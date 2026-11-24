Micron Aktie: 32 Dollar weg vor Börsenstart – der Speicher-Star gibt die Erholung wieder ab

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 10:28 2 Min.

Die Micron Aktie fällt vorbörslich um 4,52 Prozent auf 675,72 Dollar und zählt zu den größten Verlierern im Nasdaq 100. Der Speicherchip-Hersteller meldet Rekordzahlen, die Aktie schwankt trotzdem extrem. Die Frage hinter dem Kurs: Wie lange halten die hohen Speicherpreise?

Bild: Micron Technology (Pressebild), Zuschnitt ohne Schriftzug aus Medium 3515

Fast 32 Dollar je Aktie in wenigen Stunden: Die Micron Aktie notiert vorbörslich bei 675,72 Dollar, ein Minus von 31,98 Dollar oder 4,52 Prozent. Im Nasdaq 100 verliert am Dienstagmorgen nur Intel prozentual mehr. Der Speicherchip-Konzern aus Idaho gibt damit einen Teil der Erholung vom Montag wieder ab. vorbörslicher Kurs der Micron Aktie 675,72 USD Abschlag im Nasdaq 100 −4,52 % Umsatz im dritten Geschäftsquartal 2026 41,5 Mrd. USD Kursziel Citigroup, Einstufung Buy 1.150 USD Quelle : Investing.com Vorbörse 24.11.2026; Unternehmensangaben; Citigroup Die Zahlen Ein Umsatzsprung von 346 Prozent Operativ erlebt Micron die beste Phase der Firmengeschichte. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 stieg der Umsatz um 346 Prozent auf 41,5 Milliarden Dollar. Treiber sind Hochleistungsspeicher für KI-Rechenzentren, bei denen das Angebot knapp ist. Vorstandschef Sanjay Mehrotra sieht laut stock3 keinerlei Abkühlung. Der Konzern hat zudem 16 strategische Kundenverträge geschlossen, die Abnahmen über mehrere Jahre sichern sollen. Der Zweifel Der Kurs traut dem Zyklus nicht Die Aktie erzählt eine andere Geschichte. Zwischen Mitte Oktober und Mitte November verlor sie rund 18 Prozent und lag damit etwa 40 Prozent unter dem Rekordschluss von Ende Juni. Citigroup-Analyst Atif Malik senkte sein Kursziel von 1.400 auf 1.150 Dollar, blieb aber bei Buy. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Anleger fragen, ob Kunden ihre Abnahmeverträge einhalten, wenn die Preise fallen. Unsere Lesart für den Dienstag: Nach der Rally vom Montag nehmen Anleger im gesamten Chipsektor Gewinne mit. Was für die Micron Aktie spricht Umsatz im Quartal mehr als vervierfacht

Knappes Angebot bei KI-Speichern

Mehrjährige Kundenverträge

Citigroup bleibt bei Buy Was Anleger bedenken sollten Speichermarkt ist stark zyklisch

Kurs weit unter dem Rekord vom Juni

Kursziel von Citigroup gesenkt

Sehr hohe Schwankungen von Tag zu Tag Einordnung der Redaktion: Die Micron Aktie steht für die zentrale Wette des Jahres: Ist der Speicherboom dauerhaft oder ein Zyklus wie alle davor? Die Zahlen sprechen für den Boom, der Kurs preist den Zyklus ein. Tagesbewegungen von vier oder fünf Prozent gehören bei diesem Wert inzwischen zum Normalzustand. Vorbörsliche Kurse können sich bis zur Eröffnung ändern. FAQ Häufige Fragen zur Micron Aktie Warum fällt die Micron Aktie heute vorbörslich?

Eine neue Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Chipaktien geben nach der Rally vom Montag breit nach. Was stellt Micron her?

Speicherchips, darunter Hochleistungsspeicher für KI-Rechenzentren. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Micron Aktie?

ISIN US5951121038, WKN 869020. US-Handelssymbol: MU (Nasdaq). Handelssymbol an deutschen Börsen: MTE.

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