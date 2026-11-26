Die Micron Aktie (ISIN US5951121038, Ticker MU) ist eine der meistgehandelten Aktien der Wall Street – und wegen eines Börsenumfelds, das von KI-Zweifeln geprägt ist, seit Tagen eine der am stärksten schwankenden. Zum Handelsschluss am Mittwoch vor Thanksgiving, dem 25. November, notierte sie bei 601,25 US-Dollar (-4,53 Prozent), nachdem sie im Tagesverlauf bis auf rund 565 Dollar gefallen war. Seit Monatsbeginn hat die Aktie rund ein Drittel verloren, vom Rekord im Juni sind es etwa 50 Prozent. Heute ist die US-Börse geschlossen, die Aktie handelt nur an deutschen Plätzen. Diese Micron Aktienanalyse zeigt, was die Aktie belastet, wie stark das Geschäft tatsächlich läuft und was Analysten im Konsens für die Micron Aktienprognose erwarten.
Micron Aktienanalyse: 133 Milliarden Dollar Umsatz, Kurs halbiert vom Hoch – kippt der Speicherzyklus oder ist die Angst übertrieben?
Die Micron Aktie schloss vor Thanksgiving am 25. November bei 601,25 US-Dollar und liegt damit rund 50 Prozent unter dem Rekord vom Juni. Die Micron Aktienanalyse prüft Zahlen, Bewertung, Analystenkonsens, Auslöser der Schwäche und Charttechnik der Micron Aktie.
Steckbrief
- Unternehmen
- Micron Technology, Inc.
- ISIN
- US5951121038
- Ticker
- MU (Nasdaq)
- Index
- Nasdaq-100, S&P 500
- 52-Wochen-Spanne
- 225,52 bis 1.213,56 $ (Schlusskurse)
- Nächste Zahlen
- 17.12.2026 (Q1 Geschäftsjahr 2027)
Stand: 25.11.2026, Nasdaq-Schlusskurs 25.11.2026. Am 26.11. (Thanksgiving) ist die US-Börse geschlossen.
Was ist passiert?
Warum ist die Micron Aktie so stark gefallen?
Eine eigene Unternehmensnachricht gab es am 25. November nicht. Die Schwäche speist sich aus mehreren Quellen. Erstens der KI-Ausverkauf: Der Chipindex SOX war am 24. November um rund 7,9 Prozent eingebrochen, nachdem die Nvidia-Aktie nach einem Kurssprung am 23. November Gewinne wieder abgegeben hatte; auch am 25. November fiel Nvidia weiter. Zweitens eine Studie des Marktforschers TrendForce vom 25. November, die den Ausblick für den Speichermarkt senkt: Chinesische Cloud-Anbieter wollen 2027 demnach weniger bestellen, besonders belastet ist der NAND-Flash-Markt, während DRAM nach Einschätzung von TrendForce bis 2027 knapp bleibt. Drittens das Makro-Umfeld mit hoher Inflation, einer erwarteten Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember und neuen US-Zollplänen.
Hinzu kam am 5. November ein Medienbericht, Micron habe den Bau einer Fabrik im taiwanischen Taoyuan wegen eines Arbeitskonflikts weitgehend gestoppt; Micron bestätigte oder dementierte den Stopp nicht und sprach von normalem Betrieb. Die Aktie fiel damals um 13 Prozent. In den Tagen vor Thanksgiving ging es dann wild hin und her: Am 23. November sprang die Aktie um rund 19 Prozent auf etwa 708 Dollar, am 24. November verlor sie 11,01 Prozent auf 629,79 Dollar, am 25. November weitere 4,53 Prozent auf 601,25 Dollar. Auch Wettbewerber gerieten unter Druck: SK hynix verlor in Südkorea am 25. November rund 11 Prozent, Sandisk fiel auf ein neues Monatstief.
|Tag
|Schlusskurs
|Veränderung
|Fr 20.11.2026
|594 $
|–
|Mo 23.11.2026
|ca. 708 $
|+19,0 %
|Di 24.11.2026
|629,79 $
|-11,0 %
|Mi 25.11.2026
|601,25 $
|-4,5 %
Alle Werte in US-Dollar. Rekord-Schlusskurs: 1.213,56 US-Dollar am 25.06.2026.
