Nach dem Crash folgt die Schnäppchenjagd: Die Micron-Aktie ist mit einem Plus von 12,80 Prozent einer der Nasdaq100 Gewinner der Woche. In der Vorwoche war der Speicherchip-Hersteller an einem einzigen Tag um 17,5 Prozent auf 656,39 Dollar eingebrochen. Nun kehrten Anleger zurück, angelockt von einer historisch niedrigen Bewertung. Unsere Wochenanalyse zeigt, was den Wochengewinner antrieb.
Micron-Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche: Schnäppchenjäger stürzen sich auf den Speicherriesen – plus 12,8 Prozent
Die Micron-Aktie ist einer der Nasdaq100 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 12,80 Prozent erholte sich der Speicherchip-Hersteller von seinem schlimmsten Einbruch seit Jahren. Unsere Wochenanalyse zeigt, warum Anleger die niedrige Bewertung nutzen – und warum Goldman Sachs trotzdem die koreanische Konkurrenz bevorzugt.
Wochenanalyse
Vom Crash zur Schnäppchenjagd
Die Vorgeschichte. Am 5. November stürzte die Micron-Aktie um 17,5 Prozent ab – der größte Tagesverlust seit über einem Jahr. Investoren fürchteten, dass Wahlsiege der Demokraten den Bau von Rechenzentren bremsen könnten. Binnen eines Monats hatte die Aktie fast 40 Prozent verloren.
Montag – die Erholung beginnt. Die Aktie stieg um 6,25 Prozent, Chipwerte erholten sich breit. Value-Investoren verwiesen auf die günstige Bewertung und die Mittel für Aktienrückkäufe.
Mittwoch – der CoreWeave-Schub. Nach den Zahlen des KI-Cloudanbieters legte Micron um 6,9 Prozent zu, der Kurs kletterte über 800 Dollar.
Donnerstag und Freitag – Unruhe. Der Huang-Rücktritt bei Nvidia und Gewinnmitnahmen bremsten. Der Wochengewinner verteidigte jedoch einen Großteil des Plus.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum Anleger Micron zurückkaufen
Rekordzahlen
Im vierten Geschäftsquartal bis Anfang September stieg der Umsatz um 379 Prozent auf 54,2 Milliarden Dollar.
Ausverkaufte Produktion
Laut Micron sind mehr als 75 Prozent der Produktion für 2027 bereits vergeben.
Niedrige Bewertung
Vor der Erholung lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der Gewinnschätzungen bei nur 4,7.
KI braucht Speicher
Hochleistungsspeicher wie HBM ist für KI-Beschleuniger unverzichtbar.
Nicht alle Analysten sind überzeugt: Goldman Sachs bevorzugt weiterhin die südkoreanischen Konkurrenten SK Hynix und Samsung Electronics. Seit Jahresbeginn liegt die Micron-Aktie trotz des Einbruchs noch rund 156 Prozent im Plus, ist aber rund ein Drittel vom Rekord entfernt. Im Dezember legt Micron die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor. Dann zählen vor allem die Margen.
Häufige Fragen zur Micron-Aktie
Warum ist die Micron-Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Nach dem Absturz der Vorwoche nutzten Anleger die niedrige Bewertung, die CoreWeave-Zahlen gaben zusätzlichen Schub. Die Aktie stieg vom 9. bis 13. November um 12,80 Prozent.
Wann legt Micron die nächsten Zahlen vor?
Im Dezember 2026 mit den Ergebnissen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027.
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