Micron Aktie: Plus 13,5 Prozent und noch immer halbiert - Der Speicherriese kostet nur das Vierfache seines Gewinns

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 16:23 3 Min.

Die Micron Aktie springt am Montag um 13,5 Prozent auf 675 Dollar, wenige Minuten später sind es mehr als 16 Prozent. Trotzdem fehlen bis zum Sommerhoch noch immer über 40 Prozent. Der Speicherchip-Hersteller hat seinen Umsatz mehr als verdreifacht und ist für 2027 weitgehend ausverkauft. Warum Anleger dem Braten nicht trauen und Hedgefonds trotzdem zugreifen.

Bild: Micron Technology Inc.

Für Speicherchips war der November ein Monat zum Vergessen. Am Montag kommt die Gegenbewegung mit Wucht. Die Micron Aktie (ISIN: US5951121038, FSE: MTE, NASDAQ: MU) steht um 16:09 Uhr deutscher Zeit bei 674,98 Dollar, 13,53 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag bei rund 595 Dollar (eigene Rechnung). Drei Minuten später werden 692,34 Dollar und plus 16,46 Prozent angezeigt. Das reicht für Platz acht im Nasdaq 100 und Platz sieben im S&P 500. Vom höchsten Schlusskurs des Jahres, 1.213,56 Dollar am 25. Juni, ist die Aktie aber noch rund 44 Prozent entfernt (eigene Rechnung). Micron Aktie, 16:09 Uhr MEZ 674,98 $ Plus gegenüber Freitag +13,53% Umsatz im Geschäftsjahr 2026 133 Mrd. $ Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der Schätzungen rund 4 Quelle : comdirect/Société Générale, Micron, 24/7 Wall St.; Stand 23. November 2026 Das Geschäft Ausverkauft bis ins Jahr 2027 Micron ist der größte US-Hersteller von Speicherchips. Besonders gefragt sind die schnellen Speicher, die direkt neben Nvidias KI-Prozessoren sitzen. Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz um 256 Prozent auf 133 Milliarden Dollar. Konzernchef Sanjay Mehrotra erklärte im September, ein großer Teil der Produktion dieser Spezialspeicher für 2027 sei bereits verkauft, zu deutlich höheren Preisen als 2026. An der Börse wird die Aktie trotzdem nur mit rund dem Vierfachen des erwarteten Jahresgewinns bewertet. So niedrig sind Bewertungen meist dann, wenn Anleger fürchten, dass die Gewinne nicht halten. Die Profis Analysten sehen das Doppelte, Hedgefonds kaufen Von 49 Analysten empfehlen 45 die Micron Aktie zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 1.562 Dollar, mehr als das Doppelte des aktuellen Kurses (eigene Rechnung). Das höchste Ziel nennt KeyBanc mit 2.500 Dollar. Viele dieser Ziele stammen allerdings aus der Zeit, als die Aktie über 1.000 Dollar notierte. Aufschlussreicher ist, was Großanleger getan haben: Renaissance Technologies hat seinen Bestand im dritten Quartal mehr als versechsfacht, Millennium mehr als verdoppelt, David Tepper um 28 Prozent aufgestockt. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Micron Aktie spricht Umsatz mehr als verdreifacht

Spezialspeicher für 2027 weitgehend verkauft

Sehr niedrige Bewertung

Große Hedgefonds haben aufgestockt Was Anleger bedenken sollten Speicherpreise schwanken traditionell stark

Kurs noch rund 44 Prozent unter dem Hoch

Viele Kursziele sind veraltet

Nächste Zahlen erst im Dezember Einordnung der Redaktion: Die Micron Aktie ist der klassische Fall eines Zyklikers auf dem Höhepunkt. Die Gewinne sind so hoch wie nie, die Bewertung so niedrig wie selten, und genau das macht Anleger misstrauisch. In früheren Zyklen folgte auf Rekordgewinne bei Speicherchips oft ein Preisverfall. Diesmal sprechen langfristige Lieferverträge dagegen. Die Zahlen im Dezember werden zeigen, ob die Margen halten. Bis dahin bleibt die Aktie ein Spielball der Stimmung rund um Nvidia. FAQ Häufige Fragen zur Micron Aktie Warum steigt die Micron Aktie heute?

Die Rückkehr von Jensen Huang zu Nvidia hat die Chipwerte kräftig steigen lassen. Micron liefert die Speicher für Nvidias KI-Prozessoren. Wann legt Micron die nächsten Zahlen vor?

Die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 werden im Dezember 2026 erwartet. Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die Micron Aktie?

ISIN US5951121038, WKN 869020, Handelssymbol MTE (Deutschland), US-Handelssymbol MU (Nasdaq).

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