Das Geschäftsmodell: Wovon lebt Micron – und warum hängt alles am KI-Boom?
Micron ist neben Samsung und SK hynix einer der drei großen Hersteller von DRAM, dem Arbeitsspeicher von Servern, PCs und Smartphones, und von NAND-Flash, dem Speicher für Datenträger. Im KI-Zeitalter sind vor allem Hochleistungsspeicher (HBM) und große Mengen DRAM gefragt, weil KI-Rechenzentren Daten in enormer Geschwindigkeit bewegen müssen. Speichermärkte sind zyklisch: Knappheit treibt die Preise und Gewinne in die Höhe, Überangebot lässt beides abstürzen. Genau diese Frage – wie lange die Knappheit anhält – bewegt derzeit den Kurs.
Wie gut sind die Zahlen – und was kostet die Micron Aktie?
Die Zahlen sind außergewöhnlich. Im Geschäftsjahr 2026, das am 3. September endete, erzielte Micron laut Unternehmensmitteilung vom 30. September einen Umsatz von 133,19 Milliarden Dollar, im vierten Quartal allein 54,23 Milliarden Dollar. Die bereinigte Bruttomarge lag im Quartal bei 87,0 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie bei 33,42 Dollar (Konsens damals: 31,35 Dollar), im Gesamtjahr bei 75,52 Dollar. Der bereinigte Free Cashflow betrug im Jahr 62,31 Milliarden Dollar bei Investitionen von 27,37 Milliarden Dollar. Für das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2027 stellte Micron 61,5 Milliarden Dollar Umsatz (plus/minus 1,5 Milliarden) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 38,15 Dollar (plus/minus 1,00 Dollar) in Aussicht. Cash und Wertpapiere betrugen 73,48 Milliarden Dollar, die Schulden rund 5,2 Milliarden Dollar.
|Kennzahl
|Q4 Geschäftsjahr 2026
|Geschäftsjahr 2026
|Umsatz
|54,23 Mrd. $
|133,19 Mrd. $
|Bruttomarge (bereinigt)
|87,0 %
|81,1 %
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|33,42 $
|75,52 $
|Operativer Cashflow
|43,97 Mrd. $
|89,68 Mrd. $
|Bereinigter Free Cashflow
|33,20 Mrd. $
|62,31 Mrd. $
|Prognose Q1 Geschäftsjahr 2027
|Umsatz 61,5 Mrd. $, Gewinn je Aktie 38,15 $
|–
Bereinigte Werte (non-GAAP), sofern nicht anders angegeben. Q1-Prognose: Mitte der Spanne.
Quelle: Micron Technology, Pressemitteilung vom 30.09.2026 (8-K)
Bei der Bewertung ergibt sich ein auffälliges Bild: Auf den bereinigten Gewinn des abgelaufenen Jahres von 75,52 Dollar je Aktie liegt das KGV bei knapp 8. Auf die Konsens-Schätzung für das Geschäftsjahr 2027 von rund 177 Dollar je Aktie fällt es auf etwa 3,4, auf den Umsatz gerechnet liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei rund 5. Dass der Markt so wenig zahlt, liegt am Zyklus: Er preist ein, dass die Rekordgewinne nicht von Dauer sind. Die Konsensschätzungen für 2027 sind außerdem nur schwer überprüfbar; sie stammen von Datenanbietern und können nach den jüngsten Studien bereits veraltet sein. Die Dividende beträgt 0,15 Dollar je Quartal, die Rendite liegt bei rund 0,1 Prozent.
Im Branchenvergleich fallen die Speicherwerte gemeinsam: SK hynix und Samsung verloren am 25. November in Seoul zwischen rund 6 und 11 Prozent, Sandisk hat sich in einem Monat etwa halbiert und wird mit einem einstelligen KGV gehandelt. Dass Micron mit zweistelligem Abschlag zum Hoch sogar defensiver wirkt als reine NAND-Hersteller, spiegelt den hohen DRAM-Anteil des Konzerns.
Was sagen die Analysten zur Micron Aktienprognose?
