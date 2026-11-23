Die Micron Aktie startet mit einem kräftigen Plus in die Woche. Vorbörslich steigt das Papier des US-Speicherchipherstellers auf 633,68 Dollar, ein Plus von 39,17 Dollar oder 6,59 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 594,51 Dollar. Damit zählt die Micron Aktie zu den meistgehandelten Werten der US-Vorbörse.
Micron Aktie: KGV unter 9 trotz Speicherboom – Schnäppchenjäger greifen zu
Die Micron Aktie springt vorbörslich um fast 40 Dollar an. Nach dem Absturz der Chipwerte entdecken Anleger den Speicherriesen wieder – mit einer Gewinnprognose, die den Kurs auf ein KGV von weniger als 9 drückt.
Die Gründe für den Kurssprung
Chipwerte nach dem Crash gefragt
Die Micron Aktie profitiert von der Erholung der Halbleiterwerte. In der Vorwoche verlor der Chipindex rund 11 Prozent, zum Wochenstart steigen die Nasdaq-100-Futures um rund 3 Prozent. Micron hatte dabei besonders gelitten: Anfang Oktober schloss die Aktie noch bei 1.045,56 Dollar, am Freitag waren es 594,51 Dollar – ein Minus von rund 43 Prozent (eigene Rechnung). Zwischenzeitlich hatte es Mitte November eine kräftige Erholung bis über 800 Dollar gegeben, die der Ausverkauf der Vorwoche wieder zunichtemachte.
Die Zahlen sprechen eine andere Sprache als der Kurs. Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 erwartet Micron einen Umsatz von 61,5 Milliarden Dollar, plus oder minus 1,5 Milliarden, und einen Gewinn je Aktie von 38,15 Dollar. Im Geschäftsjahr 2026 verdiente Micron bereinigt 75,52 Dollar je Aktie. Auf dieser Basis kommt die Micron Aktie auf ein KGV von rund 8,4 (eigene Rechnung).
Der Speichermarkt
Mangel ohne Ende?
Treiber ist der Speichermangel im KI-Boom. Laut TrendForce stiegen die Vertragspreise für DRAM im ersten Quartal 2026 um 90 bis 95 Prozent und im zweiten Quartal um weitere 58 bis 63 Prozent. Neue Fertigungskapazitäten kommen nach Einschätzung von Deloitte erst 2029 oder 2030 auf den Markt. Zuletzt sorgten allerdings leicht nachgebende Spotpreise für die Sorge, dass der Höhepunkt des Zyklus erreicht sein könnte.
Einordnung der Redaktion: Bei der Micron Aktie klaffen Bewertung und Geschäft weit auseinander. Ein KGV unter 9 bei rekordhohen Gewinnen preist bereits ein deutliches Ende des Speicherbooms ein. Das heutige Plus zeigt, dass Anleger diese Skepsis für übertrieben halten. Entscheidend bleibt die Entwicklung der Speicherpreise – halten sie, hat die Micron Aktie erhebliches Erholungspotenzial.
FAQ
Häufige Fragen zur Micron Aktie
Warum steigt die Micron Aktie heute vorbörslich?
Chipwerte erholen sich nach dem Ausverkauf der Vorwoche, Micron gehört zu den am stärksten gefallenen Titeln.
Was erwartet Micron für das nächste Quartal?
Einen Umsatz von 61,5 Milliarden Dollar, plus oder minus 1,5 Milliarden, und einen Gewinn je Aktie von 38,15 Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Micron Aktie?
ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Handelssymbol: MTE (Deutschland), US-Handelssymbol: MU (Nasdaq).
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