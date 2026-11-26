Eine eigene Unternehmensnachricht gab es am 25. November nicht. Die Schwäche speist sich aus mehreren Quellen. Erstens der KI-Ausverkauf: Der Chipindex SOX war am 24. November um rund 7,9 Prozent eingebrochen, nachdem die Nvidia-Aktie nach einem Kurssprung am 23. November Gewinne wieder abgegeben hatte; auch am 25. November fiel Nvidia weiter. Zweitens eine Studie des Marktforschers TrendForce vom 25. November, die den Ausblick für den Speichermarkt senkt: Chinesische Cloud-Anbieter wollen 2027 demnach weniger bestellen, besonders belastet ist der NAND-Flash-Markt, während DRAM nach Einschätzung von TrendForce bis 2027 knapp bleibt. Drittens das Makro-Umfeld mit hoher Inflation, einer erwarteten Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember und neuen US-Zollplänen.

Hinzu kam am 5. November ein Medienbericht, Micron habe den Bau einer Fabrik im taiwanischen Taoyuan wegen eines Arbeitskonflikts weitgehend gestoppt; Micron bestätigte oder dementierte den Stopp nicht und sprach von normalem Betrieb. Die Aktie fiel damals um 13 Prozent. In den Tagen vor Thanksgiving ging es dann wild hin und her: Am 23. November sprang die Aktie um rund 19 Prozent auf etwa 708 Dollar, am 24. November verlor sie 11,01 Prozent auf 629,79 Dollar, am 25. November weitere 4,53 Prozent auf 601,25 Dollar. Auch Wettbewerber gerieten unter Druck: SK hynix verlor in Südkorea am 25. November rund 11 Prozent, Sandisk fiel auf ein neues Monatstief.