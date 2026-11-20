Hat Bill Ackman die Microsoft-Aktie verkauft?

Laut 13F-Meldung sank der Bestand von Pershing Square im dritten Quartal um 34,5 Prozent auf 4.064.779 Aktien. Ackman nennt es einen Optionstausch.

Welche Optionen hat Pershing Square gekauft?

Nach Angaben von BigGo rund zwei Millionen Kaufoptionen mit einem Ausübungspreis von etwa 310 Dollar und zweieinhalb Jahren Laufzeit.

Wie hoch war der Kurs der Microsoft-Aktie zuletzt?

Der Schlusskurs am Dienstag, 17. November, lag laut BigGo bei 506,24 Dollar.

Was kauft Ackman stattdessen?

Neu im Depot sind Intercontinental Exchange und Alcon; bei Netflix stockte Pershing Square um etwa 18 Prozent auf.

Was sagen Analysten zum Kursziel der Microsoft-Aktie?

Bernstein nennt 722 Dollar, BNP Paribas 632 Dollar – jeweils Einschätzungen der Häuser.