Die Micron Technology Aktie (ISIN: US5951121038, FSE: MTE, NASDAQ: MU) ist der Prüfstein für die Frage, wie viel Skepsis im KI-Ausverkauf schon eingepreist ist: Am Donnerstag schloss sie an der Nasdaq bei 690,44 US-Dollar, ein Minus von 2,1 Prozent, nachdem sie zeitweise mehr als 7 Prozent im Plus gelegen hatte. Am Freitagvormittag notiert die Micron Aktie an der Handelsplattform Tradegate um 11:05 Uhr bei 606,80 Euro, ein Minus von 3,5 Prozent. Das Rekordhoch lag am 26. Juni 2026 bei 1.255 US-Dollar; rechnerisch liegt der Kurs damit rund 45 Prozent darunter.

Am 19. November erschien bereits eine Micron Aktienanalyse zu den Quartalszahlen. Diese Fortschreibung stellt den Rückkaufrahmen, das ausgesetzte Taiwan-Werk und die Bewertungsfrage in den Mittelpunkt und gibt die Micron Aktienprognose der Analysten mit Haus und Datum wieder. Eine eigene Kursprognose von aktiencheck.de gibt es nicht.