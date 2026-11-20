Wenn ein Starinvestor wie Bill Ackman bei einem 3,8-Billionen-Dollar-Konzern die Reißleine zieht, horcht die Wall Street auf. Laut den jüngsten 13F-Meldungen hat sein Hedgefonds Pershing Square im dritten Quartal rund ein Drittel seiner Anteile an der Microsoft-Aktie (Handelssymbol MSFT, ISIN US5949181045) verkauft – genau 2.141.951 Aktien, ein Minus von 34,5 Prozent. Doch Ackman widerspricht dem Eindruck eines Rückzugs: Es sei ein Optionstausch gewesen, er bleibe optimistisch. Was bedeutet das für die Microsoft-Aktie – und wie steht der Konzern operativ da?
Microsoft-Aktie: Ackman trennt sich von einem Drittel seiner Aktien – Ausstieg oder Optionstausch?
Pershing Square senkte den Bestand an Microsoft-Aktien im dritten Quartal um 34,5 Prozent auf 4,06 Millionen Stück. Ackman spricht von einem Optionstausch – was das für die Microsoft-Aktie heißt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Microsoft Corporation
- Handelssymbol
- MSFT (Nasdaq)
- ISIN
- US5949181045
- Sitz
- Redmond, Washington
- Anlass
- 13F-Meldung von Pershing Square für das dritte Quartal 2026
Stand: 20.11.2026, Angaben aus Quartalsmeldungen und Medienberichten; Kurs Nasdaq-Schluss 17.11.2026
Der Verkauf
Was hat Ackman bei der Microsoft-Aktie wirklich getan? Ein Drittel weniger Aktien
Die nackten Zahlen aus dem Quartalsbericht lesen sich wie ein klarer Rückzug.
Pershing Square hielt zum 30. Juni 6.206.730 Aktien der Microsoft-Aktie, zum 30. September noch 4.064.779. Die Differenz beträgt 2.141.951 Aktien oder 34,5 Prozent. Der verbleibende Bestand war zum Quartalsende rund 2,08 Milliarden Dollar wert und gehört damit weiter zu den größten Positionen des Fonds – hinter Uber mit 2,35 Milliarden und Amazon mit 2,12 Milliarden Dollar, aber knapp vor Meta mit 2,05 Milliarden Dollar. Besonders pikant: Ackman hatte Microsoft zuvor als „compellingly cheap“ bezeichnet, also als überzeugend günstig.
Die Erklärung
Warum sagt Ackman, er sei weiter für die Microsoft-Aktie? Der Optionstausch
Nach Darstellung von BigGo meldete sich Ackman am Mittwoch auf X zu Wort. Pershing Square habe im Juli außerbörslich rund zwei Millionen tief im Geld liegende Kaufoptionen auf die Microsoft-Aktie erworben, mit einem Ausübungspreis von etwa 310 Dollar und einer Laufzeit von zweieinhalb Jahren. Diese Optionen tauchen im Quartalsbericht nicht auf, weil dort nur Aktien erfasst werden. Das wirtschaftliche Engagement sei damit nahezu unverändert: rund 4,1 Millionen Aktien plus Optionen auf weitere zwei Millionen. Ackman schrieb laut BigGo: „We remain bullish on Microsoft and believe the stock remains undervalued.“ Solche Swaps nutze die Firma gelegentlich „for portfolio management or other reasons“.
Der Haken liegt im Detail: Eine Kaufoption ist kein Aktienbesitz. Fällt die Microsoft-Aktie vor Ablauf deutlich unter den Ausübungspreis von etwa 310 Dollar, könnten die Optionen wertlos verfallen. Bei einem Kurs von 506,24 Dollar am 17. November liegt dieses Szenario derzeit weit entfernt – es zeigt aber, dass der Tausch das Risikoprofil verändert.
