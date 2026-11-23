Die Micron Aktie meldet sich in der Nacht zurück: Im Sonntagabendhandel lag sie laut Stocktwits rund 4,6 Prozent im Plus, was einem Kurs von etwa 621,86 US-Dollar entspricht. Am Freitag war die Micron Aktie um 13,89 Prozent auf 594,51 Dollar eingebrochen, nach 690,44 Dollar am Donnerstag.
Micron Aktie: Minus 24 Prozent in einer Woche, jetzt der Nachtkonter – Kaufchance oder Speicherfalle?
Die Micron Aktie hat die schwerste Woche seit Jahren hinter sich. In der Nacht zum Montag steigt sie um mehr als 4 Prozent. Wir analysieren, was hinter dem Speicher-Schock steckt, warum Analysten Kursziele bis 3.000 Dollar sehen und welche Termine jetzt zählen.
Der Absturz
Fünf rote Tage in Folge
Die Bilanz der Vorwoche ist brutal: Von 778,31 Dollar am 13. November rutschte die Micron Aktie mit fünf fallenden Schlusskursen in Folge auf 594,51 Dollar, ein Minus von rund 23,6 Prozent. Den größten Teil des Freitagsverlusts erklärt die Prognose von TrendForce, die für das erste Quartal 2027 flache bis um bis zu 5 Prozent fallende NAND-Vertragspreise erwartet. Dazu kam der breite Ausverkauf: Die Nasdaq 100 verlor in der Woche 10,4 Prozent, so viel wie seit März 2020 nicht mehr.
Der Rebound
Was die Micron Aktie nachts antreibt
Micron-spezifische Nachrichten gab es über das Wochenende nicht. Der Anstieg kam vor allem mit den Index-Futures, die Nasdaq 100 lag im frühen Handel rund 2,8 Prozent im Plus. Laut KuCoin hält JPMorgan an seinem optimistischen KI-Ausblick fest und sieht im Ausverkauf vor allem die Auflösung gehebelter Positionen. Ein Wermutstropfen: Der koreanische Speichermarkt mit Samsung und SK Hynix eröffnete am Montag dennoch schwächer.
Fundamental argumentieren die Bullen mit Kapitalrückflüssen und Vertragssicherheit. Laut KuCoin hat Micron sein Rückkaufprogramm auf 35,2 Milliarden Dollar erhöht, die Rückkäufe sollen ab 9. Dezember starten. 26 langfristige Kundenverträge decken demnach mehr als 35 Prozent des erwarteten Umsatzes bis 2030. Die 49 von S&P Global erfassten Analysten sehen im Schnitt ein Kursziel von 1.562 Dollar, bei einer extremen Spanne von 361 bis 3.000 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Termine
Dell, HP und die Inflation
Die verkürzte Thanksgiving-Woche bringt wichtige Signale. Am Dienstag berichten Dell und HP, beide große Abnehmer von DRAM und NAND. Am Mittwoch folgen die PCE-Inflationsdaten, am Donnerstag bleibt die Wall Street geschlossen. Für die Micron Aktie liegt die erste Unterstützung beim Freitagstief von 585,25 Dollar.
Einordnung der Redaktion: Die Micron Aktie ist zum Brennglas für die Frage geworden, wie lange der Speicher-Boom trägt. Der Nachtsprung ist eine erste Entlastung, die eigentliche Antwort liefern die Preisaussagen der Großkunden in dieser Woche.
FAQ
Häufige Fragen zur Micron Aktie
Warum ist die Micron Aktie so stark gefallen?
Eine Prognose stagnierender oder sinkender NAND-Preise für 2027 und der breite Tech-Ausverkauf drückten die Aktie in einer Woche um fast ein Viertel.
Warum steigt die Micron Aktie im Nachthandel?
Die Nasdaq-Futures erholen sich deutlich, die gesamte Chipbranche erlebt eine Gegenbewegung.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Micron Aktie?
ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Handelssymbol: MTE, US-Handelssymbol: MU (Nasdaq).
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