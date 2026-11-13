Micron Technology Aktie: Fehlausbruch als Hoffnungsschimmer

Die Micron-Aktie sende kurzfristig zunehmend konstruktive Signale. Der jüngste Ausbruch nach unten habe sich letztlich als "false break" erwiesen, d. h. das Julitief bei 738 USD sei nur temporär unterschritten worden und habe im Anschluss zeitnah wieder zurückerobert werden können. Damit habe der Chiptitel gleichzeitig eine größere Topbildung seit Mai abgelehnt. Besonders relevant sei die Rückeroberung der 200-Tage-Linie (akt. bei 764 USD) – nach dazu per Aufwärtsgap (746 USD zu 763 USD). Im Zusammenspiel mit der vorangegangenen Abwärtskurslücke entstehe sogar eine sehr seltene, aber zuverlässige Umkehrformation in Form eines sog. "island reversals". Unterstützend wirke zudem der trendfolgende MACD, der sich auf einem historisch niedrigen Niveau befinde. Per saldo würden derzeit die kurzfristigen Erholungschancen überwiegen. Die Barrieren bei rund 900 USD – verstärkt durch ein weiteres Gap – würden dabei ein erstes Anlaufziel definieren. Unter Risikogesichtspunkten sei dagegen die oben genannte Kumulationszone aus der langfristen Glättung, der jüngsten Aufwärtskurslücke und dem Tief vom Juli bei 764/738 USD als Absicherung prädestiniert. (Analyse vom 13.11.2026)