Die Bilanz der Vorwoche ist brutal: Von 778,31 Dollar am 13. November rutschte die Micron Aktie mit fünf fallenden Schlusskursen in Folge auf 594,51 Dollar, ein Minus von rund 23,6 Prozent. Den größten Teil des Freitagsverlusts erklärt die Prognose von TrendForce, die für das erste Quartal 2027 flache bis um bis zu 5 Prozent fallende NAND-Vertragspreise erwartet. Dazu kam der breite Ausverkauf: Die Nasdaq 100 verlor in der Woche 10,4 Prozent, so viel wie seit März 2020 nicht mehr.