Am Montag war die Micron-Aktie (Symbol MU, ISIN US5951121038) der Star des Nasdaq, am Dienstag ist vom Jubel nur noch ein Rest übrig: Wer am Montag nach dem Nvidia-Beben mit einem Plus von 19 Prozent gefeiert wurde, musste einen Tag später gut 11 Prozent abgeben. Der Auslöser kam nicht aus der Fabrik, sondern aus dem Research: Ein Analyst von BNP Paribas Exane warnt vor einer Speicherschwemme.
Micron-Aktie: Plus 19 Prozent, dann minus 11 – wie ein Analyst die Speicher-Euphorie kippt
Nach plus 19 Prozent am Montag verliert die Micron-Aktie am Dienstag 11 Prozent: BNP Paribas Exane stuft ab und kappt das Ziel von 1.700 auf 775 Dollar. Was dahintersteckt und welche Termine jetzt zählen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Micron Technology Inc.
- Symbol
- MU (Nasdaq)
- ISIN
- US5951121038
- Schlusskurs
- rund 630 US-Dollar
- Abstand zum Rekord von Ende Juni
- rund 44 Prozent darunter
Stand: 24.11.2026, Schlusskurs Nasdaq, Dienstag
Der Kursverlauf der Micron-Aktie erzählt damit eine Geschichte, die zum Börsenjahr 2026 passt. Wenn der Chip-Sektor dreht, schwingt der Speicherspezialist am stärksten mit, denn kaum ein Wert hat in zwölf Monaten so viel gewonnen: Rund 216 Prozent Plus stehen laut dem Börsenportal Parameter binnen eines Jahres zu Buche, gleichzeitig liegt die Aktie noch immer etwa 44 Prozent unter ihrem Rekord von Ende Juni. Hohe Fallhöhe, hohe Nervosität.
Der Auslöser
Warum fällt die Micron-Aktie nach dem Montagsrausch so stark?
Der Montag gehörte Nvidia: Nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Konzernspitze sprang die Nvidia-Aktie um rund 31 Prozent, und die Micron-Aktie zog mit einem Plus von 19 Prozent nach, dem größten Tagesgewinn seit fast sechs Monaten. Am Dienstag folgte die Ernüchterung. Vorbörslich lag der Kurs laut Parameter bei etwa 661 Dollar, zum Handelsschluss waren es rund 630 Dollar. Die Nvidia-Aktie selbst gab fast 6 Prozent nach, auch AMD und Intel rutschten ab: Der Chip-Sektor gab einen großen Teil des Montagsgewinns wieder her.
Hinzu kommt politischer Gegenwind für Nvidia. Drei republikanische Ausschussvorsitzende erklärten laut Parameter, die Rückkehr Huangs räume ihre Sicherheitsbedenken nicht aus; Gespräche mit Huang und dem Chefjuristen sind für den 1. und 2. Dezember angesetzt. Für die gesamte KI-Lieferkette, zu der auch Micron mit seinem High-Bandwidth-Memory (HBM) gehört, bleibt das ein Unsicherheitsfaktor.
Die Analysten-Wende
Was steckt hinter der BNP-Abstufung der Micron-Aktie?
BNP Paribas Exane hat die Micron-Aktie nach Angaben von Finbold und Parameter von „Outperform“ auf „Neutral“ gesenkt und das Kursziel von 1.700 auf 775 Dollar gekappt. Analyst Karl Ackerman begründet das mit der wachsenden Gefahr eines Überangebots am Speichermarkt. Seine Argumente im Überblick:
Rechenzentren kommen später
Verzögerte Genehmigungen schieben laut Parameter Kapazitäten bis ins Jahr 2028.
Weniger Speicher je KI-Server
Finbold nennt reduzierte HBM-Anteile in Nvidias Vera Rubin Ultra sowie sinkende Absatzprognosen für PCs und Smartphones 2026 und 2027.
Hersteller bauen schneller aus
Die Speicherproduzenten erweitern ihre Kapazitäten rascher, und Hyperscaler planen für 2028 mehr Volumen.
Deutlich unter Konsens
Ackermans Gewinnschätzung je Aktie für 2028 liegt laut Finbold 45 Prozent unter dem Marktdurchschnitt; den Tiefpunkt sieht er 2029 bei 86 Dollar je Aktie.
