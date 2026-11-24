Auslöser war kein Unternehmensereignis, sondern ein Marktsignal. Der Nvidia-Verwaltungsrat setzte Jensen Huang zwei Wochen nach dessen Rücktritt wieder als Vorstandschef ein; Nvidia schoss um mehr als 31 Prozent nach oben. Die Nasdaq gewann 6,51 Prozent auf 24.089,56 Punkte, der S&P 500 4,73 Prozent und der Dow Jones 3,01 Prozent – der beste Handelstag seit April 2025. Speicherwerte zogen mit: Western Digital legte rund 14 Prozent zu.

Neue Verträge oder eine Unternehmensmeldung von Micron gab es am Montag nach vorliegenden Informationen nicht; die Bewegung gilt als marktweiter Rebound mit Eindeckungen von Leerverkäufern. Die Citi-Analysten um Atif Malik hielten den Ausverkauf für übertrieben, der Konzern selbst hatte zuvor erklärt, ein großer Teil des Angebots für 2027 sei bereits verkauft. Beides bleibt Einordnung, kein Beweis. Die Tagesspanne reichte von 666,66 bis 720,69 Dollar. Seit Jahresbeginn steht die Aktie – gemessen am Schlusskurs von rund 285,81 Dollar zum Jahresende 2025 – bei etwa +148 Prozent (eigene Rechnung), liegt aber klar unter dem Jahreshoch von 1.255 Dollar.