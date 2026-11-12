Rückblick: Die Aktie von Micron scheiterte Ende September und Anfang Oktober zweimal am Widerstand um 1.108,72 USD und rutschte anschließend unter den 50er-EMA und die Ichimoku-Wolke, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.
Micron Technology Aktie: Gap und EMA bilden Unterstützung - Charttechnik
Charttechnik im Fokus
Am vergangenen Donnerstag sei das Papier im Ausverkauf der Chipwerte um 17,46% eingebrochen und bis auf 652,50 USD deutlich unter den 200er-EMA gefallen. Seither habe sich der Titel kräftig erholt und vom Tief aus rund 24% zugelegt. Am Mittwoch sei die Aktie mit einer Kurslücke um 11,89% auf 811,30 USD gesprungen und habe damit wieder über dem 200er- und dem 10er-EMA geschlossen. Das Tageshoch habe bei 827,58 USD geschlossen.
Ausblick
Die Kurslücke zwischen 745,64 und 763,05 USD sowie der 200er-EMA bei 769,37 USD würden nun eine Unterstützungszone bilden. Halte sie, sei eine Fortsetzung der Erholung bis an den fallenden 50er-EMA bei 904,42 USD möglich, darüber beginne die Wolke. Fällt die Aktie dagegen zurück in die Lücke, drohe ein erneuter Test der Tiefs um 652,50 USD. Saisonal laufe vom 24. September bis zum 14. Dezember ein Fenster, das in neun der vergangenen zehn Jahre Gewinne gebracht habe, im Median 15,31%. In diesem Jahr liege die Aktie in diesem Zeitraum bislang rund 25% im Minus. (Analyse vom 12.11.2026)
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