Die Micron Aktie (ISIN US5951121038, Ticker MU) hat am Montag an der Nasdaq bei 707,70 US-Dollar geschlossen, ein Plus von 19,0 Prozent. Es war der Rebound nach einem brutalen Ausverkauf: In der Woche zuvor hatte der Titel gut 23 Prozent verloren, am Freitag allein fast 14 Prozent. Die Micron Aktienprognose der Analysten bleibt trotz des Absturzes eindeutig: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 1.560 Dollar, nach dem Montagsschluss ein rechnerischer Abstand von mehr als 100 Prozent. Der Haken: Die meisten Ziele wurden vor dem Kursrutsch formuliert.
Micron Aktie Prognose: Analysten sehen im Schnitt rund 1.560 Dollar – ist der Speicher-Crash damit übertrieben?
Die Micron Aktie springt am Montag um 19 Prozent auf 707,70 Dollar. Die Micron Aktienprognose der Analysten: Im Schnitt rund 1.560 Dollar Kursziel bei einem erwarteten KGV von nur etwa 4 – doch die Ziele stammen überwiegend aus der Zeit vor dem Ausverkauf.
Was ist passiert?
Warum ist die Micron Aktie am Montag um 19 Prozent gestiegen?
Auslöser war kein Unternehmensereignis, sondern ein Marktsignal. Der Nvidia-Verwaltungsrat setzte Jensen Huang zwei Wochen nach dessen Rücktritt wieder als Vorstandschef ein; Nvidia schoss um mehr als 31 Prozent nach oben. Die Nasdaq gewann 6,51 Prozent auf 24.089,56 Punkte, der S&P 500 4,73 Prozent und der Dow Jones 3,01 Prozent – der beste Handelstag seit April 2025. Speicherwerte zogen mit: Western Digital legte rund 14 Prozent zu.
Neue Verträge oder eine Unternehmensmeldung von Micron gab es am Montag nach vorliegenden Informationen nicht; die Bewegung gilt als marktweiter Rebound mit Eindeckungen von Leerverkäufern. Die Citi-Analysten um Atif Malik hielten den Ausverkauf für übertrieben, der Konzern selbst hatte zuvor erklärt, ein großer Teil des Angebots für 2027 sei bereits verkauft. Beides bleibt Einordnung, kein Beweis. Die Tagesspanne reichte von 666,66 bis 720,69 Dollar. Seit Jahresbeginn steht die Aktie – gemessen am Schlusskurs von rund 285,81 Dollar zum Jahresende 2025 – bei etwa +148 Prozent (eigene Rechnung), liegt aber klar unter dem Jahreshoch von 1.255 Dollar.
Geschäftsmodell
Womit verdient Micron Geld – und was heißt das für die Micron Aktie 2026/2027?
Micron entwickelt und fertigt Speicherchips: DRAM für Server, PCs und Smartphones, NAND-Flash für Datenspeicher und vor allem High-Bandwidth Memory (HBM), den schnellen Spezialspeicher, der direkt neben KI-Beschleunigern sitzt. Die Nachfrage der KI-Rechenzentren hat die Speicherpreise und damit die Marge auf Rekordniveau getrieben. Das Geschäft ist traditionell zyklisch: Wenn Kunden Bestellungen strecken oder Wettbewerber wie SK Hynix und Samsung Kapazität ausbauen, können Preise und Gewinne schnell drehen. Genau diese Sorge steckt hinter dem jüngsten Ausverkauf.
Zahlen und Unternehmensprognose
Wie sieht die Micron Prognose des Konzerns aus?
Im vierten Geschäftsquartal 2026 (bis 3. September, berichtet am 30.09.2026) erzielte Micron laut Unternehmensmitteilung einen Umsatz von 54,2 Milliarden Dollar. Die bereinigte Bruttomarge lag bei 87,0 Prozent, die bereinigte operative Marge bei 82,3 Prozent, das bereinigte Ergebnis je Aktie bei 33,42 Dollar. Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 meldete der Konzern 133,2 Milliarden Dollar Umsatz und 75,52 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie; der bereinigte freie Cashflow betrug 62,3 Milliarden Dollar.
Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 stellt Micron einen Umsatz von 61,5 Milliarden Dollar (plus/minus 1,5 Milliarden) in Aussicht, eine bereinigte Bruttomarge von rund 86,25 Prozent und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 38,15 Dollar (plus/minus 1,00 Dollar). Die Zahlen für dieses Quartal sind für den 17.12.2026 erwartet.
|Kennzahl
|GJ 2026 (Ist)
|GJ 2027e (Konsens)
|Umsatz
|133,2 Mrd. $
|276,0 Mrd. $
|Ergebnis je Aktie
|75,52 $
|176,67 $
|Spanne Ergebnis je Aktie
|–
|161,00–214,70 $
|KGV (bei 707,70 $)
|9,4
|4,0
Geschäftsjahr bis Ende August; Ergebnis je Aktie bereinigt (non-GAAP). KGV rechnerisch auf Basis des Nasdaq-Schlusskurses 707,70 Dollar (23.11.2026). Schätzungen sind keine Garantie.
Quelle: Unternehmensmitteilung 30.09.2026; Analysten-Konsens, Stand November 2026; KGV eigene Berechnung
Der Konsens erwartet damit mehr als eine Verdopplung von Umsatz und Gewinn je Aktie binnen eines Jahres. Das erklärt das ungewöhnlich niedrige erwartete KGV – und zugleich die Skepsis des Marktes: Anleger preisen offenbar ein, dass die Rekordgewinne eines Speicherzyklus nicht dauerhaft sind.
Analysten
Wie lautet die Micron Aktienprognose der Analysten?
Nach dem Konsens aus der Novembererhebung beobachten rund 49 Analysten den Wert; die große Mehrheit empfiehlt den Kauf (je nach Zählweise 45 von 49 mit Kaufen oder besser, vier mit Halten, ein Haus mit Verkaufen). Das durchschnittliche Kursziel beträgt rund 1.562 Dollar, der Median 1.550 Dollar. Die Spanne reicht von 361 bis 3.000 Dollar. Das niedrigste Ziel liegt damit rund die Hälfte unter dem aktuellen Kurs, das höchste mehr als das Vierfache darüber. Kursziele sind Einschätzungen Dritter, keine Garantie.
Kursziele im Detail
Welches Kursziel trauen Analysten der Micron Aktie zu?
Die jüngsten namentlichen Studien liegen alle klar über dem Kurs. KeyBanc nennt mit 1.750 Dollar das höchste Ziel der Auswahl, Bernstein sieht 1.300 Dollar und Mizuho 1.400 Dollar. Vorsichtiger ist Goldman Sachs mit „Neutral“ und 1.250 Dollar. Wichtig: Die Studien stammen vom Oktober und frühen November, also aus der Zeit, in der die Aktie zwischen 700 und über 1.200 Dollar notierte. Neue Anpassungen nach dem Ausverkauf sind bislang kaum belegt.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|KeyBanc (John Vinh)
|Overweight
|1.750 $
|15.10.2026
|Analystenstudie
|UBS (Timothy Arcuri)
|Buy
|1.625 $
|02.10.2026
|Analystenstudie
|J.P. Morgan (Harlan Sur)
|Overweight
|1.540 $
|06.10.2026
|Analystenstudie
|Mizuho (Vijay Rakesh)
|Outperform
|1.400 $
|18.10.2026
|Analystenstudie
|Bernstein (Mark Li)
|Outperform
|1.300 $
|04.11.2026
|Analystenstudie
|Goldman Sachs (James Schneider)
|Neutral
|1.250 $
|01.10.2026
|Analystenstudie
Kursziele in US-Dollar. Datum = Veröffentlichung bzw. Bestätigung der Studie. Ratings und Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser
Bei einem Kurs von 707,70 Dollar liegt selbst das niedrigste Ziel der Tabelle (1.250 Dollar) rund 77 Prozent darüber. Das zeigt weniger Optimismus als den Abstand zwischen den Annahmen der Analysten und der Skepsis der Börse.
Bewertung
Ist die Micron Aktie im Vergleich zu Wettbewerbern günstig?
