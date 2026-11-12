Micron Technology Aktie: Gap und EMA bilden Unterstützung - Charttechnik

Die Kurslücke zwischen 745,64 und 763,05 USD sowie der 200er-EMA bei 769,37 USD würden nun eine Unterstützungszone bilden. Halte sie, sei eine Fortsetzung der Erholung bis an den fallenden 50er-EMA bei 904,42 USD möglich, darüber beginne die Wolke. Fällt die Aktie dagegen zurück in die Lücke, drohe ein erneuter Test der Tiefs um 652,50 USD. Saisonal laufe vom 24. September bis zum 14. Dezember ein Fenster, das in neun der vergangenen zehn Jahre Gewinne gebracht habe, im Median 15,31%. In diesem Jahr liege die Aktie in diesem Zeitraum bislang rund 25% im Minus. (Analyse vom 12.11.2026)