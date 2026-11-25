Der Montag gehörte Nvidia: Nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Konzernspitze sprang die Nvidia-Aktie um rund 31 Prozent, und die Micron-Aktie zog mit einem Plus von 19 Prozent nach, dem größten Tagesgewinn seit fast sechs Monaten. Am Dienstag folgte die Ernüchterung. Vorbörslich lag der Kurs laut Parameter bei etwa 661 Dollar, zum Handelsschluss waren es rund 630 Dollar. Die Nvidia-Aktie selbst gab fast 6 Prozent nach, auch AMD und Intel rutschten ab: Der Chip-Sektor gab einen großen Teil des Montagsgewinns wieder her.

Hinzu kommt politischer Gegenwind für Nvidia. Drei republikanische Ausschussvorsitzende erklärten laut Parameter, die Rückkehr Huangs räume ihre Sicherheitsbedenken nicht aus; Gespräche mit Huang und dem Chefjuristen sind für den 1. und 2. Dezember angesetzt. Für die gesamte KI-Lieferkette, zu der auch Micron mit seinem High-Bandwidth-Memory (HBM) gehört, bleibt das ein Unsicherheitsfaktor.