Mit einem erwarteten KGV von rund 4 für das Geschäftsjahr 2027 ist die Micron Aktie auf dem Papier ungewöhnlich günstig. Der Wettbewerber SK Hynix wird an seiner US-Notierung nach Marktberichten vom 19.11. mit einem erwarteten KGV von 2,4 gehandelt, der Durchschnitt seit der Notierung liegt bei 3,7. Die Branche insgesamt wird also nur mit einem Bruchteil des üblichen Technologie-Multiplikators bewertet. Das ist die klassische Zykluslogik: Bei Höchstgewinnen sinkt das KGV, weil der Markt mit Rückgängen rechnet. Die Aktie von Western Digital stand am Montag bei 297,25 Dollar (+13,8 %).
Chart
Wie sieht die Charttechnik der Micron Aktie aus?
Beim Schlusskurs vom 17.11. (735,73 Dollar) lag die 50-Tage-Linie bei rund 891 Dollar und die 200-Tage-Linie bei rund 926 Dollar; der RSI stand bei etwa 42 und damit im neutralen Bereich. Der Montagsschluss bei 707,70 Dollar liegt klar unter beiden Linien. Als Unterstützungen nennen Chartbeobachter Marken um 684 und 632 Dollar, als Widerstände etwa 771 und 806 Dollar. Das Tagestief vom Freitag lag bei rund 588 Dollar, dem tiefsten Stand seit Mai. Das ist eine Beschreibung der Marken, keine Handlungsaufforderung.
Szenarien
Welche Szenarien diskutieren Analysten für die Micron Aktie?
|Szenario
|Kursziel
|Wer sieht das so
|Annahme
|Bull-Case
|1.750–3.000 $
|KeyBanc; höchstes Ziel der Konsens-Erhebung
|KI-Nachfrage trägt Speicherpreise weit in 2027/28, HBM-Marge bleibt hoch
|Base-Case
|rund 1.560 $
|Analysten-Konsens
|Konzernausblick wird erfüllt, Gewinn je Aktie 2027 bei rund 177 $
|Bear-Case
|361–1.250 $
|niedrigstes Ziel der Erhebung, Goldman Sachs
|Zyklus kippt, Kunden strecken Bestellungen, Wettbewerber bauen Kapazität aus
Bandbreite der Kursziele von Analystenhäusern und aus dem Konsens, keine eigene Prognose von aktiencheck.de.
Termine
Was beobachten Anleger bei der Micron Aktie jetzt?
Voraussichtlich 17.12.2026: Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2027 samt Ausblick (offizielle Terminbestätigung nicht verifiziert).
Neue Kursziele der Häuser nach dem Ausverkauf und vor den Jahresausblicken.
Entwicklung der KI-Investitionen der großen Rechenzentrumsbetreiber und die Personalie bei Nvidia.
Kapazitätsplanung von SK Hynix und Samsung im HBM-Markt.
FAQ
Häufige Fragen zur Micron Aktienprognose
Wie lautet die aktuelle Micron Aktienprognose der Analysten? Der Durchschnitt liegt bei rund 1.560 Dollar, die Spanne reicht von 361 bis 3.000 Dollar; eine große Mehrheit der rund 49 Analysten rät zum Kaufen. Das sind Einschätzungen Dritter.
Wie viel Wachstum erwartet Micron selbst? Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 stellt das Unternehmen 61,5 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 38,15 Dollar in Aussicht.
Was ist das Kursziel der Micron Aktie 2026/2027? Die genannten Häuser reichen von 1.250 bis 1.750 Dollar, der Konsens liegt bei rund 1.560 Dollar.
Wann kommen die nächsten Micron Zahlen? Voraussichtlich am 17.12.2026.
Welche Risiken hat die Micron Aktie? Zyklik des Speichermarktes, hohe Schwankung, überholte Kursziele und das Dollar-Währungsrisiko.
Hinweis zur Weitergabe: Die genannten Ratings und Kursziele stammen von den jeweils genannten Analystenhäusern und werden von aktiencheck.de unverändert weitergegeben. Offenlegungen: KeyBanc, UBS, J.P. Morgan, Mizuho, Bernstein, Goldman Sachs.
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