge anbietet, die in Bereichen wie Tabellenkalkulation mit Microsoft Office konkurrieren.
Wann legt Microsoft die nächsten Zahlen vor?
Am 27. Januar 2027.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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