Die Neuordnung
Wohin fließt das Geld von Pershing Square? Netflix, Börsenbetreiber, Augenoptik
Microsoft war nicht die einzige Bewegung im Depot. Laut den Berichten baute Ackman zwei neue Positionen auf und stockte Netflix auf, während er mehrere große Namen reduzierte.
|Wert
|Veränderung
|Bestand bzw. Wert
|Microsoft
|-34,5 %
|4,06 Mio. Aktien, rund 2,08 Mrd. $
|Intercontinental Exchange
|neu
|rund 6,6 Mio. Aktien, rund 1,01 Mrd. $
|Alcon
|neu
|rund 14,7 Mio. Aktien, rund 954 Mio. $
|Netflix
|+18 %
|15,4 Mio. Aktien (zuvor 13,08 Mio.)
|Restaurant Brands
|-15 %
|rund 22 Mio. Aktien, rund 1,56 Mrd. $
|Visa / Meta / Mastercard / Brookfield
|je -11 bis -12 %
|–
|Hertz
|komplett verkauft
|–
Positionswerte zum 30. September 2026; Anzahl Aktien teilweise gerundet.
Quelle: BigGo (18.11.2026), FourWeekMBA (16.11.2026)
Das Muster: Ackman verlagert Gewichte weg von einigen KI-nahen Schwergewichten hin zu Börsenbetreibern, Medizintechnik und Streaming. Ob das ein Urteil über die Microsoft-Aktie ist oder reine Portfoliopflege, lässt sich aus der 13F-Meldung allein nicht ablesen.
Das Geschäft
Wie läuft das Geschäft hinter der Microsoft-Aktie? Azure wächst um 48 Prozent
Operativ gibt es wenig Anlass für Zweifel. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz laut Microsoft um 19 Prozent auf 92,3 Milliarden Dollar. Die Cloud-Plattform Azure wuchs um 48 Prozent auf 33,2 Milliarden Dollar, und die vertraglich gesicherten Aufträge kletterten um 73 Prozent auf 677 Milliarden Dollar. Für das zweite Quartal stellte das Management ein Azure-Wachstum von 49 bis 50 Prozent in Aussicht.
Die Kehrseite sind die Investitionen. Der Konzern baut Rechenzentren in Rekordtempo aus, und die Frage, wann sich diese Summen auszahlen, beschäftigt den Markt der KI-Werte seit Wochen. Das erklärt, warum selbst eine starke Microsoft-Aktie zuletzt nicht gegen Rücksetzer gefeit war.
Die Analysten
Was sagen Analysten zur Microsoft-Aktie? Weiter überwiegend positiv
Die Analystenlage hat sich durch Ackmans Schritt nicht erkennbar gedreht. Bernstein bestätigte am 16. November das Votum „Outperform“ mit einem Kursziel von 722 Dollar, damals bei einem Kurs von 517,99 Dollar. BNP Paribas hob das Ziel nach den Quartalszahlen von 604 auf 632 Dollar an und bestätigte ebenfalls „Outperform“. Das sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose von aktiencheck.de.
Häufige Fragen zur Microsoft-Aktie
Hat Bill Ackman die Microsoft-Aktie verkauft?
Laut 13F-Meldung sank der Bestand von Pershing Square im dritten Quartal um 34,5 Prozent auf 4.064.779 Aktien. Ackman nennt es einen Optionstausch.
Welche Optionen hat Pershing Square gekauft?
Nach Angaben von BigGo rund zwei Millionen Kaufoptionen mit einem Ausübungspreis von etwa 310 Dollar und zweieinhalb Jahren Laufzeit.
Wie hoch war der Kurs der Microsoft-Aktie zuletzt?
Der Schlusskurs am Dienstag, 17. November, lag laut BigGo bei 506,24 Dollar.
Was kauft Ackman stattdessen?
Neu im Depot sind Intercontinental Exchange und Alcon; bei Netflix stockte Pershing Square um etwa 18 Prozent auf.
Was sagen Analysten zum Kursziel der Microsoft-Aktie?
Bernstein nennt 722 Dollar, BNP Paribas 632 Dollar – jeweils Einschätzungen der Häuser.
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