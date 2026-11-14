Micron-Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche: Schnäppchenjäger stürzen sich auf den Speicherriesen – plus 12,8 Prozent

Die Vorgeschichte. Am 5. November stürzte die Micron-Aktie um 17,5 Prozent ab – der größte Tagesverlust seit über einem Jahr. Investoren fürchteten, dass Wahlsiege der Demokraten den Bau von Rechenzentren bremsen könnten. Binnen eines Monats hatte die Aktie fast 40 Prozent verloren.

Montag – die Erholung beginnt. Die Aktie stieg um 6,25 Prozent, Chipwerte erholten sich breit. Value-Investoren verwiesen auf die günstige Bewertung und die Mittel für Aktienrückkäufe.

Mittwoch – der CoreWeave-Schub. Nach den Zahlen des KI-Cloudanbieters legte Micron um 6,9 Prozent zu, der Kurs kletterte über 800 Dollar.

Donnerstag und Freitag – Unruhe. Der Huang-Rücktritt bei Nvidia und Gewinnmitnahmen bremsten. Der Wochengewinner verteidigte jedoch einen Großteil des Plus.