Micron Aktie: Zurück über 700 Dollar – plus 19 Prozent, und die Bewertung bleibt ein Rätsel

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 22:51 2 Min.

Die Micron Aktie schließt am Montag 19,04 Prozent höher bei 707,70 Dollar und zählt zu den fünf größten Gewinnern im Nasdaq 100. Der Speicherriese ist für 2027 weitgehend ausverkauft und wird trotzdem mit einem einstelligen Gewinnvielfachen gehandelt.

Bild: Micron Technology (Pressebild), Zuschnitt ohne Schriftzug aus Medium 3515

Am Nachmittag waren es 13,5 Prozent, am Ende 19. Die Micron Aktie beendet den Montag bei 707,70 Dollar und damit wieder über der Marke von 700 Dollar. Gegenüber dem Freitagsschluss von rund 595 Dollar ist das ein Plus von 19,04 Prozent (eigene Rechnung). Im Nasdaq 100 bedeutet das Platz fünf. Schlusskurs der Micron Aktie 707,70 USD Tagesgewinn, Platz 5 im Nasdaq 100 +19,04 % Umsatz im Geschäftsjahr 2026 133 Mrd. USD höchster Schlusskurs des Jahres 1.213,56 USD Quelle : comdirect-Indikation (Société Générale), 23.11.2026, 22:45 Uhr MEZ; 24/7 Wall St.; Trefis Der Zusammenhang Kein Nvidia-Chip ohne Micron-Speicher Micron liefert die schnellen Speicherbausteine, die direkt neben Nvidias KI-Prozessoren sitzen. Stockt bei Nvidia die Führung, stellt der Markt die gesamte Lieferkette infrage. Genau das ist in den vergangenen zwei Wochen passiert. Mit der Rückkehr von Jensen Huang kam die Gegenbewegung, und sie fiel bei Speicherwerten besonders kräftig aus: Im Nasdaq 100 legten am Montag auch Sandisk und Western Digital zweistellig zu. Die Bewertung Warum die Micron Aktie so billig aussieht Im Geschäftsjahr 2026 hat Micron den Umsatz um 256 Prozent auf 133 Milliarden Dollar gesteigert. Ein großer Teil der Spezialspeicher für 2027 ist nach Angaben von Konzernchef Sanjay Mehrotra bereits verkauft. Trotzdem wurde die Aktie zuletzt nur mit rund dem Vierfachen des erwarteten Jahresgewinns bewertet. Der Markt preist damit ein, dass die Gewinne nicht halten. 45 von 49 Analysten raten zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel von rund 1.562 Dollar liegt mehr als doppelt so hoch wie der Kurs. Viele dieser Ziele stammen aber aus der Zeit vor dem Absturz. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Micron Aktie spricht Marke von 700 Dollar zurückerobert

Spezialspeicher für 2027 weitgehend verkauft

Sehr niedrige Bewertung

Gewinne im Tagesverlauf ausgebaut Was Anleger bedenken sollten Noch rund 42 Prozent unter dem Jahreshoch

Speicherpreise schwanken traditionell stark

Viele Kursziele sind veraltet

Nächste Zahlen im Dezember Einordnung der Redaktion: Die Micron Aktie hat heute fast ein Fünftel gewonnen und notiert trotzdem rund 42 Prozent unter ihrem höchsten Schlusskurs vom Juni (eigene Rechnung). Das zeigt, wie tief der Fall war. Die niedrige Bewertung ist kein Geschenk, sondern Ausdruck von Misstrauen gegenüber dem Speicherzyklus. Ob es berechtigt ist, zeigen die Quartalszahlen im Dezember. FAQ Häufige Fragen zur Micron Aktie Wie hat die Micron Aktie heute geschlossen?

Bei 707,70 Dollar, 19,04 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag. Wann legt Micron die nächsten Zahlen vor?

Die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 werden im Dezember 2026 erwartet. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Micron Aktie?

ISIN US5951121038, WKN 869020. Handelssymbol an der Nasdaq: MU. Handelssymbol an deutschen Börsen: MTE.

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