Nach Marktdaten bleibt der Konsens klar positiv: Von rund 49 Analysten empfehlen 44 den Kauf, fünf Halten, niemand Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 1.530 Dollar, mehr als das Zweieinhalbfache des Schlusskurses; die Einzelziele reichen von 361 bis 3.000 Dollar. Allerdings dürfte der Durchschnitt die jüngsten Senkungen noch nicht vollständig abbilden: In den Tagen vor Thanksgiving kürzten mehrere Häuser ihre Ziele deutlich, und andere Analysten senkten ihre Preisprognosen für DRAM und NAND im Jahr 2028 um rund ein Fünftel. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
|Merkmal
|Wert
|Analysten (ca.)
|49
|Kaufen / Halten / Verkaufen
|44 / 5 / 0
|Durchschnittliches Kursziel
|ca. 1.530 $
|Spanne der Einzelziele
|361 bis 3.000 $
|Stand
|24./25.11.2026
Die Konsenswerte dokumentieren den Markt und sind keine Empfehlung von aktiencheck.de. Zählung und Durchschnitt unterscheiden sich je Datenanbieter und Stichtag (Spanne der Durchschnittsziele: rund 1.530 bis 1.590 Dollar).
Wie sieht die Charttechnik der Micron Aktie aus?
Die Micron Aktie notiert weit unter ihren Durchschnittslinien: Die 50-Tage-Linie verläuft bei rund 895 Dollar, die 200-Tage-Linie bei rund 740 bis 775 Dollar, je nach Berechnung. Mit 601,25 Dollar schloss die Aktie knapp über der psychologisch wichtigen Marke von 600 Dollar, die intraday kurz unterschritten wurde (Tagestief rund 565 Dollar). Als Unterstützung gilt die Zone um 585 bis 595 Dollar, nach oben bilden die Marken um 708 bis 720 Dollar und die 200-Tage-Linie Hürden. Der RSI lag zuletzt bei rund 34 bis 39 und damit nicht im überverkauften Bereich unter 30.
Was bedeutet das für die Micron Aktienprognose?
Der Markt diskutiert drei Szenarien. Im optimistischen Szenario halten die Speicherpreise länger als befürchtet, die Zahlen am 17. Dezember bestätigen die Prognose, und die Bewertung kehrt in Richtung der Konsens-Kursziele zurück. Im neutralen Szenario pendelt die Aktie zwischen der 600-Dollar-Zone und den Hürden um 708 bis 720 Dollar, bis klar ist, ob die KI-Investitionen anhalten. Im pessimistischen Szenario bestätigen sich die Sorgen vor einem Ende der Knappheit; Gewinnschätzungen und Kursziele sinken weiter, und die Aktie fällt unter die 600-Dollar-Marke. Welches Szenario eintritt, lässt sich aus heutiger Sicht nicht belegen.
Was beobachten Anleger bei der Micron Aktie jetzt?
27. November: Verkürzter US-Handel nach Thanksgiving, die Liquidität ist gering.
9. Dezember: Zinsentscheid der US-Notenbank, an dem Märkte eine Zinserhöhung festmachen.
17. Dezember: Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2027 samt Ausblick; Termin nach Marktberichten, eine Bestätigung des Unternehmens wurde nicht geprüft.
5. Januar 2027: Ende der Stellungnahmefrist zu den neuen US-Zollplänen.
Laufend: Speicherpreise, Nvidia und Cloud-Investitionen als Stimmungsgeber.
FAQ zur Micron Aktie
Wie hoch ist die Micron Aktie aktuell?
Der Nasdaq-Schlusskurs am 25. November 2026 lag bei 601,25 US-Dollar (-4,53 Prozent). Am 26. November ist die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen.
Warum ist die Micron Aktie gefallen?
Wegen des KI-Ausverkaufs im Chipsektor, einer Studie, die den Speichermarkt-Ausblick senkt, und eines schwierigen Makro-Umfelds. Eine eigene Unternehmensnachricht gab es nicht.
Was erwarten Analysten bei der Micron Aktienprognose?
Laut Konsens liegt das durchschnittliche Kursziel bei rund 1.530 Dollar, 44 von etwa 49 Analysten empfehlen den Kauf. Die Werte sind teilweise veraltet.
Wie hoch ist die Micron-Dividende?
Micron zahlt 0,15 US-Dollar je Aktie und Quartal, die Rendite liegt bei rund 0,1 Prozent.
Wann veröffentlicht Micron die nächsten Zahlen?
Das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2027 wird nach Marktberichten am 17. Dezember 2026 berichtet.
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