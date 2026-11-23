Die Micron Aktie profitiert von der Erholung der Halbleiterwerte. In der Vorwoche verlor der Chipindex rund 11 Prozent, zum Wochenstart steigen die Nasdaq-100-Futures um rund 3 Prozent. Micron hatte dabei besonders gelitten: Anfang Oktober schloss die Aktie noch bei 1.045,56 Dollar, am Freitag waren es 594,51 Dollar – ein Minus von rund 43 Prozent (eigene Rechnung). Zwischenzeitlich hatte es Mitte November eine kräftige Erholung bis über 800 Dollar gegeben, die der Ausverkauf der Vorwoche wieder zunichtemachte.