Bemerkenswert: Mit 775 Dollar liegt die Zielmarke von BNP nach Angaben von Finbold unter allen Analystenurteilen am unteren Rand. Der Rest der Wall Street ist weiterhin überwiegend positiv gestimmt.
Die Zahlen
Wie bewerten die Analysten die Micron-Aktie – und was liefert das Unternehmen?
Laut Finbold (über TipRanks) stufen 28 von 30 Analysten die Micron-Aktie mit „Kaufen“ ein, zwei mit „Halten“, keiner mit „Verkaufen“; das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 1.593 Dollar. Parameter nennt einen Durchschnitt von 1.622 Dollar. Zur Einordnung: Diese Marken sind Einschätzungen Dritter und keine Empfehlung von aktiencheck.de.
|Größe
|Wert
|BNP Paribas Exane (neu)
|775 Dollar, Neutral
|RBC (18.11.)
|1.500 Dollar, Outperform
|Durchschnittliches Kursziel
|rund 1.593 bis 1.622 Dollar
|Höchstes Kursziel
|3.000 Dollar
|Erwartung Quartalszahlen 17.12.
|Umsatz 61,93 Mrd. Dollar, Gewinn je Aktie 38,22 Dollar
Kursziele sind Einschätzungen der genannten Quellen. Abweichungen beim Durchschnitt: 1.593 Dollar (Finbold/TipRanks) gegenüber 1.622 Dollar (Parameter).
Quelle: Parameter, Finbold, Stand 24.11.2026
Das Unternehmen selbst liefert glänzende Zahlen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2026 erzielte Micron laut Finbold einen Rekordumsatz von 133,19 Milliarden Dollar nach 37,38 Milliarden im Vorjahr; im vierten Quartal lag der Umsatz bei 54,23 Milliarden Dollar nach 11,32 Milliarden ein Jahr zuvor. Für die nächsten Zahlen am 17. Dezember erwartet der Markt laut Parameter einen Umsatz von 61,93 Milliarden Dollar, ein Vielfaches des Vorjahreswerts von 13,64 Milliarden. Konzernchef Sanjay Mehrotra hat zudem erklärt, dass mehr als 75 Prozent der Produktion für 2027 bereits vertraglich zugesagt sind.
Genau hier liegt der Kern der Debatte um die Micron-Aktie: Die Gegenwart ist außergewöhnlich, die Frage lautet, wie lange der Preiszyklus trägt. Ein Kurs, der solche Gewinne einpreist, reagiert empfindlich, wenn ein einzelner Analyst die Zyklusfrage neu stellt.
Was kommt
Welche Termine bewegen die Micron-Aktie als Nächstes?
Der 9. Dezember ist für die Micron-Aktie ein spannender Termin, weil dann Aktienrückkäufe wieder möglich werden, nachdem Auflagen aus der Teilnahme am Chips Act von 2024 auslaufen. Ob das Management davon Gebrauch macht, ist offen. Entscheidend wird am 17. Dezember, ob Ausblick und Preisentwicklung der Speicherchips die Überangebots-Sorgen entkräften.
Häufige Fragen zur Micron-Aktie
Warum ist die Micron-Aktie am Dienstag gefallen? Auslöser war laut Parameter und Finbold die Abstufung durch BNP Paribas Exane auf „Neutral“ mit einem Kursziel von 775 Dollar, dazu ein schwacher Chip-Sektor nach dem Nvidia-Rausch vom Montag.
Wie weit lag die Micron-Aktie zuletzt unter ihrem Rekord? Rund 44 Prozent unter dem Hoch von Ende Juni, so Parameter; Finbold spricht von etwa 42 Prozent.
Wann legt Micron die nächsten Quartalszahlen vor? Laut Parameter am 17. Dezember 2026.
Was ist das aktuelle Kursziel der Analysten? Der Durchschnitt liegt je nach Quelle bei rund 1.593 bis 1.622 Dollar, die Spanne reicht von 775 bis 3.000 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
Welche Rolle spielt Nvidia für die Micron-Aktie? Micron liefert Speicher für KI-Beschleuniger; Nachrichten zu Nvidia und zu den Speicheranteilen künftiger Plattformen schlagen deshalb direkt auf den Kurs durch.
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